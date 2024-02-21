پرستاران حاضر به اضافه کاری نیستند/ ترک خدمت ۲۱۶ پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جهانپور، در دیدار اعضای شورای عالی نظام پرستاری با آیت الله اعرافی عضو شورای نگهبان و رئیس حوزههای علمیه، اظهار داشت: در دو سال گذشته ۱۶ هزار تخت جدید ایجاد شده که نیاز به کادر جدید دارد.
وی افزود: تقریباً سالی حدود ۵۰۰۰ نفر به شکل طبیعی بازنشسته داریم و حالا اگر مهاجرت و ترک خدمت صورت بگیرد، که در این خصوص همکاران دانشگاه شهید بهشتی گزارش دادهاند فقط در ۹ ماهه سال ۲۱۶ نفر ترک خدمت به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی دارند.
جهانپور ادامه داد: ضریب ماندگاری در تهران که بیشترین بیمارستانها را داریم، بسیار پایین است و همچنین در بحث رفاه و معیشت جامعه پرستاری بخشنامهای که برای وزارت بهداشت ابلاغ شده است، دولت نیز تکلیف کرده به صورت جدی معیشت پرستاران پیگیری شود.
وی ادامه داد: در مرحله اول همه ما مدافع سرسخت حقوق مادی و معنوی مردم هستیم و تأمین حقوق مردم زمانی شکل میگیرد که ما در بحث استاندارد نیروی انسانی و ضریب نیروی انسانی تلاش کنیم تا هم دولتمردان و مجلس و وزارت بهداشت به یک وحدت قوی برسند و تلاش مضاعف داشته باشیم و نگاهها را نسبت به گذشته بیشتر عوض کنیم که ضریب نرمال در کشور ما ۰.۸ و نسبت تخت به پرستار در کشور ۲.۵ باشد.
جهانپور افزود: به عنوان مدافع جامعه پرستاری باید از حقوق پرستاران دفاع کنیم، امروز شاید بحث میانگین پرداخت مطالبات جامعه پرستاری حداقل در دانشگاههای وزارت بهداشت واقعاً درست نیست و بسیار عقب است و همه اینها باعث بیانگیزگی، فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیش از موعد میشود.
وی افزود: یک پرستار که از یک بخش خارج میشود ۲۰۰ ساعت اضافه کارش بر عهده بقیه همکاران است و ما به روزی رسیدهایم که همکاران حاضر نیستند، یک ساعت اضافه کاری کنند.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: نیروهای طرحی که در دوران کرونا خدمت کردهاند، نیاز است آنها در طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار بگیرند و نیروهایی که خروج پیدا کردهاند، سالها در یادشان خواهند ماند که دوران کرونا خدمت کردهاند؛ اما بعد از پایان کرونا تعدیل پیدا کردند.
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