به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت محمدمهدی فرقانی یکشنبه ۲۹ بهمن در نخستین روز بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار می‌شود.

محمد مهدی فرقانی از اساتید و چهره‌های حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری است که از سال ۵۲ همکاری حرفه‌ای خود را با روزنامه کیهان آغاز کرد در سال ۱۳۶۵ به دعوت دکتر بدیعی و مرحوم دکتر معتمد نژاد تدریس در دانشکده علوم ارتباطات را آغاز کرد.

فرقانی از سال ۱۳۷۸ تا آبان ۱۳۸۲ رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها بود و از آن سال تا سال ۱۳۸۶ ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و او علاوه بر سه دهه تدریس روزنامه‌نگاران مقالات و کتاب‌های ارزشمندی در حوزه ارتباطات، رسانه و روزنامه‌نگاران نوشته که راهگشای اهالی رسانه است و می‌توان به تألیف و نگارش کتاب‌های درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران و راه دراز گذار، کتاب «گزارش نویسی برای مطبوعات» و تألیف جزوه‌های درسی گزارش نویسی، مصاحبه مطبوعاتی، ارتباط با رسانه اشاره کرد.

ازجمله سوابق علمی فرقانی می‌توان به عضو انجمن بین‌المللی تحقیق در ارتباط جمعی (IAMCR)، عضو مرکز آسیایی اطلاعات رسانه‌ای (AMIC)، عضو انجمن جهانی تحقیق در افکار عمومی (WAPOR)، عضو جمعیت توسعه علمی کشور، عضو هیأت مدیره اولین دوره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، عضو انجمن جامعه شناسی ایران، عضو کمیته ملی ارتباطات وابسته به کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مسئولیت راه‌اندازی نخستین دانشکده علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد.

مراسم نکوداشت محمدمهدی فرقانی یکشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۰‌:۳۰ تا ۱۲ با حضور جمعی از اساتید، مدیران و فعالان عرصه خبر و روزنامه‌نگاری در سالن شماره ۲ محل برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار می‌شود.