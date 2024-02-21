خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: «اسنپ میگیرم، عجلهای هم ندارم. هیچ رانندهای قبول نمیکند. تلاش مجدد… باز هم کسی قبول نمیکند. گزینه عجله دارم را میزنم. هزینه اضافه میشود. به سرعت اولین راننده قبول میکند. به سمت من حرکت میکند. چند دقیقه بعد میرسد... سفرم را لغو میکنم. دوباره از اول درخواست میدهم؛ من عجله ندارم!»
خارجیها عجله ندارند!
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارتآپها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسیهای اینترنتی» تا حدودی موفقتر از سایر استارتآپها بودند. موفقیت آنها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آنها بود.
طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکتها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکتها به این مقدار از افزایش قیمتها راضی نبوده و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کردهاند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه اضافهای را بپردازند.
جالب است بدانید بزرگترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده میشود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از ۵ دقیقه بوده است.
در گفتوگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکتهای تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینهای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکتها موظفاند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی میشوند!
دیوار حاشای همیشه بلند
«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواستها در محدوده شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی شدن زمان پذیرش درخواست سفر میشود. اگر میخواهید هر چه سریعتر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه میتوانید شانس پذیرفته شدن درخواستتان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه میشود که بر اساس الگوریتمهای تنظیم شده توسط تیم قیمتگذاری اسنپ تعیین شده است.»
همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آنها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!
«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده و گفته: «عجله ندارم؛ ارزانتر سفر میکنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه میشود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش مییابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.
اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمتهای پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت میکند و خودش انتخاب میکند چه مبلغی بپردازد.
با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکتها انتقادات فراوانی را مطرح کردهاند. آنها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسیهای اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانستهاند.
گلایه کاربران به گوش کسی نمیرسد؟
وقتی با کاربرانی که از این شرکتها تاکسی دریافت کردهاند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسیهای اینترنتی به شدت شرطی شدهاند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، رانندهای سفر او را قبول نمیکند.
دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شدهایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، رانندهای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده میتواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.
بر خلاف آنچه شرکتهای مذکور مدعی شدهاند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی نشان میدهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری میبینند.
یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر میگذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب رانندهها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این میشود که کرایه آن مسیر رسماً میشود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر میشود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری میگوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمیفرستد، نسبت به مسیر پول زیاد میگیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که میفرستد لگن و فاجعه!»
کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمتهای بیحساب و کتاب تاکسیهای اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من میدانم یک روزی آن قدر پولدار میشوم که بدون لحظهای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ میزنم!»
همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکههای اجتماعی ایکس بازتاب داده است: «۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچکدام در خواستت را قبول نمیکنند تا گزینه عجله دارم را میزنی همه باهم قبول میکنند!»
به نظر میرسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی میگیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچکس تایید نمیکند.»
نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسیهای اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژهای برای سفر آنها در نظر گرفته نمیشود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه عجله دارم را میزنیم و افزایش قیمت اعمال میشود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»
فرد دیگری در این باره مینویسد: «من واقعاً این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمیفهمم. پول بیشتری میدهی ولی به همان اندازه معطل میشوی. یعنی هیچ خدمت اضافهای در ازای افزایش قیمت نمیدهند.»
همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارتآپها ادعا میکنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرمهای خود اضافه کردهاند.
صدای تعزیرات هم درآمد!
بعد از آنکه مدتها گزینه عجله دارم روی تاکسیهای اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل میکرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.
او با بیان اینکه تاکسیهای اینترنتی اخیراً گزینهای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفتهاند که از مصداقهای بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را میزند، نه زودتر او را به مقصد میرسانند، چون مسیر را که نمیتوانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد میروند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه میدهند، این موضوع تخلف و گرانفروشی است و فقط گزینهای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»
وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار میگذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب میکند، قبول میکنند که این تخلف گرانفروشی است و تذکر جدی میدهم که تاکسیهای اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت میکنند، دچار مشکل نکنند.»
سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسیهای اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشتهاند و با آن برخورد جدی شدهاست و عرض میکنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»
نمیگذارند آب در دل استارتآپها تکان بخورد
وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرفکنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با این موضعگیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم بههیچوجه تخلف نیست؛ اما نگرانکردن سرمایهگذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایهگذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد میکنیم.»
سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشانهای سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسیهای اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسیهای اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.
در حقیقت به نظر میرسد ساز و کار موجود بیش از آنکه به فکر مصرفکننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارتآپها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشهای به روند کسب منفعتشان وارد نشود. استارتآپهایی که «انحصار» به حد کافی، تیغشان را برّنده کرده است.
به نظر میرسد حقوق مصرفکننده در شرایطی فراهم میشود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارتآپها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند. آنچه بازار و سرمایهگذاری را مخدوش میکند، نگرانی استارتآپها از نظارت دستگاههای مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایهگذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع میکنند.
«زهرا افسر»
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