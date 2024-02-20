به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب پیش از ظهر امروز سه‌شنبه اول اسفند در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران حضور پیدا کرد و در جمع خبرنگاران گفت: درباره اصرار بر نظر خود که سال ۱۴۰۰ مطرح کرده و گفته بود اگر اصولگرایان به‌صورت یکدست عهده‌دار اداره کشور شوند، شرایط بهتری پیش‌رو خواهد بود، گفت: بله، بهار ١۴٠٢ که هیچ؛ اگر سال ١٣۶٧ هم این را از من می‌پرسیدید، پاسخ من همین بود. چون حالت دوقطبی‌ای که در حاکمیت پیش می‌آید، از بین رفته و مشکلات کمتری وجود خواهد داشت. چون شرایط چندقطبی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: با دولت متکثر به لحاظ عقیده مخالف نیستم؛ اما درصورتی‌که بر اساس توافق انجام شده افراد بتوانند کاری از پیش ببرند. دوگانگی می‌تواند سقوط را به دنبال داشته باشد اما درصورتی‌که در برخورد افکار مخاف، یک جناح میانه‌رو متولد می‌شود. این سناریو امکان‌پذیر است اما آنچه درباره یکدست شدن حاکمیت گفتم، کماکان پابرجاست. نباید بعضی موانع را هم نادیده گرفت. برای مثال در بحث برجام، تا یک‌قدمی رسیدن به نتیجه پیش رفتیم اما جنگ اوکراین و پس از آن جنگ غزه باعث به‌هم‌ریختگی همه برنامه‌ها شد.

این‌روزنامه‌نگار در ادامه گفت: من برای حضور در انتخابات از کسی دعوت نکردم. میانه‌ای هم با انتخابات ندارم. اگر انتخابات صددرصد آزاد هم برگزار شود، باز هم باید پیش‌تغییراتی انجام می‌شود- یا بشود- که به نتیجه لازم رسید. اگر نیروهایی در دولت سیزدهم حضور نداشته باشند، در جایگاه‌های دیگری مانند بسیج، انصار، نیروهای اطلاعاتی و… حضور خواهند داشت. برای مثال به صحبت‌های امیرعبداللهیان پیش از وزارت و اکنون توجه کنید. در حال حاضر به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، نحوه بیان او تغییر کرده است.

زیادآبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی شبیه به هیچ حکومتی در هیچ جای جهان نیست. بنابراین برای مواجهه با مسایل نیز به شرایط و نیروهای خاصی نیاز است. سناریوی تحول، بر اساس آنچه به آن اشاره کردم، کم‌هزینه است اما بدون هزینه نیست. رویارویی با واقعیت در زمینه مسایل مختلف زمانی که افراد در سمت‌های اجرایی قرار می‌گیرند. در زمینه بنزین، حقوق بازنشستگان، مسکن، معیشت باعث می‌شود از فضای آرمانی فاصله بگیرند. برای مثال برجام تا یک‌قدمی نتیجه‌گیری پیش رفت اما نتوانستند به نتیجه برسند. پرسش این‌جاست که مثلاً درباره برجام فقط عوامل بیرونی که به آن اشاره شد، مانع از نتیجه‌گیری هستند یا عوامل درونی نیز مهم هستند؟ سیستم یکپارچه نیست؛ چون دائماً با تهدید روبه‌رو بوده و حس می‌کرده زیر پای او را خالی می‌کنند. به همین دلیل به شکل امنیتی درآمده و نیروهایش را بیش از اندازه بسیج کرده است. تا زمانی که مسؤولیت به‌عهده میانه‌روها بود، دائماً در حال نق‌زدن بودند. حالا که خودشان مسؤولیت‌ها را برعهده دارند، می‌بینند نمی‌توانند بعضی از کارها را انجام دهند.

وی ادامه داد: در این شرایط نه امکان قطع ارتباط با نیروهای تندرو وجود دارد نه می‌توان همه خواسته‌ها را انجام داد. بنابراین چاره‌ای جز تغییر لحن، تند صحبت کردن و… وجود ندارد. نیروهایی که ایدئولوژی‌شان به هم زدن نظم جهانی بود، حالا در عمل نمی‌توانند بسیاری از کارها را انجام دهند. ما یک جبهه پایداری داریم و یک نیروهای دیگر. جبهه پایداری در دوره اصلاحات و پس از آن در سال ١٣٨٨، برای خنثی‌کردن بود. اما می‌دانند از حدی فراتر رفتن، باعث فروپاشی می‌شود. بنابراین درباره انتخابات مجلس هم تصور نمی‌کنم که نیروهای تندرو بتوانند تمام مجلس را در اختیار بگیرند.

زیدآبادی در پاسخ به این پرسش که برگزاری نمایشگاه پس از شش‌سال چه دست‌آوردی را برای اهالی مطبوعات در پی خواهد داشت، گفت: برگزاری بعضی مراسم بهتر از برگزار نشدن آن‌هاست. این نکته درباره نمایشگاه مطبوعات امسال نیز صادق است. اما دستاورد خاصی هم ندارد.