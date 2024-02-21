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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۴

جهانپور عنوان کرد؛

پرستاران حاضر به اضافه کاری نیستند/ ترک خدمت ۲۱۶ پرستار

پرستاران حاضر به اضافه کاری نیستند/ ترک خدمت ۲۱۶ پرستار

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به مشکلات پرستاران کشور، گفت: ما به روزی رسیده‌ایم که همکاران حاضر نیستند، یک ساعت اضافه کاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جهانپور، در دیدار اعضای شورای عالی نظام پرستاری با آیت الله اعرافی عضو شورای نگهبان و رئیس حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: در دو سال گذشته ۱۶ هزار تخت جدید ایجاد شده که نیاز به کادر جدید دارد.

وی افزود: تقریباً سالی حدود ۵۰۰۰ نفر به شکل طبیعی بازنشسته داریم و حالا اگر مهاجرت و ترک خدمت صورت بگیرد، که در این خصوص همکاران دانشگاه شهید بهشتی گزارش داده‌اند فقط در ۹ ماهه سال ۲۱۶ نفر ترک خدمت به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی دارند.

جهانپور ادامه داد: ضریب ماندگاری در تهران که بیشترین بیمارستان‌ها را داریم، بسیار پایین است و همچنین در بحث رفاه و معیشت جامعه پرستاری بخشنامه‌ای که برای وزارت بهداشت ابلاغ شده است، دولت نیز تکلیف کرده به صورت جدی معیشت پرستاران پیگیری شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول همه ما مدافع سرسخت حقوق مادی و معنوی مردم هستیم و تأمین حقوق مردم زمانی شکل می‌گیرد که ما در بحث استاندارد نیروی انسانی و ضریب نیروی انسانی تلاش کنیم تا هم دولتمردان و مجلس و وزارت بهداشت به یک وحدت قوی برسند و تلاش مضاعف داشته باشیم و نگاه‌ها را نسبت به گذشته بیشتر عوض کنیم که ضریب نرمال در کشور ما ۰.۸ و نسبت تخت به پرستار در کشور ۲.۵ باشد.

جهانپور افزود: به عنوان مدافع جامعه پرستاری باید از حقوق پرستاران دفاع کنیم، امروز شاید بحث میانگین پرداخت مطالبات جامعه پرستاری حداقل در دانشگاه‌های وزارت بهداشت واقعاً درست نیست و بسیار عقب است و همه این‌ها باعث بی‌انگیزگی، فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیش از موعد می‌شود.

وی افزود: یک پرستار که از یک بخش خارج می‌شود ۲۰۰ ساعت اضافه کارش بر عهده بقیه همکاران است و ما به روزی رسیده‌ایم که همکاران حاضر نیستند، یک ساعت اضافه کاری کنند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: نیروهای طرحی که در دوران کرونا خدمت کرده‌اند، نیاز است آنها در طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار بگیرند و نیروهایی که خروج پیدا کرده‌اند، سال‌ها در یادشان خواهند ماند که دوران کرونا خدمت کرده‌اند؛ اما بعد از پایان کرونا تعدیل پیدا کردند.

کد مطلب 6033497
حبیب احسنی پور

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