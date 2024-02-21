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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

وزیر علوم تأکید کرد:

لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها

لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تمام حوزه های وزارت علوم برای اثرگذاری بیشتر برنامه‌های خود از فناوری‌های نوین استفاده کنند. بویژه در حوزه آموزش و پژوهش باید این موضوع مورد توجه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در رویداد ملی نیاز محور فناورانه، در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: استفاده از فناوری به انسان فرصت تفکر واندیشه می‌دهد.

وزیر علوم افرود: عمر انسان کوتاه و ارزشمند است و باید صرف‌ اندیشه و تفکر شود و ما با استفاده از انواع ابزار و فناوری این فرصت را داریم که زمان بیشتری را صرف علم، پژوهش و اندیشه کنیم.

وی اظهار داشت: استفاده از فناوری و ابزارهای هوشمند در حوزه نظارت و ارزیابی، امکان نظارت گسترده و با مشارکت بیشتر ذینفعان را فراهم می‌کند.

وزیر علوم گفت: فناوری برای ما امکان استفاده بیشتر از علم و دانش بشری را فراهم می‌کند برای مثال می‌توانیم برای اساتید خارج از کشور کلاس مجازی تشکیل دهیم و دانشجویان بتوانند از راه دور از دانش آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: با استفاده از فناوری ارتباطی این ظرفیت را داریم که با کم‌ترین هزینه از نظرات محققان برجسته بین‌المللی در همایش‌های علمی استفاده کنیم.

زلفی گل از رییس و کارشناسان مرکز نظارت و ارزیابی برای تدارک این همایش و از ریاست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای میزبانی آن قدردانی کرد.

*الهام حاج رمضان

کد مطلب 6033529

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