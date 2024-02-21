  1. مجله مهر
  2. دور و بر
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

گزارش «مجله مهر» از دو نرخی شدن تاکسی‌های اینترنتی؛

من عجله ندارم!

من عجله ندارم!

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد… باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

من عجله ندارم!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

من عجله ندارم!

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: «۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچکدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعاً این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آنکه مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آنکه به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

من عجله ندارم!

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند. آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

«زهرا افسر»

کد مطلب 6033592

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    نظرات

    • عزتی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      50 324
      پاسخ
      خیلی وقته به این نتیجه رسیدم رانند ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمیکنن وای به حالی روزی که یه کمی هم ترفیک باشه یا بارون بیاد خیلی گزینه مسخره ایه و فقط به نفع خودشون هست
      • رضا IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        79 11
        سلام اول یکم فکر کنید بعد نظر بدین نه که هر روز هوا بارونیه
      • جواد IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        184 10
        راننده هیچ گونه گزینه ای ندارد که متوجه شود شما عجله دارم را زده اید
      • RO ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        181 6
        دوست عزیز مگه تاکسی زرد اشکالی داره با همونا برو خودتم اذیت نکون
      • ق ر IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        111 3
        طرح ترافیک تهران مجانی مالتفاوت بنزین میدهند ، لوازم خودرو مجانی ، جریمه پلیس راهور مجانی ، تصادفات احتمالی مجانی توقف خودرو توسط پلیس امنیت اخلاقی و.حالا مسیر انقلاب تا کیشا تاکسی نارنجی چهار نفر ۶۰ هزارتومان ولی تاکسی اینترنتی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان از مبدا مورد نظر تا مقصد مورد نظر حدود چهار کیلومتر
      • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        256 11
        میتونی پیاده بری کسی مجبورت نکرده پول نداری اسنپ بگیری
      • IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        184 2
        واقعا فکر میکنید حق با شما هست راست میگین برید مرغ وگوشت هم اعتراض کنید وحقتون رو انجا طلب کنید ودر صورت گران بودند برید اتوبوس سوار بشید
      • ف IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        172 7
        دوس ندارید برید تاکسی زرد و یا بهتر آژانس سوار شید و 4برابر کرایه پرداخت کن تا به حقت برسی ببین خیلی وقته دیگه راننده دیگه سواری مفت نمیده
      • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        155 4
        شمام فکر این هستی که ارزان تر بزنی و سود کنی،ولی وقتی حرف پول لباس و غیره میشه اصلا مهم نیست چه قیمتی پرداخت می کنید فقط مشکل پول کرایه هست درسته؟!
      • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        161 8
        شما آژانس بگیر یا دربست بگیر بعد متوجه میشی چقدر داری هزینه میکنی برای اسنپ ،،راننده های اسنپ دارن مجانی مسافر جابجا میکنن
      • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        147 7
        دوست داری راننده مجانی برسوندت؟ خودت با این هزینه ها واستهلاک و....بشین پشت فرمون وبدون کوچکترین حمایتی یه سری پررو بی ادب وازخودراضی طلبکار رو جابجا کن با این کرایه ها اونوقت تازه میفهمی چی به چیه
      • شاهین IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        141 2
        راننده متوجه نمیشه که مسافر عجله دارم رو زده یا نه مبلغ کرایه و مسیر رو میبینه، اگر به صرفه باشه قبول میکنه اگه اسنپ مبلغ کرایه رو معقول بالا ببره نیازی به گزینه عجله دارم نیست تو دو سه سال گذشته بالای ۴۰۰ درصد تورم داشتیم، ولی کرایه ها نهایت از مثلاً ۲۰ تومن شده ۳۰ تومن
      • سجاد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        121 1
        کرایه های تاکسی های اینترنتی که واقعا مفته.یک کیک 20تومنه ولی باید طرفو با کلی منت و ادمو و مسافت جابجا کنی آخرشم قربون صدقش بری آخر بهت 17تومن بدن.
      • راننده IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        119 1
        کرایه ها واقعا مفته امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ وقت این کار را انتخاب نمی کردیم شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز داری مفت سفر می کنی. ضمنا اگر برای راننده کرایه نصرفه که هیچکس باز سفر رو قبول نمی کنه و شما باید چند برابر این پولی رو که برای اسنپ می دهید به تاکسی های زرد بدهید.
      • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        68 1
        برو اروپا
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        91 2
        شما تا حالا به این که مرغ از کیلو ۲۰ تومن یه دفعه شد ۱۰۰تومن ،گوشت قرمز از ۱۲۰تومن به ۶۰۰تومن رسید،روغن ۶برابر،برنج،حبوبات،تخم مرغ،لبنیات ،فکر کردی یا شما هم مثل بقیه فقط به کرایه ماشین گیر میدی ،خدا نکنه بگن کرایه از ۱۰ هزارتومن شده ۱۰۵۰۰ تومن ،دیگه واویلا میشه
      • ارتش هجومی IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        79 2
        خست میشه برو سر خیابون دربست بگیر، واله بخدا
      • محمد IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        61 3
        بنظر خودت اگه اون راننده براش بصرفه مگه مریضه قبول نکنه؟ اصلا تو عمرت راننده اسنپ بودی؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدی یا تصادف کردی؟ وقتی اسنپ اگه اون گزینه رو برداره مجبور میشه نرخارو گرون کنه وگرنه هیچ راننده ای حاضر نمیشه سفر بگیره به اون سر شهر
      • ابراهیم حیدری IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        59 1
        باسلام خدمت شما دوست عزیز.درجوابتون باید بگم که گزینه عجله دارم فقط مختص شما مسافر عزیز هستش وراننده هیچ خبر نداره که تو گزینه عجله دارم رو زدم واینکه تو وقتی این گزینه رو میزنی سفر شما رو به نزدیک ترین ماشینها ارسال میشه وکسایی که در ۲ الی ۳ دقیقه ای لوکیش شما هستن سفر شما رو میگیرن ومیان دنبال شما
      • راننده اسنپ IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        52 0
        کرایه های اسنپ نسبت به تورم باید حداقل ۵ برابر شود حتی با این گزینه شما لطف کن با تاکسی و اتوبوس تردد کن مسافران بعلت رایگان بودن کرایه سفر از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنند از ولنجک درب منزل تا میدان صادقیه باید ۵۲۰۰۰ تومان باشد؟؟؟ ۱۵٪ هم اسنپ می‌برد انصاف داشته باشید
      • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        10 0
        من دزفول هستم و از این هفته پورسانتمون شد ۲۰درصد.سرویس ها از ۱۲ تومن تا ۲۵ تومن. یه استارت که به ماشین میزنی میشه ۱۰ هزارتومن. ماشینم واشر زده و لاستیک هم صفره و کلا یک ریال نتونستم جمع کنم که ماشین رو درست کنم.الان رفتم کارگری و دارم نفس میکشم.اسنپ یعنی برده داری نوین
      • وحید IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        34 0
        اولن هیچ علامتی نیستش که ما بدونیم شما عجله دارم رو زدی یا نه ،دومن چرا وقتی که ید دهم کرایه ی آژانس رو میدی اونوقت اعتراض نمیکنی،تویی که وقتی میشینی تو ماشین ادایه ارباب ها رو در میاری و میگی کولر بزن
      • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        6 0
        شما میتونی از تاکسی تلفنی استفاده کنی کسی شما رو مجبور نکرده که از تاکسی های اینترنتی استفاده کنی
    • سعید IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      47 378
      پاسخ
      سلام. سپاس از گزارش خوبتون. متاسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. منت سر مسافر میزارن . خب اگه نمیصرفه و گرونه چرا اومدی اسنپ و تپسی؟ دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری کولر و موزیکشون امتیاز بالا ندید. فقط کیفیت ادب و امنیت مهمه.
      • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        71 3
        داداش شما کار دیگی میشناسی بگو تو شهر ما که چهارتا کارخانم نداره کرمانشاه میری شهرک صنعتی برای استخدام طرف یه شاهنامه میزاره جلوت که هر کدومش داستان یه ادمه که دمبال کاره تازه قرار بعدا باهات تماس بگیرن که نمیگیرن میدونی چرا کار میکنن چون کار دیگی نیست اگرم باشه یه روز هست یه روز نیس جبر جبر جبر
      • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        90 2
        دوست عزیز اگه گرونه با اتوبوس برو
      • اقا IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        70 3
        دیگه بزنی و‌نزنی عجله دارم فرقی نداره چون با این قیمتها اکثر راننده ها رفتن مثل همه تو کار دلالی
      • حسین IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        50 2
        استثمار رانندگان کرده اسنپ فقط ساقی ات زنده میخوام داداش
      • حسن IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        79 2
        شما برات نمصرفه اسنپ نگیر شما اتوبوس و مترو سواری برو با همون یارانه دولتی برس به مقصد تازه کرایها نسبت به تورم خیلی پایینه رانندها باید از اسنپ بخاطر کمی کرایه و تصاحب بازار جابجای مسافر شکایت کنند
      • سجاد IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        78 2
        شما هم که میبینید گرونه و منت سرتون میزارن میتونید از اسنپ استفاده نکنید چرااز اسنپ و تپسی استفاده میکنید
      • سعید IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        64 2
        تو که تابحال ماشین نداشتی و خبر از گرونی لوازم یدکی و اجرت فاجعه بار مکانیک و صافکار و...‌ نداری بهتر سکوت کنی و با بی ارتی و مترو سفر کنی تا آژانس و اسنپ....
      • دوست عزیز منتی نیست اون تاکسی اونم اتبوسو مترو به RO ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        60 3
        دوست عزیز منتی نیست شما ماشین شخصی خودتو سوار شو منت کسی هم نکش
      • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        59 1
        چرا کسی در مورد استهلاک بالای ماشین‌ها یا دسیک کمر و گردن راننده ها حرفی نمیزنه یه مقدار منطقی صحبت کنین
      • حسن مولائی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        53 2
        چرا اومدن اسنپ و تپسی؟ شوخی میکنی یا درکت واقعا همینقدره؟ همه توی این کشور دنبال سیر کردن شکمشونن بعد تو همچین سوالی می‌پرسی
      • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        53 2
        سلام شما هم مجبور نیستی اسنپ استفاده کنی .گرونه با اتوبوس برو....هیچ اجباری نه برای راننده هست نه برای مسافر ....
      • ق ر IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        63 3
        شما اگر توان پرداخت نداريد محبت کنید با تاکسی خطی ، اتوبوس و مترو سفرها داخل شهری پیمایش کنید ان شاالله هیچ وقت راننده نشوید چون مسافر بری در ایران شغل بیخودی
      • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        54 3
        شما هم اگه نمیصرفه پیاده برو
      • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        57 1
        اومدی سر قشر ضعیف جامعه نظر بدی ده تومان یا پنج تومان چه ارزشی داره بخدا از راننده بدبخت تر نیست کجا برن کار کنند وقتی بیکار
      • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        130 3
        تو اگه برات نمیصرفه چرا اسنپ میگیری برو با تاکسی و خطی ها سفر کن همه چی گرون میشه صدات در نمیاد حالا یه کرایه 2 زار میره بالا صدات در میاد عادت کردی مفتی سفر کنی با اسنپ
      • جمال IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        103 0
        شما هم از اسنپ استفاده نکن میتونی بری با مترو تاکسی بری
      • بدون نام IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        41 0
        اگه کرایه زیاده شما اسنپ نگیر برو با تاکسی برو چرا به راننده میگی کار نکن
      • Ak IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        54 0
        مثل اینکه شما تو این مملکت زندگی نمیکنی. یا خبری از اوضاع نداری بهونه گرونی لوازم چیه. تو این مملکت شب بخوابی صبح بلند شی همه قیمتا فرق کرده. البته رو به بالا میره. مطمئن باش اونایی که دارن تو اسنپ و تپسی زحمت میکشن از رو ناچاری اومدن مسافرکشی. وگر نه درآمدش همچین که شما فکر می‌کنید دندون گیر نیست.
      • IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        43 1
        خب اگه امتیاز بالا بدی دستت میشکنه ?!
      • علی IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        11 3
        الان این طرف میگه اگه پولش کمه نیاید اسنپ و تپسی آخه آدم مگه میشه بخاطر نان گرون شده خودت برین نان درست کنی برق گرون شده برق تولید کنی وقتی آنلاین شده اگه واردش نشی باید مسافر هم نداری فقط اسنپ کلا تعطیل شده اون وقت دیگه شما باید دست رو ملات بزاری بخاطر فقر ندزدنش
      • IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        33 1
        شما هم گزینه دیگری دارید برید اتوبوس وتاکسی زرد سوار بشید وراست میگید روی گوشت ومرغ اعتراض کنید
      • علی IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        34 1
        نمیصرفه برات یه دوچرخه بخر .مجبور نیستی اسنپ بگیری بهت فشار میاد بی آرتی سوار شو بامترو برو یاوایسا زیر پات علف سبز بشه
      • نادر IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        34 0
        ببخشیدآقاسعیده چون درکشورما همه چی مفت مجانی است شما رو مفت و مجانی به مقصد برسانیم برای شما این مهمه
      • سید حسین IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        34 0
        شما فکر میکنی کرایه اسنپ کرایه واقعی اون مسیره با گزینه عجله دارم نهایت قیمت بشه نصف قیمت واقعی اگر همین اسنپ و تپسی نبودن بهتون میگفتم چه خبره که تو فرودگاه کرایه تاکسی 250 هزار تومن اسنپ میزنه با عجله دارم 100 همون فرودگاه مهرآباد تا انقلاب ولیعصر و مسافت این چنینی
      • مصطفی IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        29 1
        سلام شماهم وقتی برات نمیسرفه اسنپ نگیر مگه کسی مجبورت کرده توبارون بیا سرخیابون دستتوبگیرجلوتاکسی ده بارهم پیاده وسوارشوتابه مقصدبرسی
      • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        21 0
        حالا چه نظر بدی چه ندی چ به راننده میرسه
      • چوایران نباشدتن من مباد... IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        22 0
        این حرف شما بی احترامی به رانندگان هست،خودت اگر بگن بیا اسنپ مسافر جابجا کن هرزگاهی انصافامیری...؟ اول فکر کن بعد حرف بزن. ولی همین شخص جنابعالی از ماشین پیاده میشی هرکاری بخوای بکنی چندبرابر طبق بازار باید هزینه بدی بخاطر گرونی و حرف نزنی. یا داری از جیب پدرت خرج میکنی خواب هستید. و زحمت پول نکشیدی هنوز.
      • رحمان IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        24 0
        شما درست میگی اگه نمی صرفه نباید بیاد اسنپ پس کجا بره؟؟؟ الآن من مدرک مهندسی دارم از دانشگاه سراسری ولی کار نیست وقتی هم هست فقط قانون کار خوب مجبورم شما فکر کردی من حال می کنم بعد بیست سال درس خوندن بیام بشم راننده خصوصی شما ولی مجبور لوازم یدکی رو هم بگم بهتون برید فقط افزایش قیمت لاستیک رو ببینید
      • بهروزداروغه IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        15 1
        سلام سعید جان اینطوری قضاوت نکن پس راننده هم بگه اگه نمیصرفه ماشین نگیر این که مشکل را حل نمیکنه چه اپشنی باید ماشین داشته باشه
      • حمید IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        19 0
        عقده ای
      • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        18 0
        شما یک زحمت بکش با اتوبوس و مترو برو منتی هم روی سرت نیست
      • میثم IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        17 0
        آقای سعید خان تو که میگی گرونه و نمصرفه اسنپ کار نکن،،، تو هم برات گرونه و نمیصرفه با اتوبوس و تاکسی مترو برو، مگه راننده های اسنپ و تپسی ازحمایت های دولتی برخوردارند!؟ که کرایه ارزون باشه؟؟به بهانه اینکه بنزین میدادن به راننده ها کرایه پایین نگه داشتن در صورتی که به مرورمقدار بنزین رو کم و حذف کردن
      • مجید IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        17 1
        اخه راننده بهااااانه گرونیه قطعات میگیره؟؟؟؟ یعنی شما نمیدونین این کرایهایی ک میزنه اسنپ خیللللی کمه؟
      • علیرضا IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        19 0
        خوب برادرمن شما هم اگه میبینی نمیصرفه و هزینه سفر گران هست استفاده نکن، باتاکسی یا خط واحد یا مترو،جابه‌جا شو،چه کاریه دربستی باهزینه بالا متقبل میشی
      • بهار IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        22 3
        الهی به حق اقا امام حسین به روزی بیافتی که مجبور شی برای کرایه خونت و خورد و خوراک و خرج بچه بری تو تاکسی اینترنتی من اینو از ته دل برات ارزو کردم
      • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        81 2
        مطمئنا اگر چاره ی دیگه ای داشتم حاضر نمی‌شدم امثال تو رو تو ماشینم تحمل کنم
      • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        15 0
        تشریف ببر مترو و واحد سوار شو از سره ناچاریه اسنپ هستند استهلاک بالاست خستگی هم بالاست در این کار برو مترو و واحد ارزانترم هست فقط یکم معطل شو
      • مهدی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        11 2
        تاکسی ومترو سوار نمیتونن تاکسی دربست سوارشن چرا چون فرق بین تاکسی اینترنتی با مترو وتاکسی نمیدونن چرا برای خودت شخصیت قائل نمیشی یه کم برای خودت هزینه کن
      • وحید IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        15 0
        وقتی پول نداری اسنپ نگیر
      • مجتبی فلاح IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        14 1
        شما فک میکنید اسنپ به امتیاز راننده و مسافر اهمیت میده نه رفیق فقط ی سرگرمی هستش برای دو طرف راننده اسنپ از رو ناچاری روزی 15ساعت رو ماشین کار می‌کنه پس لطفاً الکی نظر ندید
      • ناشناس IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        15 0
        متاسفانه شماها (مسافرای تاکسی اینترنتی)چنان خودتونو برحق میدونید ک کم مونده رو پیشینتون حق تا ابد حک بشه مرد حسابی ۱۰هزار تومن کرایه میدی یجور سوار ماشین میشید انگار ماشین و راننده رو باهم خرید و مملکت صاحب شدید....
      • ناشناس IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        16 0
        یه هفته کار کردم بخاطر وجود امثال تو ک معلوم نیست از کجا اومدی از گرسنگی بمیرم حاضر نیستم برم اسنپ یا تپسی کار کردم وجود امثال تو هستش که تو هر محیطی تحملش اون محیط سخت میشه....خدا مارو از وجود امثالتون نجات بده آمین
      • سعید IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        13 0
        نمیدونم اگر فکر میکنی گرونه نگیر آقا با تاکسی دربست بگیر چهار برابر پول بده اونم با ماشین بوگندو
      • حسن آریایی زاد IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        11 0
        حتما یه سر برو فرودگاه ببین کرایه ها چقدره اونجا نمی‌ذارم اسنپ وتپسی بره بعدش ناراحت شدی تا شهرت پیاده برو
      • توانا IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        13 0
        بزرگوار جواب خودتونو خودتون دارین میدین نمیصرفه سوار اسنپ نشو کسی که مجبورت نکرده شما فکر میکنید راننده اسنپ برده شما هست مفت براتون خدمات بده !؟ ولی مطمئن باشین اگه روزی یه روزنه کوچولو برای راننده اسنپ پیدا بشه یک دقیقه هم در اسنپ کار نمیکنه .
      • راننده اسنپ IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        11 0
        کرایه اسنپ فوق العاده ناچیز است حداقل نسبت به تورم باید ۵ برابر شود. شما از اتوبوس و تاکسی استفاده کنی بهتره
      • رضا IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        7 0
        خوب شما هم اگه گرون هست سوار نشه برادر یا خواهر !!! تاکسی زرد هست ، سواری دربست هست !! اتوبوس هم هست ، کسی مسافر رو ب اجبار نمیگه سوار اسنپ شو !!! همون زمان که میگی کرایه ها رفته بالا !!! همون زمان ی تاکسی زرد دربس بگیر ببین چه خبره !!
      • آرش IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        7 0
        عقل اگه داشتی این حرف نمیزدی راننده مجبوره وگرنه هیچ راننده ای دوست نداره یکی مثل تو خودشیفته رو سوار ماشینش کنه اگه ناراحتی برو با اتوبوس مترو برو
      • حمیدرضا IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        6 0
        چون مجبور هستن که خرج زندگیشون رو دربیارن ،،، ملت هم ناراحت هستن برن با مترو سفر کنن تازه بهترش یه جفت کتونی اورج بگیرن پیاده هم به صرفه هست ،،،
      • محمد IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        آنقدر کرایه ها موفته که همه دنبال اسنپ هستن بعد یه چند نفر بیکار داریم که میشینن راجع به گزینه فلان بسال بحث میکنن فکر کنم شما که میبینی کرایه برات صرف نمیکنه با بی ار تی برو تازه اتوبوس کولر داره و کلا به این دسته آدمها یه خسته نباشی الاف بیکار هم باید گفت که تو این گرونی ها دنبال قاطل بروسلی هستن
      • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        دوست عزیز خب با میگی حق با راننده اسنپ نیست خب اصلا اسنپ نگیر اژانس هست و تاکسی بیسیم کرایه هاشم خیلی خوبن ماشین هاشون سالم وتازه مدیره اژانس هم بابت کرایه ای هم که پرداخت میکنی حق به شما میده اقایون خانما برادرم خواهرم دوست عزیز شما وقتی اسنپ میگیری مثل این میمونه رفتی تو صف نان وروغن دولتی .....
      • ق ر IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        شما هم لطف کن با تاکسی خطی ، خط واحد و اگر در شهر سکونت مترو هستش استفاده کن و شغل کسی از نظر اجتماعی به شما هیچ ربطی ندارد
      • حمزه IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        آقا من کارمندم و بعضی وقتها از اسنپ کار میکنم،واقعا کرایه ها خیلی پایینه و اگه مجبور نباشی اصلا نمیصرفه اسنپ کار کنی،شما فقط خودتو نبین ،شما نهایتا در روز سه بار بخوای با اسنپ تردد کنی،ولی اون راننده بدبخت از صبح تا شب تو ترافیک و سروکله زدن با مسافره و درکل رانندگی شغل افتضاحیه
      • مهدی FR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 0
        شما اصلا درک نداری و نمی‌فهمی سکوت جواب شماست
      • راننده اسنپ IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 0
        جوابت فقط سکوته ....
      • بیکار IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 0
        خوب شما امتیاز پایین بده اصلا امتیاز نده شما که اینقدر گدا منش زندگی میکنی اصلا از خونه بیرون نیا تو الان داری با یه چیز بیخود به نام امتیاز منت سر ما میزاری.هه دیدی تو از ما بدتری.نمیصرقه برات پیاده برو همه بهت گفتن چرا هیچکدوم از شما معترضین نمیگین اسنپ باید کمیسیون و پایین بیاره آها زورتون بهش...
      • ناشناس IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        خب تو برو خر سوار شو اگه راننده ها ادب ندارن
      • رضا IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        همه سال قدیمی هستش که میگه که حرف زدن بلد نیستی حرف نزدنم بلد نیستی آقا راننده‌ای زحمت کش اسنپ همکارای مظلوم ولش کنید جواب نادان خاموشی است
      • سعید IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
        1 0
        دوست عزیز این راننده از بدبختی و بیکاری هست آمده اسنپ تو از اونایی هستی که عادت به مفت بری کردی اگر مردی برو تو اسنپ ببین چه خبره حق به کی میدی
    • کیانوش IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      32 1
      پاسخ
      نمیدونم چجوری روت میشه مارو با اروپا مقایسه میکنی اونا رو اصول زندگی میکنن خود تو به زور.
    • سعید IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      39 0
      پاسخ
      بیشتر مردم ماشین دارن و از ماشین کرایه ای یا اینترنتی استفاده میکنند یک روز وقت بزارید با ماشینتون کار کنید حالا اسنپ یا هرچی بعد میفهمید که یه راننده چقدر گیرش میاد و با چه اعصاب خرابی های طرفه یکطرفه قضاوت نکنید
    • راننده IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      41 0
      پاسخ
      سلام بله درست میفرمایید کشورهای خارجی گزینه عجله دارم وجود ندارد چون کرایه ماشین متناسب با مسر هست و انقدر قانون مدار هستن نیازی ب عجله ندارن در ضمن خارج که میفرمایید تا پنج دقیقه میرسن شهرداری پول و‌مالیاتی که میگیره اختصاص میده ب بحران ترافیک چاله چوله نداره ترافیک نداره خیابونای ویژه
      • دبل AE ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        19 0
        دقیقا درسته تو یه مسیر میری هزارتا دست انداز گذاشتن تازه بعضی مواقع که میرسی مسافر سفر لغو میکنه هیچی دستت نمیاد ولی اگر راننده بدبخت سفر لغو کنه جریمه میشه
    • حسن IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      34 0
      پاسخ
      خجالت بکشید برید اژانس بگیرید ببینید کرایه واقعی چنده پول گدایی میدید طلبکارم هستید مگه برده شمان که مجانی میخاین سفرکنین
    • آرش IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      30 1
      پاسخ
      از بس کرایه کم هس برا راننده نمیصرفه با این هزینه های ماشین
    • ناشناس IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      26 1
      پاسخ
      سلام تا نیای داخل اسنپ رانندگان نمیدونی مشکلات چیه ،،،لطفا نظر الکی نده ممنون مسافر
    • اصغر آقچه لو IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      23 0
      پاسخ
      عجله داشته یا نداشته باشید خیلی در حق راننده ظلم میشود در هر مورد که شما مسافرین محترم بفرمائید اما شما جای راننده نیستید تا مشکلات زیادی دارم مخصوصن ۹ صبح به بعد اسنپ کرایه بالای ندارد ۹۵درصد به نفع مسافر است از دور نگاه نکنید با چندین نفر از رانندها حرف بزنید متوجه میشوید
    • سعید IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      20 0
      پاسخ
      شماهم میتونید نرخ هارو درست کنید و دکمه عجله ندارم بزارید تا کرایه عادی بشه😏😏😏
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      15 2
      پاسخ
      یکی از دلایل ناراضی بودن مسافران این هست که تصور میکنن اون خودروهایی که رو نقشه نشون میده واقعی هستن نه اونا ی ترفند وگرنه چطور هیچ کدوم از اونا که نشون میده سفر قبول نمیکنن و همیشه چند دقیقه طول میکشه تا ماشین برسه در صورتیکه رو نقشه ۱۰ تا ماشین سر کوچه نشون میده
    • محمد IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      21 0
      پاسخ
      قیمتهایی هم که با گزینه عجله دارم به حساب بیشتر می شوند بازهم جوابگو نیست چرا از مشکلات رانندگان نمیگن با این کرایه های 20 30 تومنی که 20 درصد هم ازش پورسانت برداشته می شود نمیدونم کجاش قیمتها بالا هست که همش بحثه قیمتهای اسنپ دارید
    • یک ایرانی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      20 0
      پاسخ
      یه کم انصاف هم خوبه . نوشابه اول سال بود ۲۳ هزار تومن . الان شده ۳۰ هزار تومن . هیچ کس صداش در نمیاد . ولی کرایه اول سال بوده ۷۰ تومن انتطار دارند الان هم همون قیمت باشه . الی اخر همه کالاها . سیستم اداره کشور ایراد داره نه کرایه اسنپ
    • سفیر AE ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      21 0
      پاسخ
      با سلام قیمت ماشین به دلار، لوازم یدکی به دلار، کمترین هزینه اوبر 4دلار ،مقایسه با اوبر ،قیمت با ریال منصفانه هست
    • منا IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      18 0
      پاسخ
      لطفاً بعد از این روضه ای که خوندید کمترین قیمت و هزینه کنسلی همون تاکسی اینترنت خارجی هارو هم با ایران مقایسه کنید با تشکر
    • AE ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 10
      پاسخ
      متاسفانه خیابان ها عجله داشتن را متوجه نمبشوند واین یک نوع کلاهبرداری هست حیف که قانون ایران برای مردم نبست.
    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      12 1
      پاسخ
      تا قیمت برای راننده نصرفه راننده سرویس رو قبول نمیکنه چون واقعا مخارج خودرو خیلی بالاست و کرایه ها پایین هست
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      به ضرب المثلی در زبان ترکی است که میکه کاری کنید که نه شیش بسوزه نه کباب !!! بنظرم هم باید جانب راننده را با این هزینه گرانی وسایل یدکی و تصادف و صافکار و تعمیرکاه و.... را گرفت هم هوای مسافر را که می خواهد با هزینه مناسب در اسرع وقت به مقصد برسد گاها برای رسیدن به مبدأباید شش هفت دقیقه وقت بکذاری
    • امیر IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      14 0
      پاسخ
      دوستانی که میگن زیاده با وسایل حمل نقل عمومی سفر کنند،،
    • محسن IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      10 0
      پاسخ
      با سلام بنده راننده اسنپ در مشهد هستم لطف کنید وقبل از این که این گزارش رو چاپ کنید کرایه اسنپ در مشهد رو با تهران مقایسه کنید بعد خواهید دید که چه اجحافی در حق رانندگان در مشهد میشه متاسفانه کرایه پایین مسافران رو پر توقع کرده در حالت عادی کرایه 70000 تومانی رو باید 30000 تومان بگیری
    • خودم IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      13 1
      پاسخ
      ماکه به لطف اسنپ ماشینمواوراق شدنتونستیم جمش کنیم اوراقی فروختیمش هورااسنپ
    • بینام IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      24 0
      پاسخ
      برای چی مقاله رو یه طرفه می‌نویسی...چراا نمیگی شغل رانندگی در کف خیابان شغل سخت و طاقت فرسایی هستش...و کرایه ها کفاف زندگی این قشر زحمتکش رو نامیده...چراااا همیشه و همه جا تو این مملکت هیچوقت حق با مظلوم نیستش...اگر راست میگی یه مقاله هم در مورد مرارتهااا و سختی های شغل رانندگی بنویس البته به پیوست
      • ق ر IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 0
        چرا بنویسید چون خودش خبر کنار از تاکسی اینترنتی استفاده میکنه و دوست قیمت پایین باشه و یک لحظه به وجدانش فکر نمیکنه چقدر هزینه خودرو و استهلاک بالاست و حالا هزینه زندگی بجای خودش
    • جواد IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      13 0
      پاسخ
      اگه این گزینه حذف بشه به نظرم اکثرا رانندها سفر مردم رو قبول نکن با این قیمت ها و باید خیلی بیشتر منتظر ماشین بود.
    • جواد IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      خوب اگه گرونه با تاکسی زرد برید حتما از تاکسی ارزونتره که باز هم اسنپ میگیرید کسی هم که این گزارش نوشته واقعا از هزینه های زندگی بی خبره راننده تاکسی اینترنتی هم تو همین کشور زندگی میکنه
    • حسن IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      شما برات نمصرفه اسنپ نگیر شما اتوبوس و مترو سواری برو با همون یارانه دولتی برس به مقصد تازه کرایها نسبت به تورم خیلی پایینه رانندها باید از اسنپ بخاطر کمی کرایه و تصاحب بازار جابجای مسافر شکایت کنند
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      6 0
      پاسخ
      این مقاله رو به احتمال زیاد یا مالکین اسنپ تهیه کرده اند یا نوچه های دور وبرش،برو تحقیق کن همون شرکت خارجی که اسمش رو آوردی راننده هاش دارن می‌نالند ازاین برنامه،مسافر نمیدونه استهلاک خودرو یعنی چی کرایه ۳۵ تومنی،درعوض برای کوچک ترین عیب ماشین مثلا بلبرینگ یک چرخ باید ۱ ملیون راننده هزینه کنه
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      3 12
      پاسخ
      خیلی وقته به خاطر افزایش غیرمنطقی کرایه ها از اسنپ وتپسی استفاده نمیکنیم چه برسه عجله دارم هم بخواییم بزنیم ،،،افزایش قیمت یعنی کاهش متقاضی مثل بقیه صنف ها
      • محمد IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        15 1
        صد سال سیاهم میخوایم استفاده نکنید شما دنبال برده هستی نه تاکسی
    • آران IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 1
      پاسخ
      گزینه عجله دارم عالیه ..چراکه حق انتخاب میده..بعضی وقت ها کرایه خیلی پایین هستش بایدمسافربتونه کرایه منقول راانتخاب کنه پس گزینه خوبی میتونه باشه..کسی که دوست نداره نزنه
    • علی IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      9 0
      پاسخ
      شما به همین خیال باش ستاره نده بدبخت اونی که میاد مفت ومجانی تواسنپ کارمیکنه وهمچین مسافری را سوار میکنه خاک برسرش
    • فرخ ولی زاده IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      رسانه محترم اگر راست میگه جاتو با من راننده تاکسی اینترنتی عوض کن
    • ح IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      9 0
      پاسخ
      با این قیمتها واقعا دیوانگی تو اسنپ کسی کار کنه
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      عزیزای دلم ۱۱هزار کرایه میزنه بعد کلی انتظار ۴نفرمیپره ماشین اونمپقع صدای کسی درنمیاد چرا
    • ایرانی IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      سلام انشالله همتون راننده تاکسی های اینترنتی بشین چون به گفته شما در امدش خوبه .ای هم وطن تویی که هم میخوای ماشین دربس بگیری هم میخوای چندز غاز پول بدی مگه میشه ؟ خوب وقتی نمی‌خوای پول دربس بدی برو با تاکسی خطی یا مترو اتوبوس اصلا پیاده برو مگه راننده بیچاره زورتون کرده ؟توقع دارین مفت برین خخخ
    • رضا IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      6 1
      پاسخ
      وقتی ازاینور شهر تااونور شهر باید بری اونم با یک سوم کرایه واقعی و کلی ناز و عشوه مسافرو تحمل کنی مجبوری منتظرباشی مسافر گزینه عجله دارم رو بزنه تا حداقل کمی قیمت به منصفانه نزدیک باشه‌. به اون دوست عزیزم که میگه مجبور نیستی اسنپ وتپسی کارنکن میگم مجبور که نیستی دربستی برو اونوقت قدراسنپ وتپسی رو میفهمی
    • حمید IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      3 1
      پاسخ
      اگه میگید گرانه و دنبال ماشین دربستی ارزان و مجانی میخواند واسه راننده نمیصرفه.اگه پول ندارند میتونند با اتوبوس یا مینی بوس یا تاکسی های خطی استفاده کنند.
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      نفهمیدن هنر مسولین مملکت هست اخه همه چیو گران کردید اونوقت سر کرایه حساس شدید لعنت برشما مگه ما رانندگان خرج نداریم مگه انسانیت ندارید
    • ناشناس IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      مقایسه اوبر انگلیس رو با اسنپ ایران اشتباهه.قیمت ماشین تو ایران پنج برابر انگلیسه.راننده تو ایران اگه خودش رو بکشه میتونه در روز ده پوند کار کنه.تو انگلیس راننده حداقل دویست پوند در روز درآمد داره. نیازی نداره عجله رو قبول کنه یا نکنه.اگه کرایه پایین باشه رانندها از اسنپ میاند بیرون.دنبال کار دیگه
    • رضا IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      اصلا کرایه های اسنپ نسبت به مسیر های طولانی صرف نداره برای راننده حق کمیسون هم خیلی بالاست برای راننده خرج لوازم یدکی و اجرت تعمیرات خیلی سنگینه کلا صرف نداره هرچی در بیاری یچیزم باید از جیبت بزاری روش خرج ماشین کنه شما ترافیک سنگین هم درنظر بگیرید .
    • امیر مهدی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      در مورد عجله دارم درست ولی قیمتای معمولی لطفا اونایی که ماشین دارن بیان اسنپ ثبت نام کنن یه روز برن سرویس ببینم باز اینجوری حق به جانب صحبت میکنن لطفاتایید کنین بزارید گفتگو دو طرفه باشه
    • صالح IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      6 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم از این گزارش یکطرفه ای که مرقوم کردید ‌خوب بود به جای او بر درد دل راننده های اسنپ رو هم میشنیدید .هر مبلغی که اسنپ میگذاره دقیقا نصف قیمت تاکسی شهری که از سر خیابون سوار میکنه هست و دقیقا کمتر از نصف آژانس هست امیدوارم که یک بار هم بصورت دربستی از تاکسی شهری یا آژانس استفاده کنید
    • حمید IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      چرا همه پا کردند توی کفش راننده ها،خودتون چند روز برید با ماشینتون تو این خیابونا کارکنید ببینم بازم همینطور نظر میدید دو ماه پیش یه ماشین بهم زده همه خسارتم را هم بیمه داده حدود دو ماه بیکار شدم ،حدود صد میلیون هم افت ماشینمه تازه این یکی از معایبش هست ،
    • Javad AE ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      اگر کرایه بالاست بیخود می‌کنی سرویس میگیری شما مسافرا رو مجانی هم جا ب جا کنن بازم ناراحتین دنبال مال مفت میگردین با اتوبوس برین
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      به نظر من کرایه های اسنپ یه مقدار کم هست و با گزینه عجله دارم قیمت مناسب تری میشه برای رانندگان
    • علی صم IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      چی میشه اینقد ارزون ماشین وخودش را میتازد یک دوبارم واسه 5هزارتومن یا 10هزارتومن بتازد که اونم 23درصدش را شرکت اسنپ بجیب میزند نه راننده... واقعا رانندگان اسنپ گناه دارند 4روز بجای اونها کارکنید میفهمید 10تومن 3تومن پول ناقابل قابل قبولی هم نیست باسرعت بتازد با کوچه خرابه ها دست اندازو سرعت گیرهای م
    • مجتبی IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      شما راست میگی جلو افزایش حقوق کارمندان ها رو بگیر که عامل تورم هست نخ راننده که از سرمایه خودش داره استفاده میکنه ونتیجه ضعیفی داره نسبت به کارمندپپ
    • وحید IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم سفر میاد از تهرانپارس به پونک 90تومن باید یک ساعت ربع بری کمسیونم بدی تهش 75برات میمونه که بنزینم باید از روش بزنی واقعا فازتون چیه میگین گرونه عجله دارم بزنی بشه 115 تهش برا ما 95میمونه همونو گرونه با خطی برین اکثرا هم عجله دارم نمیزنن الکی فرافکنی نکنین راننده اجباری در قبول ند
    • جواد IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 0
      پاسخ
      سلام درود مقصر اصلی اسنپ و تپسی است چون بخاطر 15درصد کمیسیون میان قیمت سفر رو کمتر میزنن مسافر فکر میکنه عرفش همینه دیگر جایی راننده نیست یا اون دولتی که هنوز تو مدیریت خودش مونده بیاد تصمیم بگیره یه سری از مردم فکر میکن با 40هزار تومن باید یه بنز s500 بیاد جابجاشون کنه تازه ماساژ باید بدن
    • حامد IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      با سلام اولا واریز بنزین چند ماه هست نریختن دوما کرایه خیلی پایین هست سوما کمیسیون بیشتر چهارم لوازم یدک گرون مکانیک گرون یدونه پیچ باز میکنن میگن ۵۰۰ پنجم حانبال نیستن جلوی دربتون ببرن انتظاری هم بیشتر دارین ششم عزیزانی که میگن گرونه برین با تاکسی زرد یا تاکسی تلفن برین چرا اومدین حرف خودتون میگین
    • آسترکی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 0
      پاسخ
      همین‌ها که اعتراض می‌کنند به ریش ما راننده هامی‌خندند که با این قیمت کم و این لوازم و دستمزد گران قبول سفر میکنیم.بین راه هم باید ۱۰ دقیقه بمانیم تا بروند از عابر پول بگیرند.بعضی فرار می‌کنند.
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      شما به واحد پول مملکت خودت نگاه کن بی ارزش ترین پول دنیا مال ماست
    • بهنام IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      اونایی که میگن گزینه عجله دارم حرامه اولا مجبور نیستی سوار بشی دوما همون مسیر رو با تاکسی زرد برو تا چند برابر ازت پول بگیرن سوما اسنپ اونقدر مفته که گزینه عجله دارم هم مبلغش برا راننده نمیصرفه
    • مهدی IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      47 2
      پاسخ
      سلام لطفاً زنگ بزنید آژانس بیاد جلو درتون یا از خط یازده استفاده کنید اون خیلی بصرفه تره هرکی ناراضیه استفاده نکنه
    • اسنپ IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      الان از1402/11/29افزایش کمیسیون برا راننده ها شده 20٪ولی کرایه ها پایین به داد رانندگان اسنپ کی میرسه کدوم مرجع قانونی جوابگو هست بگین راننده هاهم بدونن دم عیدی
    • DK ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      43 1
      پاسخ
      من راننده سه بچه دارم با این گرونیه قطعه بعد مسافر اعتراض میکنه خوب ناراحتی برو سوار تاکسی شو
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      شرکت های تاکسی اینترنتی نه حمایت از راننده می داند نه از مسافرانشان فقط به فکر کمیسیون خود هستن.تمام
    • وحید IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم تا زمانی که بصرفه برام کار میکنم باید ی جوری باشه که بتونم خرج زن بچه اجاره خونه و ماشین را بدم
    • حسین IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      در این وادی هر کسی به فکر منافع خودش است آقایونی که خواهان لغو گرینه عجله دارم هستند دوست دارند با هزینه کمتر حتی شده رایگان سر کارشان حاضر شوند در حالی که همیشه معترض به کم بودن حقوق و ساعات کاری و غیره هستند این عینک خود بینی را در بیارید زشته .بخدا قسم با گزینه عجله دارم هم کرایه ها به صرفه نیست
    • Milad IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      45 1
      پاسخ
      با این هزینه های گزاف تعمیرات ولوازم مصرفی خودرو کرایه ها واقعا پایینه اگر غیر از این بود،اسنپ وتپ سی این همه مسافر نداشت بیچاره راننده ها که واقعا از سر ناچاری دارن کار میکنن پولی که در میارن افت ماشینشونم نیست ۸۰ درصد مسافرها خودرو شخصی دارند ولی از تاکسی های اینترنتی استفاده میکنند
    • احمر IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      49 1
      پاسخ
      بنده به عنوان یک مسافر ساکن شهر تبریز قبول دارم که هزینه ی اسنپ انقدر پایینه گه ادم گاهی موقع دادن هزینه از راننده خحالت میکشه
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      جناب شمایی که این گزارش رو نوشتی،چرا از مشکلات و گرونی و کرایه پایین و هزار مسئله راننده ننوشتی،و سعید که نظر دادی چرا اومدیم اسنپ و تپسی به خاطر نبود کار و نداری اومدیم اما یادت باشه حمالی نمی‌کنیم و در آخر کسی تو رو هم مجبور نکرده از اسنپ و تپسی استفاده کنی برو پیاده گز کن یا از خط 11 استفاده کن
    • Ak IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      همه این حرفا رو ول کنید. من به عنوان یه راننده اسنپ حاضر نیستم با این کرایه ها کار کنم. 2 ساله که کرایه ها گرون نشده. اما هزینه نگهداری ماشین 4 برابر شده. دستمزد مکانیکا هم شده دو برابر. واسه نیم ساعت تعمییر کردن ماشین یک میلیون و پونصد دستمزد میگیره. آنوقت ما به زور تا شب یک میلیون کار می‌کنیم.
    • سعید IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      اسنپ با عجله دارم هم مفته عجله نداری برو کنار خیابون کورسی برو ببین چقد میشه اسنپ ایرانو با اروپا و آمریکا مقایسه نکن اونجا گزینه عجله دارم ندارند ولی حتما کرایه هاشون هم درست حسابیه نه مفتی. راننده هم حق داره با این مخارج سنگین تعمیرات و لوازم یدکی و بنزین و روغن و... اسنپ کرایه ۱۵ تومنی داره هنوز
    • Tyrant IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم شما بیا سه روز با این کرایه مسخره کار کن تا بفهمی میصرفه یا نه میتونین با اتوبوس برین نرخ کرایه فقط سالی ۱۰ درصد گرون میشه حالا قیمت ماشین رو حساب کن
    • راننده IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      بی انصافی نکنید آنهم با این گرانی ها ، لطفا جلو آینه ایستاده قضاوت بکنید . گزینه عجله دارم را بزنید هرچقدر کرایه بود یاداشت کنید بعد به آژانس تلفنی زنگ بزنید آنوقت می‌بینید که اسنپ نصف کرایه را می گیرد. با این اوضاع و گرانی اگر هم باین جوسازی (عجله دارم) دنبال برده اید بسم الله
    • ایمان IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      سلام باهمین گزینه عجله دارم کرایه اینقدر پایین ک خدا میدونه راننده له شده از خرج ماشین ریس تعزیرات اینارو ک نمیبینه یک گزینه عجله دارم میبینه به خدا کرایه ها اصلا صرف نداره فقط از روی مجبوریه
    • Ak IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      کل کشورهای دنیا به راننده‌ های تاکسی و تاکسی اینترنتی هزار جور مزایا میدن. از بنزین رایگان و لاستیک رایگان و بیمه و هزار جور امکانات دیگه. اونوقت تو کشور ما راننده های تاکسی اینترنتی هيچگونه مزایایی که ندارن هیچ سهمیه بنزینشونم قطع کردن. ما مردم چقدر بی انصاف شدیم که زحمت راننده ها رو نمی‌بینیم.
    • Ak IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      من یه راننده ام. صبح تا شب زحمت میکشم تو ترافیک و شلوغی و هزارتا دردسر دیگه. تاکسی اینترنتی واسه رفاه مردمه. هر کس ناراحت گرونی هزینه تاکسی اینترنتیه و عجله نداره. بره مترو و بی آر تی تاکسی خطی سوار شه. هم عجله نکنه هم هزینه کمتری بده. چه کاریه حالا اسنپ بگیره و تا دم پله های خونش بره....
    • Ak IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      خبر گزاری مهر چرا نمیره یه گزارش از بازار لوازم یدکی و دستمزد تعمیرکار و مکانیک و قیمت لاستیک و باطری. افکار و نقاش و کلی چیزی دیگه تهیه کنه. فقط میگه عجله ندارم. نویسنده مطلب انگار خیلی تو فضا سیر میکنه یه کم بیا پایین ببین قیمت‌های بازار چه خبره بعد مطلب بنویس.
    • سیدجواد IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      اوبر دلاری در میاره دلاری هم هزینه میکنه ما ریالی در میاریم با قیمت دوبرابر دلاری هزینه میکنیم اونم اجناس بی کیفیت چینی میندازیم زیر ماشین‌مون بیایید قیمت تمام تاکسی هایی دنیا رو با ایران مقایسه کنید وکیفیت خودروها وقطعات تو ایران یه بنزین ارزان ولی بجاش هزار برابر باید هزینه لوازم فیک و جاده خراب بدی
    • علی IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      19 2
      پاسخ
      با وجود این همه تاکسی رنگارنگ، اتوبوس و مترو، کدام انحصار؟!
    • ناشناس IN ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید. من به مردم عزیز کشورم بخاطر گرانی حق میدم که ناراحت و معترض باشند. ولی به راننده ها هم مشکلات خاص خودشون را دارند. چند روز پیش از سعادت آباد تا به یکی از شهرک‌های صنعتی رباط کریم که از مبدا تا مقصد ۶۰ کیلومتر فاصله داشت و کرایه آن ۱۱۱ هزار تومان بودش . شما باشید اسنپ کار میکنید؟
    • محمد IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      آخه خداییش انصاف هست از پاکدشت تا اسلام شهر کرایه 100تومن باشه همچین میگن عجله دارم 20درصد می‌کشه روش که چقدر رو ای کرایه می‌ره .حداقل این مسیر باید 150تومن باشه
    • IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      با سلام؛حمایت موثر وواقعی از ((ارایه دهندگان و استفاده کنندگان ازخدمات)) میتواند باعث ادامه سیر تحول در زمینه جابه جایی مسافر درون شهری شود.ورودتاکسی های اینترنتی که منجر به شکسته شدن انحصار در این زمینه شد باعث صرفه جویی در وقت و همچنین شرایط بسیار متفاوت و بهتری نسبت به قبل شده است. با سپاس م.ر
    • پیمان IR ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من راننده اسنپم مسافرای خود من که از تهران اومدن خیلی با تعجب میگن مشهد کرایه اسنپ درمقابل تهران مفته. من مختار هستم مسیر و مقصدم رو با توجه به توجیه اقتصادی انتخاب کنم. من از کجا بدونم هزینه اعلام شده برای من هزینه خامه یا با عجله؟ روز بارونی من مجبورم بیام اسنپ برای خرج خونه ام اما با چه قیمتی؟
    • صمصام IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      زور کسی به اسنپ نمیرسه!خودتون رو خسته نکنید
    • پیمان IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      شمایی که مطالب و نظرات رو دستچین کردی اونی که نوشتی من راننده و اسنپ دزدیم چرا تاکسی بیسیم و تاکسی خطی و تاکسی زرد شهرداری رو سوار نمیشی!؟ چرا؟ چون هزینه اش دو برابره؟ چرا؟ چون معطلیش دو برابره؟ چرا؟ چون نمیدونی من چقدر از اسنپ درمیارم چقدر خرج ماشینم میکنم چقدر میاد سر سفره ام؟
    • پیمان IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      یک سال کمک هزینه بنزین رو نمیدن اونم با معیار پیمایش کیلومتر که سیستمی مشخص میشه تاکسی زردا چی؟ ماه به ماه سهمیه تو کارتشونه. چرا روزای بارونی تاکسی زردا کار نمیکنن؟ چرا کرایه یک نفر با تاکسی خطی به اندازه نصف یه اسنپ دربستی هم نیست؟ شما اول یه سوزن به خودتون بزنید بعد یه جوالدوز هم به ما فرو کنین
    • پیمان IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      شمایی که بالا نوشتی عجله دارم رو میزنم تا یکی پیدا بشه، راه میفته سمتم، میرسه بعد لغوش میکنم... از حق الناس چیزی یاد گرفتی؟ من اجبار و الزامی ندارم سرویس شمارو قبول کنم ولی وقتی قبول کردم اگه لغوش کنم حق الناس برای وقت شما شما لغوش کنی حق الناسه به وقت و هزینه اومدن به مبدا شما و استهلاک ماشین من
    • پیمان IR ۰۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      تفاوتی نداره سایت کدوم نظرهارو ثبت کنه و کدومارو حذف! اون لایک و دیس لایک ها نظر عموم مردمه اون نشون میده که حق کدوم طرفه (البته که تو خیلی از رسانه ها مخاطب خاصی وجود داره) اینکه من راننده اسنپ رو قضاوت کنید که دزدم یا محق گردن خودتون
    • IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      اولا نرخ کرایه خارج رو با اینجا مقایسه کن بعد توقع بالا داشته باش اگر اسنپ نبود باید با اتوبوس و پای پیاده جابه جا میشدید
    • خان IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      نظرت چیه راننده اگه 5 دقیقه‌ای نرسید به مسافر،خودکشی کنه..!!!؟؟ همینجوری با این کرایه‌ها اصلاً صرف نمیکنه کار کنی، حالا واسه رسیدن به زودتر به مسافر،خودتو ماشینتم داغون کنی..!!! نخواستیم.. اسنپ و تپسی و همش مال خودتون.. از ماشینم خجالت میکشم اسنپ کار میکنم،البته کار میکردم..
    • حمید IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      ثبات اقتصادی نداریم توقع نداشته باشید راننده ها با بیست درصد کمیسیون و استهلاک خودرو قیمت پایین قبول کنن .بخصوص اینکه پول بنزین هم بهشون نمیدن!
    • ق ر IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      خیلی خوشحالم که نظرات قبلی بنده نشان ندادین چون واقعیت بیان کردم و حاضرم با تمام مسولین رو درو حقایق گفته شود یک نظافتچی آپارتمان با پذیرایی دو ساعت کار بدون سرمایه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان دریافتی دارد ولی یک راننده ساعتی ۱۰۰ هزارتومان با استهلاک خودرو و...
    • مهدی IR ۰۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      37 1
      پاسخ
      سلام.گزینه عجله دارم نرخ واقعیه سرویسه چرا میخواهید مفت سفر کنید برید
    • علی IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      خیلی خنده داره که ملت میخان فقط کرایه ندن حالا چه خونه چه ماشین چه اتوبوس فقط فکر کرایه هستند .فکر نمی‌کنند اون راننده عاشق چشم و ابرو شما نیست شغلش اینه .الان بنزین لیتری چنده . روغن موتور چنده لنت و دستمزد تعویض چنده .با جای اعتراض به گزینه عجله دارم اسنپ ی سر برید سوپری محل بعد بیاید بحث بی فایده
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      30 2
      پاسخ
      اصلا برا راننده به صرفه نیست..
      • وحید IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 7
        اینجوری هم نگید. میصرفه . خودم هم راننده هستم .حداقل روزی ۷۰۰ تومان خالص خالص میفته .روزی ۳۰ سفر درآمد خالص میشه ۷۰۰ با پاداش ۹۰۰ اینم حداقل .
    • یوسف IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      ۳۰ کیلو متر شمال تا جنوب کرمانشاه در اوج قیمتها ۴۵ هزار تومان ۲۰ درصد کمیسیون و سوخت وبسته اینترنت و نگهداری خودرو از این مبلغ کسر کنید بعد کلاه خود قاضی کنید رانندگان تاکسی اینترنتی از ناچاری و نیاز مالی مجبور به این عمل هستند
    • نصراله IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      مسافر خیال میکنه راننده برده اشه ار تو رختخواب درخواست ماشین میکنه به مبدا که میریم کلی باید منتظر مسافر شد ...بعضی ها که حاضر نیستند دومتر جلوتر از لوکشین سوار شوند اما توقع دارند چندین متر بیشتر مقصد پیاده بشن
      • ناشناس IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        دقیقا همین زوره
    • بی نام IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      آخه چی توی این مملکت به خارج رفته که میاید تاکسی اینترنتی رو با نمونه خارجی مقایسه میکنید .
    • علی IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      همونطور که مسافر دوست داره مفت بره مامتوجه میشیم شمام زورتون میاد پول بدید یادتون نره آژانس ها چه پوستی ازتون میکندن.شمام براتون نمیصرفه بی آرتی و مترو رو انتخاب کنید.همه میدونن کرایه سفرکلاسیک باکمسیون فقط به ضرر راننده س شما برات نمیصرفه ماشین نگیر چرا میگی راننده نمیصرفه کار نکنه.
    • کسری IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      ان شاء الله چرخ روزگار طوری بگرده که خیلی از اشخاصی که ضد رانندگان مظلوم اسنپ حرافی میکنن،خودشون بیان تو این کار تا بفهمن چیه و دهانشون بسته بشه.(ید الله فوق ایدیهم).بالاخره روزگار بالا و پایین داره و همیشه نفس آدم از جای گرم بلند نمیشه.
    • عارف IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      درسته باید مثل کشورهای خارجی در مورد کرایه ها و راننده ها نظارت کند.کسانی که دوشغله هستن را برای راننده تایید نکند. راننده را بیمه کند. موظف به نصب تاکسیمتر شوند و تمام مزایای یک راننده را اجرا کند. گزینه عجله دارم را حذف کرده و مثل خارجی ها برای هر کیلومتر نرخ مشخص تعیین کند اینطوری ادا میشود به امید خدا
    • IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      عزیزان کسی کسی رو مجبور نکرده گزینه عجله دارم رو بزنه در کنار اسنپ و تپسی آژانس هست میتونید از آژانس استفاده کنید در ضمن راننده گزینه عجله دارم رو نمی‌بینه قضاوت نکنید چون فقط مبدأ و مقصد و کرایه رو میبینن اگر به صرفه باشه سفر رو قبول میکنند چرا فکر میکنید که در ترافیک و اشلوغی نباید کرایه بیشتر بشه
    • حجت اله کریمی IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      با درود به مسافران محترم، شما چطور انتظار دارید مسافتی را که در زمان خلوت دز عرض۲۰ دقیقه طی می‌شود همان مسافت در زمان ترافیک تا ۱ ساعت طول می‌کشد یکسان باشد
    • رشید IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      خب خییلی قیمتا پایین هستش و برای راننده نمیصرفه که با قیمت پایین بره. مثلا از آرژانتین به پردیس 110 هزار کمه دیگه. حداقل 150 باید باشه. خب روز های هم بوده همین مسیرو 80 هم به زور میزنه.
    • ناشناس IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      40 0
      پاسخ
      چرا همه چیز گردن راننده میندازن اول اینکه اصلا راننده گزینه عجله دارم نمیبینه این شرکت که میبینه راننده فقط میتونه قیمت ببینه نه اینکه ببینه کی زده عجله دارم
    • Hossein IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      با خرج زیاد ماشین ، ما هم عجله نداریم که شما چه زمانی به مقصد برسید درخواست بدید شاید در مسیر خانه یک راننده قرار بگیری😉
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      ۴۰۰میلیون پول ماشینه دوست داری با۵هزارتومان بیاد یسری مسافرها هم خیلی ازخودراضی هستن انگارنوکر گرفتن
    • مهدی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      قدر نعمت ندانید خداوند ازتون میگیره قدر راننده رو ندانید اذیتش کنید حقش رو بهش ندید مثلا امتیاز بهش ندید خب چی ازش کم میشه؟ فقط بی معرفتی مردم رومیفهمه نه درآمدش تاثیرداره نه چیزی ...فقط عددش دلخوشیه وگرنه نه تشویقی پرداخت میشه نه گذاشته میشه نه سهمیه سوخت میدن کرایه هم یک سوم شده
    • مهرداد IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا هیچ کس نمیگه قبول نکردن راننده هیچ ربطی به عجله دارم نداره،چون راننده در نود درصد مواقعا همون کرایه ای که اول در صفحه نمایش داده شدرو میبینه ولا غیر،چرا نمیگید چون کرایه پایه حتی 40 درصد کراییه واقعی هم نیست و با زدن عجله دارم هم اون کرایه به 60 درصد خودش هم نمیرسه
    • مهرداد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      یعنی بین شماهایی که ناراضی هستید یه ادم باسواد عاقل وجود نداره تا بهتون بفهمونه گزینه عجله دارم برای چی هستو، فقط فقط به نفع مسافر است،وقتی کرایه پایه براتون به نصف قیمت کرایه واقعی میخوره ناراضی نیستید ،و عجله دارم رو برا شما گذاشتن تا با اضافه کردن مبلغ ناچیزی ما رانندهارو بکشید به سمت خودتون.
    • علی IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من خودم راننده اسنپ هستم کرایه ها خیلی پایین است ۱۲ تومن ۱۰ تومان اصلن به روشن کردن ماشین نمی ارزد قطعات خیلی گرون است
    • مهدی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      حتما یادتون میاد یه زمانی این شرکت ها نبودن فقط آژانس بود باید وایمیستادی کنارخیابونن دنبال تاکسی حالا میشینی تو خونه یاهرجای دیگه درخواست میزنی ماشین میاد من چندروز پیش یاعت12شب رسیدم ترمینال آزادی میخواستم برم منزل تاکسی میگت300هزارتوان اما یه اسنپ گرفتم 115000وراحت رفتم لطفاً کمی قدربدونیم آمرو ه
    • محمد IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام قیمت پایین کرایه برای راننده ها نمیصرفت در ضمن پانزده درصد کرایه کمیسیون کم میشود اسنپ در انگلستان بپرسید که چقدر کرایه می گیرند بعد نظر بدهید
    • خر IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      جناب نویسده گزارش سلام شما تو اسنپ کار نکردی. وگرنه چرت پرت نمی نوشتی. اسنپ حمالیه چرا نمیگی اگه راننده سفر قبول میکنه میره دم در لغو میشه. مسافر جریمه نمیشه. چرا نمیگی راننده سفر قبول میکنه میره محل میبینه ۵ نفر مسافر هستن. لغو نمیزنن راننده لغو کنه جریمه میشه چرا نمی گی کمسیون زیاده استهلاک لا چر
    • برزگار IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام من به عنوان یک راننده اسنپ از شما میپرسم یک مسیری که شما با ۵۰ هزارتومان با تاکسی زرد شهری طی میکنید را با اسنپ دربستی از دم درمان تا دم در مقصدتان با همان مسیر طی میکنید را زیاد میدانید اگر که اینگونه هست بابا خیلی انصاف دارید
    • حکمت IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      نظر شما مسافرین محترم قابل قبول، ولی کدوم از شما حاضرید با مبلغ یازده هزار تومن که پانزده در صدش هم برا اسنپ هست، پنج دقیقه مسافت طی کنید تا به مسافر برسید، بعد دو یا سه کیلومتر هم تو ترافیک و کوچه پس کوچه های شهر رانندگی کنید و مسافر به مقصد برسونید،
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      راننده پول ماشین را بده وانت نیسان بخره گاوه جابجا کنه خیلی بهتره تا اینکه بره در خونه مسافر سوار کنه
    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      خب راننده چیکار کنه ، الان تمام لوازم خودرو با دلار محاسبه میشه اونوقت ، کمترین کرایه اوبر از ۲۰ دلار شروع میشه تا ۱۰۰ دلار ، با ی سرویس حداقل دو میلیون درآمد کسب می کنه ، واقعا خودتون را با اونا مقایسه نکنید اصلا عددی نیستید
    • محمد IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم شما با کدوم کیفیت با کدوم امکانات با کدوم خدمت رسانی با کدوم اسفالت که همه کوچه ها داغون وزیر ساختا داغونه. اونا بهترین ماشین رو دارن بهترین اسفالت اسنپ ماشینمون اوراق شده ماشینمون تعویض نمیکنه تاریخ کپسول تموم شده عوض نمیکنه لاستیک تمام شده عوض نمیکنه کدوم خدمات
    • ج IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      25 1
      پاسخ
      قیمت درست تعیین کنید چرا قبول ندارد راننده بیچاره تو ترافیک و هزینه ماشین به زور روزی ۵۰۰در میاره
    • راننده IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      21 1
      پاسخ
      کسی مجبور نکرده شما رو که تاکسی اینترنتی بگیرید بعد غر بزنید با همون تاکسی عادی برید ودوبل کرایه بدید.حالا تموم مشکلات حل شده فقط مونده تاکسی اینترنتی.
    • محمد IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      مسافر حق داره اما مسافرین محترم بدونید اسنپ هیچ خدماتی به ما نمیده فقط بلده کمیسیون برداره ماشین داغون شده تعویض نمیکنه من الان پنج سال راننده اسنپم هیچ هزینه ای یا خدماتی نداده بله بیاد وام ماشین بده ماشین عوض کنم لاستیک بده براش کار میکنیم قسط برداره کدوم خدمات رو میده فقط بلده کمیسون برداره
    • امینی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      در واقع مشکل چیز دیگه ایه،اول اینکه خارج با اینجا قابل قیاس نیست،من هم قبلا راننده اسنپ بودم و الانم اغلب خودم مسافر اسنپ هستم،شرکت اسنپ داره از جیب راننده پول پارو میکنه،از طرفی کرایه ها پایین هست و استهلاک و هزینه ها بسیار بالا و خرج و مخارج هم که وحشتناک،نه مسافر و نه راننده هیچ کدوم تقصیری ندارن
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چند روز پیش یه جفت لاستیک گرفتم 3 میلیون تومان یه جفت کمک گرفتم دو میلیون تومان یه دیسک و صفحه عوض کردم 4 میلیون تومان کلا با اجرت حدود ده میلیون و پانصد هزار تومان.... ....تو این اوضاع و گرونی اونوقت مسافر محترم توقع داره با کرایه مفت جا به جاش کنیم . متر و اتوبوس هم هست با همونا جا به جا شید
    • سلیمان IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      39 1
      پاسخ
      این اقایی که گزینه عجله دارم را میزند راننده به مبدا می رسد و گزینه لغو را میزند که بگوید عجله ندارم را به روانشناس معرفی کنید بیماری دگر ازاری دارد
    • سلیمان IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      این اقایی که گزینه عجله دارم را میزند راننده به مبدا می رسد و گزینه لغو را میزند که بگوید عجله ندارم را به روانشناس معرفی کنید بیماری دگر ازاری دارد
    • رضا IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اون کشورایی که میگین ببینید چه خدماتی به رانندگان میدهند. اصلا سیستم تاکسی رانیشون متفاوته هزینه های خودروها بر عهده شرکت هستش و فقط راننده بابت رانندگی حقوق میگیره
    • مهدی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      29 1
      پاسخ
      این دوستان که اعتراض دارند بیان چند روز برن اسنپ کار کنند ببینند چقدر کرایه ها پایینه بعد بیان نظر بدن
    • داریوش IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      لطفا با راننده ها هم مصاحبه کنید روی صفحه گوشی راننده که نمی زند مسافر چه گزینه ای را انتخاب کرده چرا برای هم دیگه شخصیت وارزش قائل نمیشیم ۵دقیقه راه میریم ۱۰ دقیقه معطل میشیم تازه کنسل میکنه
    • 09195010932 IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      تعویض ی صفحه کلاچ برای ی پژو حداقل ده تومن هزینه میبره بیمه سالانه 5میلیون بیمه بدنه3میلیون باتری2500لنت با تعویض 700تومن فقط یک نمونه کوچیک هست بماند تصادف دارد خرج های دیگه هم دارد در ضمن اینجا ایران خودمونه ن کشور دیگه ای اینجا هیچی قابل مقایسه با جای دیگه نیست لطفا از مقایسه کردن دست بردارید
    • ناشناس IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کرایه تاکسی ایران رو با خارج مقایسه میکنی که اونجا هم کرایه خیلی بیشتره هم راننده از شغلش راضیه اینجا چی هرروز هرروز قیمت همه چیو بالا میبرین بعد میگن گزینه عجله دارم نباید باشه همون مسافری که خودش مخالف این گزینس هیچ وقت حاضر نیست جای یه راننده اسنپ باشه صبح تا شب تو جاده بچرخه واین شغلش باشه
    • سید IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      22 1
      پاسخ
      راننده خارجی دخل و خرج ماشین و خانوادش در میاد که هیچ بیمه لاستیک وسوخت هم میدن. اینجا فقط حمالی هست. البته من‌ که مثل خیلی آز دوستان که فهمیدیم حمالی هست خیلی وقته که کار نمی‌کنیم. اين تعداد محدود هم مدتی بعد می‌فهمن که حمالی هست و کنار میکشن
      • محمد IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 0
        موافقم
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درود از راننده ی که همکارتون مصاحبه گرفته پرسیده که کرایه چقده باشعور مردم بازی نکنین شرکت حتما پشتیبانیش خوبه به راننده میرسه
    • ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      8 27
      پاسخ
      آقا نمیصرفه اسنپ چکار میکنی مگه با زور آوردن اسنپ برو ی جای دیگه پس میصرفه که داری از صبح تا شب کار میکنی
      • امید IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        2 0
        شما فکر کنم تو این مملگت زندگی نمیکنی شما کارشو پیدا این بندگان خدا برن سرکار حرف زور نزنید
      • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        حاجی کجا بریم نفست از جای گرم بلند میشه
      • آزاد IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        آقای خوش فکر، تو لالایی بلده چرا خوابت نمی بره ، برای شما هم اگه نمی صرفه تشریف ببرید با مترو یا اتوبوس سفر کنید ، قطعا می تونی پس انداز هم بکنی
      • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        اول نمیصرفه رو معنیش رو بفهم تو هم تو محل کارت صبح تا شب مطمئنم از حقوقت گله داری و میگی نمیصرفه ولی مجبوری و کار می‌کنی . حالا تو میتونی بری جای دیگه یا میمونی و تحمل می‌کنی
      • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        خودتم نمیفهمی چی میگی اگه میصرفید که بدبخت از صبح تا شب کار نمیکرد که به اندازه دو زار براش بمونه مثل تو کار خوب پیدا میکرد میرفت لم میداد برای امثال تو دنده چاق نمیکرد
      • شاهین IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        شما اگه نمیصرفه برات اسنپ و تپسی نگیر کسی اجبارت نکرده که حالا میکی گرونه با هر چی ارزونتره برو
    • بهروزداروغه IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      21 0
      پاسخ
      سلام مجدداسنپ به غیر از پورسانت خودش به هیچی فکر نمیکند چه خدماتی به راننده می‌دهد یک بنزین بود که اونم قطع کردند
    • حیدر US ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      21 1
      پاسخ
      کسایی که به راننده اسنپ مشکل دارن یا میگن گرونه نرخا با اتوبوس شرکت واحد برن لطفا
    • وحید IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا ی بارم از راننده هزینه گرونی قطعات نمیگید؟چرا ی بارم نمیگید راننده کلی مسیر میره تابرسه ب مسافر بعدک میرسه مسافر لغوش میکنه بعدشم اقای سعید خان شما نمیفهمی ک اگه میفهمیدی این حرفو نمیزدی خیلیا مجبورن صبح تا شب واسه کراایه دوزاری امسال توروجابجاکنن
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      تویی که میگی راننده موظف هست زیر پنج دقیقه خودشو برشونه مسافر هم وظیفه ش هست سر موقع حضور داشته باشه و از گزینه لطفا در مبدا چند دقیقه منتظر باشید استفاده نکنه
    • علی IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      27 0
      پاسخ
      با احترام، همه میدانیم که نرخ تاکسی اینترنتی حتی با انتخاب گزینه عجله دارم ، بسیار کمتر از نرخ تاکسی تلفنی، بی سیم وتاکسی زرد دربستی است. پس بیائید قدردان این وضعیت باشیم و از این فرصت استفاده کنیم.
      • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 0
        احسنت علی آقا
    • حسن IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      خب گزینه عجله دارم رو نزنید ،راننده موظف نیست شما را باقیمت پایین برسونه ، این یک توافق هست بین راننده و مسافر اجباری در کار نیست ،
    • هموطن IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بعضی از مردم راحت برای هرچیزی پول خرج می‌کنند،ولی برای یه کرایه ناچیز که درمقابل خرج بالای ماشین هیچ چيزي نیست اقتصاد دان وحساب گر میشند. ای کاش قیمت کرایه ماشین ها هم مثل دیگر شغل ها واقعی میشد.
    • حسین IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      راننده از سر ناچاری میاد اسنپ وگرنه به خاطر کرایه ۱۵ تا ۵۰ تومنی کسی نمیاد دو ساعت ترافیکه همت و حکیم رو تحمل کنه دوست هم نداره قیافه مریض و ماسک نزده مسافر رو هم تحمل کنه اقا سعید...
    • Ali IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تا وقتی کرایه ها نسبت به تورم کمه و پایینه همین آشه و همین کاسه اس.گزینه عجله دارم تا کمی قیمت واقعی میشه.بعدشم چرا همیشه به جیب خودتون نگاه میکیند گاهی هم خودتون رو جای راننده بزارید
    • اسماعیل IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      16 1
      پاسخ
      عجله دارم حذف کنید باید خودتون با پای خودتون میایید سر اصلی وایسید بعد می‌فهمید اون عده ای که حرف ..میزنن یا که توعمرشون ماشین نداشتن واز حسینه ای خبر ندارن یا خودشون به خنگی میزنن
    • سعید IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یکم هم از ارزونی کرایه و مشکلات برا رانندگان بگید . سهمیه بنزین که لغو شد بعدش کرایه ها اینقد پایین هست بیشتر مواقع کرایه ها نصف کرایه تاکسی عبوری یا آزاد هم نیست مسیری که برا همه تاکسی ها ۴۰ هزار تومان هست برا راننده اینترنتی میزنه ۲۰ تومان ۵ هزار رو هم شرکت بر میداره . تخفیف شرکت هم فقط ضرر رانند
    • حمید IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درواقع کرایه عادی تو حالت عجله دارم هست و توقیمت معمولی خیلی کمتراز نرمال قیمت میخوره
    • رئیس IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اخه اسنپ نریم کجا بریم کجا کار هست بگین من برم این همه لوازم گرون شده مگه میصرفه شما زورتون به دولت نمیرسه میزنین سر و کله هم
    • مهدی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اگه فکر میکنید داره ازتون کلاهبرداری میشه استفاده نکنید به جاش از آژانس سر کوچتون یا دربست استفاده کنید اون زمان متوجه اختلاف قیمت زیاد بینشون میشین و متوجه اینکه قیمت اسنپ حتی با گزینه عجله دارم واقعا بصرفه هست
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شمایی که از تاکسی اینترنتی کشورهای دیگه گفتید،یک زحمت بکش تا متوجه بشی خدماتی که همون شرکت به رانندگانش داده چی هست:از بیمه و لاستیک و روغن گرفته الی اخر،ولی کدوم شرکتهای ایرانی چنین خدماتی دادن!؟دوم وقتی شما درخواست تاکسی توی کشور دیگه بدی یک هزینه ورودی داره که در صورت لغو کردن به راننده پراخت میشه
    • حسین IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تو چی میدونی هزینه ماشین چیه
    • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تو اسنپ نگیر با آژانس سر کوچتون برو آقای خوب
    • حسین اتبل IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت نویسنده مقاله. باید نکاتی همچون درآمد و هزینه های خودرو وزندکی و نوع قرارداد و پوششهای شرکت اوبر با رانندکان راهم سنجید. لطفا بدون تحقیق کامل موضوع را بررسی و اظهار نظر نکنید. بنده به عنوان راننده اسنپ اکثراوقات دقت کردم که افزایش کرایه بازم به نفع مسافر بوده تا راننده.
    • ساسان IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ، اصلا ربطی به ما راننده ها نداره ، اصلا این گزینه عجله دارم فقط برای شما هست نه ما ، و ما نمیفهمیم که آیا شما این گزینه رو زدید یا خیر . ۳ تا قیمت و ۳ تا مسیر میاد و زمانهایی که ما به مبدا میرسیم ، ما هم یکی رو انتخاب میکنیم . هیچکس متوجه زدن این گزینه توسط شما نمیشه .
    • AE ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      18 2
      پاسخ
      این کرایه ها باید ۵برابر بشه تا با قیمت لوازم یدکی و هزینه مکانیک جور دربیاید.حالا اگر فکر میکنید این مبالغ زیاد هست پیشنهاد میکنم از اتوبوس،مینی بوس، بی از تی ، مترو یا اینکه پیاده به مقصد خود برسید که یکم ورزش هم کرده باشید
    • سرباز IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      دوستان اسنپ نگیرید خب خیلی سادس اگ ب وسعت نمیرسه قبول نکن پیاده برو رایگان بشه با مترو برو با بی ار تی برو ، دوست داری راننده با این حجم از گرونی و ابزار ماشین مسیر یک ساعترو بیست هزار بگیره؟ بنظرم شما ملت ایران لایق حکومت کره شمالی هسید
    • راننده IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا انقدر حرف مفت میزنین راننده ها دهنشون سرویس میشه شماها زورتون به روغن و ماستی که هرروز گرون میشه نمیرسه کرانچی ۵۰۰ تومنی شده بیست هزارتومن
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      دروغ میگید این حرفها قدیمی شد اگه میتونید جلوی گرونی لوازم یدکی رو بگیرید خبرنگاران یک روز تو اسنپ کار کنید بعد نظر بدهید اتفاقاً با این کرایه مسافر عجله دارم رو هم بزنه براش میصرفه
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      اگر رانندگان محترم اسنپ و تپسی به صورت رایگان کار کنند و هزینه ای از مسافران نگیرند دیگر مشکلی نیست و همه مسافران عزیز خوشحال و خندان به مقصد میرسند
      • Arman IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        😂😂😂
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      آقای خبرگزاری مهر همه ی اینا رو گفتی کاش یه بارم درد دل راننده ها رو می شنیدی و مینوشتی مثلا راجع به همین گزینه عجله دارم دوست عزیز گزینه عجله دارم واسه راننده نمایش داده نمیشه که شما میندازی گردن راننده که تا عجله دارم رو نزنی هیچکس قبول نمیکنه
    • هوشنگ IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      22 1
      پاسخ
      خب اگه خیلی عجله دارید و اسنپ و تپسی براتون گرونه با اژانس برید یا سرخیابان وایسید و دربستی بگیرید
    • راننده IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مشکل در قیمت پایین، کمیسیون بالا، استهلاک بالا ست. راننده از طرف شرکت هیچ حمایتی ندارد پس وقتی نمیصرفه براش حمالی بیخود نمیکنه مسافر فقط فکر خودشه در صورتی که یکم باید یکم خودشو جای راننده بذاره...
    • نادر IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اوبر بیار ایران یا خودت برو اونجا شرایط ببین بعد بیا حرف بزن
    • ناصر IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      کلاه سر رانندس زحمت بکش بیست درصد بده به کسی که هیچ خدماتی نمیده
    • معظمی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      کرایه تاکسی اینترنتی در شهرستانها اونقدر پایینه که با زدن گزینه عجله دارم باز به نرخ رسمی کرایه ی که آژانس و تاکسیرانی تعیین کرده نمیرسد اگر از اول کرایه درستی در اسنپ محاسبه شود نیازی به عجله دارم نیست
    • مرتضی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      راننده بدبخت که هیچ امتیازی نداره حتی بنزینش قطع شده چه توقعی دارین شما ببینید هزینه کورسی حتی بیشتره از سرویس اسنپ تپسی میخواین مفت تر ازاین سوار تاکسی بشین بخدا رانندها زیر هزینه های ماشینشون کمرشون خورد شده
    • جواد IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کرایه پایین هست واستهلاک بالا،وکمسیون ۱۵ درصد منصفانه نیست ..دراین شرایط فقط مسافر سود میکنه و شرکت...کسی اعتراض داره بیاد من چند روز ماشینم بدم بره باهاش کار کنه .اگه طاقت آورد و با این اداهای بعضی مسافرها طاقت آورد.. یارو فکر میکنی اسنپ گرفته شدیم برده کلی دیر میاد سر کرایه کلی اذیت میکنه
    • حمید IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کرایه اسنپ با گزینه عجله دارم باز نصف تاکسی خطی و اژانس در میاد باور نداری برو با تاکسی برو
    • علی ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اخه بی انصاف بااین مقاله نوشتنت.خودت یه مسیر رو درنظربگیر وفرض کن دونفری میخوایید بریدحتی باگزینه عجله دارم از اتوبوس وتاکسی خطی که باید سرخیابون بیای ارزونتره هممون ازسرناچاری تواین تاکسیای اینترنتی کارمیکنیم.
    • هرکسی ناراضی اسنپ نگیره اشتباه میکنه میگیره ملت .. IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      به این ملت خوبی نیومده
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اگه یه زره وجدان داشتی از راننده که با این گرونی قطعات ومکانیکی حمایت میکردی
    • احمد IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      متأسفانه اسنپ کاری کرده که هرکس جایی میخواد بره از جاش تکون نمیخوره بره سر خیابون تاکسی مترو یا اتوبوس سوار بشه این اپلیکیشن ها برای ارزون تر به مقصد رسیدن نیست برای راحت پیدا شدن خودرو و مشخص شدن کرایه پرداختی که مسافر و راننده قبول میکنند اگر مسافری فکر میکنه گرونه چرا استفاده میکنه
    • رضا IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خیلی برام جالبه خودرویی که باید ۳۰۰ میلیون پولش باشرو ۸۰۰ میلیون به مردم میدین بعد کرایه اسنپ که تو این چند سال اخیر تغییری نداشته واستون مهمه .اونجا فرق ۵۰۰ میلیونه مهم نیست اینجا فرق تو شهر ما نهایت پنج هزار تو تهرانم فک نکنم فرقش نهایت ۵۰ تومن باسه .
    • نیما IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مسافرینی که به هزینه سفرشان اعتراض دارند اول مسیری که میخواهند بروند را با آژانس و تاکسی های گردشی مقایسه کنند بعد معترض بشوند یا خودشان بیان با خودروی شخصی شون ثبتنام کنند و و کار کنند متوجه میشوند و در ضمن نه کسی راننده رو اجبار کرده با این قیمت های مسخره قبول کنه و نه مسافر مجبوره درخواست بدهد
    • فراموشی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من چند سال تو تاکسی اینترنتی هستم شما باید بیایی خودت چند سال صبح تا شب کار کنی تا بفهمی عجله دارم چیه.بعدشم اکثر رانندگان زحمت کش فقط از روی اجبار کار میکنن
    • ی نفر DE ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      یا ننویس یا درست بنویس وقتی داخل تپسی عجله ندارم بزنی که نرخ کمتری هست حداقل ده دقیقه انتظار لازمه نه که پنج دقیقه توی معمولی ۵ دقیقه هم نیست بیشتره ک اصولاً هم تایید نمیشه بوده عجله هم زدم صبر کردم و سفیری پیدا نشد اومد :٫(
    • حمید IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      باتوجه به هزینه های ماشین وندادن بنزین سهمیه به تاکسی اینترنتی این کرایه ها خیلی پایین هست
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      تقصیر خود اسنپ وتپسی ه سررانندهاش رو کلاه گذاشت بهشون وعده بنزین داد اما از پارسال بهشون رکب زد و بنزین رو قطع کرد بعدش رانندها هم به اسنپ وتپسی رکب زدن و بعضی هاشون رفتن الان این چندنفرکه وایستادن سرمجبوریه یا مسیرخونشون هست که مسافرهارومیارن بنزین گرون بشه همین چندتاراننده روهم نداره
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      چطور تو راننده ای که بعد از۵ دقیقه بهت رسیده بدون عذاب وجدان لغو میکنی
    • مهدی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اسنپ تو ایران از همه ارزون تر
    • حسین IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مردم عزیز شما هنوز نفهمیدین یه تعمیر جلو بندی شده کم کم ۶ ملیون .یه تعمیر ماشین کم کم ۱۰ ملیون .لاستیک جفتی ۸ ملیون لنت ۵۰۰ هزار .با ۸۰ هزار انتظار دارین بالاترین ماشین بیاد تو حال پذیرایی‌تون سوارتون کنه
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من عجله ندارم، پس آنقدر صبر کن تا زیر پات علف سبز شود
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      والا اگه ،اسنپ قبول کنه ،با ماچ هم جابجا میکنیم،یه چیزی هم دستی بهتون میدیم، اگه نمیصرفه،با آژانس برین ،یا دربستی بگیرین ،مفت جابجا میشین، پررو، پررو هم طلبکار هستین
    • محمد IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      عبارت عجله دارم رو راننده نه می بینه نه متوجه میشه و تنها خود شرکت این رو مدیریت می کنه ودوم این که خجالت نمی کشید با اوبر مقایسه می کنید که میانگین درآمد راننده‌ هاشون از میانگین حقوق کارمندان اون کشور هم بیشتره سوم همین مبلغی که گفتی نصف قیمت معدود آژانسهایی هست که مونده
    • J IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خدمت اون دوستانی که میگن کرایه اسنپ بالاست عرض کنم که یه دوچرخه بخرن و بدون هزینه سفر کنن. انگار از اوضاع کشور خبر ندارن که این حرفا رو میزنن.
    • مسعودعلیشاهی IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      این ملت ایران خیلی خیلی ناشکرهست ،من به عنوان یک کاربر راننده تابه امروزهیچگونه رضایتی ازهزینه سفرهای اسنپی خودنداشتم ،چون کرایه های اسنپ خیلی خیلی پایین ترهست
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بنظرم بهتره بانک ها همماری کنند با اسنپ و وام های خرد تعمیرات خودرو به کاربران راننده بدهند چوندتا نقدینگی نباشد نمیتوانند تعمیر کنند و استهلاک بالاست وام لاستیک وام تعمیرات شش ماهه یک ساله بدهند و یارانه کرایه دولت به مسافرها بدند
    • s IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      چرا من باید ۱ میلیارد تومن ماشین بخرم با اون هم قطعات گرون قیمت تو بازار ماشین خودم رو نابود بکنم بخاطر ۵۰ تومن خرج خود ماشین هم در نمیاد من بزار م یک میلیارد رو تو بانک سالی ۳۰۰ میلیون تومن سود میده ینی اگه اسنپ ۳۰۰ میلیون در سال برای من نداشته باشه من ضرر کردم و کلی هم خرج استهلاک ماشین کردم
    • حسین IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مگه یک سال هست که دولت سهمیه بنزین رو نمیده، صدای راننده به گوش کسی میرسه
    • علی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هر کسی فکر میکنه خیلی شغل خوبیه میتونه فقط یک روز وارد این کار بشه بعد بیاد نظر بده . من تو کارخونه کار میکنم و فقط تو مسیرم اسنپ کار میکنم میگم احمقانه ترین شغل دنیاس بیچاره کسی که از کار تو اسنپ میخواد درآمد داشته باشه
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      با یه زن مریض و دختر دیپلمه ومستاجر الان 8روز هم فرمون ماشینم‌خرابه حتی پول قرص وداروهای خودم و زنم رو ندارم چه برسه 5میلیون پول جعبه فرمون
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام‌ و احترام . خدمت اون عزیزان که میگن شرکت اسنپ تا گزینه عجله دارم رو نزنی راننده نمیفرسته بگم شرکت اسنپ و تپسی راننده نمیفرسته بلکه فقط درخواست شما و مبلغ پیشنهادی شمارو به راننده محترم انتقال میده و بعد تصمیم گیرنده نهایی راننده هست که سفر شمارو با اون قیمت به صرفه بدونه یا ندونه و قبول نکنه
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      حتما موظف هستیم . با این کرایه . یک راننده مگر دیوانه باشد با این قیمت خودرو وبا این کرایه کار کند
    • وحید IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شمایی که این مقاله رو تهیه کردی خیلی یکطرفه به قاضی رفتی.یک ماه با ماشین خودت تو اسنپ کار کن میفهمی چطوری باید در مورد مسایل جامعه قضاوت کنی..اون عزیزی هم که میگه مجبور نکردنتون تو اسنپ کار کنین از خداوند میخوام به شرایط ما دچار شه تا فقط به فکر منافع خودش نباشه
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      درباره مسافری که اسنپ ۵کیلومتر میاد مبدا لغو میزنه صحبت کن نه راننده که با ماشین وخودش تو ۱۰ساعت کار ۵۰۰تومن درمیاره خجالت هم خوب چیزیه
    • سعید IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا اگه پولی نداری . بی جا میکنی اسنپ بگیری پیاده برو تا پاهات باز بشه ...
    • علی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کسی که مطلب می‌نویسی لطفاً پای درد دل راننده هم بشین ببین چه مشکلی داره یه طرفه به قاضی نرو مسافر حق انتخاب زیادی داره کسی زورش نکرده اسنپ بگیره مگه موقعی که آژانس بود کسی میگفت چرا نرخ بالاس شما داری ماشین دربست میگیری بیا برات حساب کنم ببینی اسنپ مفت که نیست حمالیه اما حیف که مجبوریم
    • علی IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بابا یه اصلاح سر با ۶تا مو شده ۸۰ از اندیشه تا جنت اباد میزنه ۸۸ بنزین که هم نمیدن ۱۵ درصد کمیسیون زورتون به چی رسیده اصل رو درست کنید
    • بهزاد IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر پدر مادری که درخواست ماشین می‌کنه بعد از نزدیک شدن راننده سفر را لغو میکنه
    • رضا IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام.این کسی که این مطلب را نگارش کرده وآن آقایی که بعنوان مسئول دولتی ادعای سخنگوی تعزیرات را رد کرده هیچکدام به مشکلات رانندگان اسنپ کوچکترین اشاره ای نکرده آمد ،کرایه عجله دارم تقریبا نصف کرایه آژانسهاست،نگارنده عزیز شما از هزینه های جاری خودروها اطلاع دارید ؟کمی انصاف داشته باشید لطفا
    • احمد IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      جای تاسف به حال اونهایی که میگن کرایه گرونه من ۵ دقیقه تو را بودم رسیدم مسافر گوشیشو از شبکه خارج کرده ۵ دقیقه هم علاف شدم جواب نداد کنسل کردم بعد اسنب اومده ۲هزار تومن هم منو جریمه کرده بعد از ۱۰ دقیقه علافی
    • اسنپ مفتی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      قبلا پاداش میدادن الان نمیدن قبلا سهمیه بنزین میدادن الان نمیدن قبلا دستمزدا با کرایه اسنپ همخونی داشت الان استهلاک ماشین وحشتناک بالاست قبلا مسافر بیشتر بود و هرجا میرفتی سریع مسافر بهت میخورد الان خیلی از مسیرا باید خالی برگردی، اون نود درصد کسانی رو که بدون عجله دارم پذیرفتم همیشه خیلی معطلم کردن
    • رضا IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اون کسانی که گزینه عجله ندارم را انتخاب میکنند ،بنده بعنوان راننده اسنپ ونوسی هرگز سفرش را قبول نمیکنم .چون خیلی کرایه ناچیزی داره و اون شخص چون عجله ندارم بابا تاکسی خیابانی یامترو یااتوبوس بره خیلی برایش بهتره ،نمیشه که هم دم در خونه بشینی توماشین ودرمقصد هم دم در پیاده بشی هم کرایه اتوبوس و تاکسی
    • علی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اسنب کار مفت کردن بیخودی شلوغش نکنید شماها فهمیدید مردم گرفتارند هی به کرایه گرونه گیر دادید در وسعت نیست سوار نشو
    • فیضی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هیچوقت اینجاروباخارج مقایسه نکنید،،مسافرکش توی خارج مثل دکترو مهندس زندگی میکنه،اونجادولت همه نوع حمایت ازراننده میکنه ازبیمه و قطعات ولاستیک خودروی رایگان گرفته تابیمه وتضمین آینده ی راننده، ساعت کارمشخص ۶ساعت درروز و۲۸ساعت درهفته بابهترین درآمدو زندگی لاکچری،اینجاشب وروزکارمی کنندولی بدبخت وفقیرتر
    • سید علی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      تاک سی های اینترنتی رو با اوبر مقایسه میکنن. اصلا قابل قیاس نیست . کرایه ها رو منصفانه بگذارید دیگه نیاز به گزینه عجله دارم نیست. الان یک مسیر که با تاکسی بری و دربست بگیری ۲۰۰ هزار تومنه با اسنپ می‌ره ۹۰ هزار تومن واقعا منصفانه هستش. خب وسیله ما هم خرج داره . نداره؟ سهمیه بنزین که هیچ اصلا نداریم.
    • راننده IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      اسنپ و تپسی از بس مفت بری میکنن یارو خودش ماشین داره استفاده نمیکنه میگه پول بنزینمم نمیشه ۱۰ تا کوچه پس کوچه برو کم کم ۵ دقیقه منتظر مسافر بشین هزارتا دیگه چالش بعد میگید نمیصرفه لطف کن شما از اسنپ و تپسی استفاده نکن مثل قبل با گاری سفر کن یا از وسیله خودت استفاده کن ببین کدومش برات میصرفه
    • کوروش IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام .قیمت تاکسی اینترنتی در ایران بسیار ناچیز و کم است و همین الان هم رانندگان راضی نیستن شما چرا تهران را با شهرستانها مقایسه میکنید والله له الله در شهرها کرایه ها مفت هست تازه اسنپ کمیسیون هم بالا میگیره و اصلا با این تورم و استهلاک مرغوب به صرفه برای راننده نیست .
    • شاهین IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 1
      پاسخ
      تو همون اروپا و آمریکا که میگی میانگین کرایه برای هر سفر ۲۵ دلاره با کمیسیون ۳ درصد اینجا کل درآمد راننده روزانه ۲۰ دلار نمیشه با کمیسیون ۱۶ و نیم درصد
    • مجید US ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم.مشکل اسنپ رو قیمت گزاریشه.صبح ساعت ۶ یه قیمت میزنه.ساعت ۷صبح قیمت تغییر میکنه.ساعت ۹قیمت همون سفر نصف میشه تا ساعت 12 بعد ساعت 12قیمت کم کم میره بالا.مسافر عزیزی که از ساعت ۸صبح به بعد با قیمت مفت از دم در خونت میشینی میری به مقصد که اگه با تاکسی پیاده سوار بری باید ۳برابرشو بدی
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      مگه راننده ها پشتیلانی هایی مثل بیمه،پرداخت خسارت هرینه مسافر،تامین قطعات و یا واریز جریمه نقدی میسافر بدلیل لغو و یا حاضر نشدن مسافر را دارد که مخاطبین اینگونه به انها میتازند؟ انها با خودروی شخصی خود و بدون هیچ حمایتی خودروی خود را در معرض خرابی قرار میدهند و ۲۰درصد کمیسون هم اضافه کنید
    • نادر IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      عجله نداری واستا تا علف زیر پات سبز شه
    • اسی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      میتونن شتر خبر کنن بیاد در خونش سوار بشه ،، یا اتوبوس شهرداری اجاره کنه
    • ع ر IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      اگه کرایه های اسنپ زیاده برین با حمل و نقل عمومی جا به جا بشین. اجباری که نیست. توقع دارین که کرایه اسنپ با حمل و نقل عمومی یکی باشه. در صورتی که کرایه اسنپ هم خیلی پایینه و با دخل و خرج و اصطلاح نمیخونه.
    • برات کوچک زاده US ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت همه دوستان قبول دارم که هم بای مسافر هم برای راننده به صرفه نیست هزینه های سنگین لوازم یدکی و ترافیک های ساعتی که مسیر 15کیلومتری رو باید دو ساعت زمان ببره به مقصد برسی زمان که بماند این هزینه های سرسام آور لوازم یدکی جوابگوی راننده و استهلاک بالارو نداره
    • محمد مهدی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بسه انقدر ناحق نگید مگه قیمت ماشین و لوازمش ثابت موندن یا یکسال پول بنزین پرداخت شده .خجالت بکشید راننده هم زن و بچه داره
    • A IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کسی که مطلب رو نوشته چند روز بره اسنپ کار کنه بعد خودش میاد زیر همین مطلب به خودش فحش میده
    • hasan IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا از در و دل رانندگان چیزی نمی نویسین.
    • همشهری ایرانی DE ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بهترین راه برای امثال شما مترو+BRT+تاکسی خطی+تاکسی زرد هستش ... هیچ نیازی هم به زدن دکمه عجله دارم نیست
    • علیرضا IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام.به عنوان یک راننده اسنپ چند مورد را اشاره میکنم ۱.اگر هزینه سالیانه ماشین را در نظر بگیرید آخر سر میبینین که راننده نه تنها سودی نکرده بلکه یه ماشین قراضه با کلی خرج رودستش مونده که پولی هم برا هزینه هاش نداره ۲. تاکسی اینترنتی یه آپشن برای اونهاییه که میخوان سفری راحت داشته باشن پس باید
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      دوست من گزینه اختیاری هست نزن دوست من چرا بهت فشار میاد یعنی
    • علی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      وقتی گزینه عجله دارم را میزنیم بازم 50درصد کرایه واقعی فاصله داره ناشکری نکنیداسنپ همه جوره بنفع مسافره
    • ایران عزیز IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      راننده تاکسی اینترنتی،حق دارد سفر با قیمت مطلوب را بپذیرد، مجبور نیست ، این در قرار داد ذکر شده که تپسی رعایت می‌کند و اسنپ خیر، توقع مسافر ها هم باید به اندازه باشد، خودشان را جای راننده بگذارند.
    • محمد کاظم IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      عجله ندارم ماشینم 25ملیون تعمیر آورده بخاطر کولر گرفتن توتابستان برا مسافر 20هزارتومنی حالا کدوم مسافر میاد هزینه 25ملیونی تعمیر ماشین منوبده
    • مهدی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کسی مجبورت نکرده خوب عجله دارم را نزن
    • مصطفی رضوانی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام.این تفکر غلطه که مردم فکر میکنن راننده ها صبر میکنن عجله دارم رو بزنین بعد قبول کنن،من راننده اسنپم و اصلا در قیمت ها متوجه نمیشی که قیمت اصلی هست یا عجله دارم و اینکه اگه راننده یه درخواست رو قبول نکنه وقتی قیمت جدید اعمال بشه دیگه اون درخواست برای راننده قبلی ارسال نمیشه.
    • علی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خارج اگه گزینه عجله ندارن برا این هست که کرایه هاشون واقعی هست.اینم بگو که بعضی مسافرها ۱۰دقیقه باید انتظار بکشی تا شریف بیارن جناب نویسنده...
    • ... IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      شما راننده ها چرا مسافرهای بدبخت رو مقصر میدونی خو اون بدبختا هم ندارن فک کردین همه مردم پولدارن تو این گرونی مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن بعد بیان ۴۰ هزار تومن برا ۱۰ دقیقه را پول بدن
    • امیر IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کل شهر تهران رو می‌چرخه با 80 تومن بعد اعتراض می‌کنه کرایه بالاست یه دیسک و صفحه تیبا عوض کردم شد هفت میلیون چهار تا کمک فنر شد چهار میلیون و دویست اینهایی که حرف مفت میزنن از قیمت نجومی قطعات و مکانیکی خبر نداره تازه سهمیه بنزین هم نداریم
    • موسوی IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      راننده موظف نیست باپنج دقه خودش به مسافربرس نه و ماشینش باگازدادن بسوزونه با این همه کمی کرایه ها چی میگید؟یارو به ترافیک بخوره چی؟؟؟؟بازم باید پروازکنه ازرو ماشینا خودش برسونه ؟پس مسافر هم نباید عجله کنه مقصر راننده نیست مسافرمقصره عجله میکنه راننده همیشه رانندس و قوانین رعایت میکنه
    • وحید IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بنظرم تمام مقصر این مسئله اسنپ و تپسی هستن. از بس در طول روز کرایه رو مفت و صلواتی برای مسافر میزنه،در ساعت پیک که تقاضا بالا میره و یا با زدن عجله دارم از طرف مسافر،کرایه ۲۰ درصد زیاد میشه،مسافر بهش فشار میاد.اگر در طول روز هم کرایه ها منطقی بشه،اختلاف قیمت در زمان عجله دارم و ساعت‌های پیک،عادی میشه
    • حق گو IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      هزینه سفر اسنپ بیش از تاکسی ها و آژانس ها پایین است لوازم یدکی هر روز گران‌تر می‌شود و دستمزد تعویض بالاست و پول بنزین را یک سال است پرداخت نکرده اند بی انصاف تر از شما ها کسی نیست درآمد اسنپ و کار در آن از روی ناچاری و بی کاری است و بیمه ندارد و زبان دراززززز شما فقط برااسنپ باز است
    • حمیدرضا IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه هنوزحتی بازدن گزینه عجله دارم مبلغ دریافتی نصف مبلغ دریافتی تاکسی های زردتاکسیرانی نمی‌شود حتی نصف هزینه های تعمیرماشین وهزینه زندگی راننده نمیشود ولی بازهم مردم گرانی همه چیزراقبول میکنن الی این چندرغازقشرمستضعف راننده که ناچارا به این کارافتاده واصلاتوجیهی نداردواقعامتاسفم
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای اون دسته آدمایی که دارن بخاطر کرایه های مسخره ماشین خودتون داغون میکنین برید دنبال یه کار فنی اسنپ وتپسی دارن درحق راننده ظلم میکنن
    • سهیل IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      واقعا خجالت اوره این همه رانت وبی عدالتی وجود داره یه عده اومدن سرراننده بدبخت که ازمجبوری داره کارمیکنه با این کرایه های ناچیز ومفت
    • سجاد IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      واقعاً برات متأسفم یک بار راننده اسنپ شو ببینم می تونی چنین مقاله ای بنویسید اسنپ دقیقا یعنی گدایی ،واقعا متأسفم برای قشر خبرنگار که چنین مقاله یک طرفه خودخواهانه وخودمحورانه وبی انصافی را نوشته
    • محمد IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شده بعضی وقتا 2ساعت منتظر اسنب شدم
    • مجتبی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من از رباط کریم تاتجریش زنگ زدم آژانس گفت 500هزار تومان ولی بااسنپ با این که عجله دارم زدم شد180هزار تومان اسنپ کرایه ها خیلی مناسبه
    • مغانلی IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      کرایه آژانش دو برابر تاکسی اینترنتی هست چرا نمیان راجب آژانس تلفنی چیزی بنویسن. همین تاکسی ایننرنتی نباشه کنار اتوبان مجبورید سه برابر کرایه اسنپ پرداخت کنید
    • مهدی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      انگار راننده ی اسنپ برده شون هستش رفیق خودتون رو ب اون راه نزنید هزینه‌ی اسنپ نصف تاکسی هم نیست
    • خداداد IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      نویسنده این یادداشت اگرخودش به عنوان راننده خودوسرمایه اش راتنهاچندروزبکاربروندخواهنددیدکه باوضعیت کرایه های موجوداتی سکوهاهمه چزگل وبلبل نیست ورانندگی جزصرف وقت خودش وسرمایه اش چیزی گیرش نمی ایدحتی آقای اسفنانی
    • راننده IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      سلام من اسنپ کارمیکنم بعضی وقتا کرایه اسنپ دربست کمتراز اینکه شما بخای کورسی مسیر را بری اون ماشین مفتی ندادن و هزینه هاشم به دلار داره پرداخت میشه اگر اسنپ بدهست چرا بیشترین متقاضی راداره وکسی هم مجبور نکرده بااسنپ سفرکنید میتونید بااتوبوس یاپیاده بروید تا کمترین هزینه را داشته باشه یاحق
    • میثم IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      اگر غیرت داری بیایک روزاسنپ کارکن همه چیز و میفهمی
    • کامیار IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تاکسی توی دنیا خدمات لوکس هست شما نداری با اتوبوس برو
    • رضا IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شما که تاکسی اینترنتی خارج با اسنب مقایسه می کنید کرایه آنها را با هم مقایسه کن بعد بیا حرف بزن کرایه اسنب وتپسی آنقدر افتضاح است که استهلاک ماشین جواب نمی‌دهد و اگر می‌بینید مردم دارند در اسنب و تپسی کار می کنند برای این است که گدایی نکنند
    • محمد IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من میتونم چند دلیل منطقی بیارم که این گزینه لازمه که باشه منتهی نمیشه زیاد تایپ کرد،بنظرم هرکی مخالف گزینه عجله دارمه بره ماشین بخره تا با هزینه های ماشین یکم آشنا بشه این گزینه حتی به نفع خود مشتریه چراشو اینجا نمیشه تایپ کرد در کل راننده ها بردتون که نیستن
    • دبل AE ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هم مسافر و هم راننده جفتشون هیچ مشکلی ندارند این خود اسنپ هست که برای هردو مشکل درست میکنه راننده ها نمیدونن که شما (عجله دارم) را زده اید ولی اینو بدونید که راننده بیشتر تو فشاره تا مسافر و همیشه اسنپ حق رو به مسافرا میده ... راننده هر سفر رو که لغو کنه پول از حسابش کم ولی مسافر لغو کنه هیچی ...
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام ارزان تر از کرایه چیزی نیست کرایه نفری ۱۰تا ۱۵ تومان هست هم صداشو در میاد پیاز از ۱۰تومان رسید ۵۰ تومان هیچی حرف نمی زنه چون میدونه حرف بزنه باید گم بشه بیرون از مغازه
    • سعید IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      نویسنده، یک طرفه به قاضی رفته، نمیدونم احتمالا کرایه تاکسی اینترنتی رو با تاکسی های گردشی مقایسه میکنه نه با آژانس ها در حالی که اسنپ و تپسی ور واقع خدمات آژانس انجام میدن، خیلی فکر میکنی کار سود آوری هست بسم ا.. با کله بیا توش ببین تهش چی داره،
    • مرتضی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من تو تاکسی تلفنی کار میکنم وقتی کرایه اسنپ را میبینم واقعا آدم دلش میسوزه
    • راننده IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      دوست عزیز شما از قیمت راننده ها خطی هم یه امار بگیر بنزین و هزار لوازم یدکی و سایر هزینه ها هم بگی بد نیست خوبه ادم از جیب خودش بخوره نه خوش خدمتی به دیگران
    • موسوی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من با اینکه شغل اصلیم نیست تعداد نفراتی که شماره کارت گرفتن و کرایه را واریز نکردن از دستم در رفته،اخه کرایه ۱۵و ۲۰ تومان خوردن داره مسافر عزیز.
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      موافقم با گزینه عجله دارم میتوان جهش اشتغالی ۴۵ درصدی رقم زد چرا با آن مخالفت میکنید این نقض فرمایشات مقام رهبریست
    • احمد IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا منصفانه نیست طرف درخواست تاکسی میکنه ولی درهنگام سوار شدن ۵ نفر سوار میشن ایا در این مورد هم فکری برای کرایه شده مثلا بین شهری میزنه قم اراک ۱۸۰ تومان با ۵ مسافر بد تر از این از اون طرف خالی باید برگردی خواهشا فکر اساسی بکنید برای رانندهای زحمت کش .باتشکر
    • علیرضا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      قیمت همچی ۱۰۰برابر شده ولی قیمت اسنپ‌مفته هنوز عجله نداری وایسا تا علف سبز بشه زیر پات
    • احمد IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      احمق ها اوبر را با اسنپ و تپسی مقایسه میکنید آنجا انواع خدمات را به راننده میدهند از لاستیک تا لوازم یدکی و بیمه و......اینجا ایران هست ایران ماشین ۱ میلیارد هست با سیاست کشور و تورم هر کس پول نداره با لاغ بای جابه جا میشه ارزان‌تر هست اگه نداره پیاده طی مسیر کنید
    • حسین IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تعزیرات بیادخودش اسنپ کارکنه ببینه میصرفه بعدصداش دربیادچراجلوی هزاران چیزی که توی این کشورساعتی گرون میشه رونمیگیره
    • مهدی IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اسنپ و تپسی از اعتماد مردم سو استفاده میکنن
    • حبیب IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تا زمانی که گرانی قطعات و اقتصاد است بیخود تلاش نکنید
    • مؤیدی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی تنها چیزی که تو این مملکت به نفع قشر کم درآمد هست همین اسنپ با قیمتهای پایین،،پس دیگه بی ارزشش نکنید،واقعا این کرایه ها زیاده؟؟؟؟؟؟
      • پویا US ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 0
        هرچی در میاری باید خرج ماشین کنی کما اینکه از قیمت ماشینت هم می افته .خودمون را گول میزنیم .وگرنه همش ضرره
    • محمد IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حرف زدن راحت اگه کرایه بالا با ماشین شخصی خودت برو خبر از استهلاک نداری شرم بر شما که فکر میکنین کرایه ها بالاست
    • مهدی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من راننده هستم خدا میدونه یه سفر رفتم ۱۱ هزار تومن آخه به کی بگم بیست دقیقه ترافیک شد به همه چیزم و همه کسم تو دلم فحش دادم
    • سعید IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هرکی ناراحته بره کنار خیابون با خطی بره. خیلی مسافرها پرو شدن
    • فرهنگ IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      این کار درست که باید حتما بگی عجله دارم تا سوار بشی ولی اگر قیمت‌ها درست باشد لازم نیست گزینه عجله دارم را بگی در این کشور همه چیز گران است و دو چیز ارزان است یکی آدم ارزان است ودیگر کرایه ماشین نسبت به هزینه های آن.
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      ریالی ازحق زن وبچه راننده خوردن همراه باحرام خوری بیش نیست
    • Ramd IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خب خدایی کرایه ها خیلی پایینع اصلا بصرفه ن راننده نیست من خودم مسافرم ولی حق میدم ب سفیر با این هزینه های بالای خودرو
    • حسن آریایی IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام این وسط راننده ها که هیچ سودی نمیبرن فقط اسنپ وتپسی 18%مفت بری میکنم درصورتیکه باید از هرسفر نهایتا 5%کمیسیون باید گرفته بشه وهرچقدر تعداد سفرهابیشتر بشه باید کمیسیون کمتری بگیرن با تشکر
    • ابراهیم حیدری IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دوستان همه نظرات خودشون رو گفتن ولی من اینو بگم که دارم اسنپ کار میکنم و وقتایی شده مسافر با کرایه بالا سوار کردم بردم رسوندم که مسافت زیادی شده وپیاده شده وکرایه بده ولی فرار کرده رو رفته حالا کرایه که نداده هیچ تازه کمسیون هم از جیبم دادم ومسافرهم مجانی بردم.اسنپم که کرایه رو نمیده.تامام.👍
    • راننده اسنپ IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من خودم راننده اسنپ هستم چند نکته می‌خوام عرض کنم اول اینکه حتی عجله دارم هم بزنید هزینه خیلی کمتر از آژانس می‌باشد دوما یه راننده اسنپ هر چقدر زرنگ کار کنه ساعتش پنجاه تومان نمیفته حالا این همه هزینه نگهداری ماشین وتصادف هست بخدا کمر آدم می‌شکنه خودتون رو مشغول اعتراض به اسنپ نکنید درآمد اسنپ کمتر
    • R IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام عرض میکنم خدمت رانندگان زحمتکش و مسافران محترم ،بنده به مدت 5 سال هست که در اسنپ فعالیت دارم ،باید عرض کنم آواز دهول از دور خوشست ،متاسفانه همه میخوان از اب گل آلود ماهی بگیرن ،راننده از کرایهای پایین میناله و مسافر از کرایهای بالا،و این وسط اگر ضرری باشه شامل حال مسافر و راننده میشه
    • حسن IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اسنپ کرایه خیلی کم میزنه بخاطر این کسی قبول نمیکنه
    • R IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درکل تاکسی‌های اینترنتی اگر ده تا عجله دارم هم بذارن بازم کرایشون به پای تاکسی‌های زرد و داربست نمیرسه و در مورد رانندها که میگن راننده عادت کرده به کزینه عجله دارم باید عرض کنم اگر نرخ کرایه ها نسبت به استهلاک و هزینه لوازم یدکی در یک موازات بود صد صال دیگه اینجوری نمیشد
    • R IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لطفاً مسافرین محترم حق به جانب نباشید ،شماها به عنوان مسافرین تاکسی‌های اینترنتی باید کلاهتونو بندازید هوا،چون کرایه ها هر جور هم که بشه باز به پای تاکسی‌های غیر اینترنتی نمیرسه،و در کل مسافر سودجو داریم و در مقابل راننده سودجوهم داریم،اوضاع خرابه و خودمونم خراب ترش میکنیم
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بقول حجازی کجای کشورحساب وکتاب داره که اسنپ وتپسی حساب داشته باشه.
    • نوید IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      شما هم همش میگین اسنپ اسنپ فکر میکنین چقد درآمد داره مگه با کرایه های ۱۰ هزارتومنی
    • محمد IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      این نرخها که میگویید گران است گدایی است نه گران
    • عباس IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام هر کی رو دشمنی و بدخواهش،بگو الهی راننده اسنپ وتپسی شوی.کرایه کم ،هزینه های زندگی وخودرو زیاد،کیفیت لوازم یدکی پائین و........ صرف نمیکنه کار کنی
    • آبتین IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خب با تاکسی تلفنی سر کوچه تون برید.حداقل میدونید که چند دقیقه قبل جلو در خونه سیخ واستین تا راننده برسه.۵۰ تومنم از بالاترین کرایه اسنپ بیشتر میگیره.اجازه هم نمیده دست به شیشه بالابر ماشین بزنین.
    • سعید IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مگه در کل چقدر کرایه میدن که اینهمه توقع دارین در برنامه خارجی یا در خارج از ایران هم به راننده و موتور سوار میرسن و این ترافیک ها رو هم ندارن پس مقايسه نکنن صد تومن میدن از آزادی تا شهر ری یا شمیران و ورامین حداقل از درد دو طرف خبر وارد کنید
    • مهدی شونوم IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یک سال اسنپ کار کردم باپراید صفر ۲۰۰ میلیونی الان یک سال گذشته هزار تومن پسنداز ندارم ماشینمم داغون شده ۵ میلیون خلافی دارم ۱۶ میلیون طرح ترافیک چی میگید برا خودتون قیمت ها ارزون هم هست تازه از پراید کم خرج تر نداریم که میانگین بگیرم برجی پنج میلیون خرجش کردم جدایه ۳ میلیونم هر ماه پول بنزین تازه
    • مهدی شونوم IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا مسخرس یک سال خودمو ماشینم مستهلک شدیم بدون یک قرون پس انداز چند روز پیش جلومو گرفتن ماشینمو بخوابونن بخاطر خلافی بالا از پاکدشت میخوره به کرج ۱۶۰ ادم خندش میگیره اینو دوبرابرشم کنی چهاربارم عجله دارم بزنی بازم برا راننده نمیصرفه
    • مهتاب IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      براز مشتریان وفادارشون از دست بدن.از‌دیروز‌رسما‌از‌ین‌دوتا‌‌خداحافظی‌کردم‌بخاط‌خدمات‌بد‌و‌بی‌کیفیت‌و‌قیمت‌بالا.
    • Mehdi IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بهتره قبل هرچیز قیمت کرایه‌های اسنپ و تپسی با کرایه‌های تاکسی‌های زرد و آژانس مقایسه بشه که حتی با گزینه عجله دارم نصف کرایه‌ هم راننده دریافت نمیکنه و اینکه اون مبلغی که مسافر پرداخت میکنه همش تو جیب راننده نمیره بلکه ۲۰درصد اون کرایه برای کمیسیون کم میشه. بهتره کمیسیون رو کم کنن تا کرایه به صرفه
    • راننده IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کرایه ها واقعا کم راننده ها در عذاب هستن
    • راننده زحمت کش IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      لطفا خودتان را جای راننده بگزارید با این تورم وگرانی .خودتان یک روز فقط یه روز با پراید برید مسافر کشی بعد قضاوت کنید.یاحق۱۲
    • سلیم ذوالقدر IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم واقعاً خجالت بکشید و حیا کنید . پانصد میلیون پول ماشین هست لوازم یدکی چند صد درصد گران شده یک مسیری که در روز هیچ تاکسی و آژانسی با یک صد هزار تومان هم نمی برد ما با چهل هزار تومان نصف شب می رویم.
    • رضا IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      لطفاً وقتی دارید مقایسه میکنید قیمت سفر در اروپا و ایران رو هم مقایسه کنید کل مبلغ سفر درشهر تبریز برای یک سفر 15دقیقه ای 15هزار تومنه حالا مقایسه کنید با قیمت یه چیپس
    • سعید IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      واقعاااااا احمقانه است و به دور از انصافه اینطور حمله میکنید به راننده بیچاره و از همه جا رانده اسنپ . آخه گزینه عجله دارم مگه برا راننده معلومه
    • حامد IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      این کارشناسی که این مقاله را نوشته وقت گذاشته کاش یک طرفه قضاوت نمیکرد .بعدشم معلومه که فقط شنیده راجب خارج استفاده نکرده بله درخارج کرایه مسیر اینقدر پائین نیست .مثلا درمسیری که شما الان باتاکسی شهری میرین براتون اون مسیر طبق سه مسافر حساب کنی میشه ۱۰۰هزارتومن اسنپ میزنه ۴۰ تا۴۵ تومن
    • محمد IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هرکی دوست داشت عجله دارم بزنه هرکی هم دوست نداشت نزنه این که دعوا نداره آقای رییس تعزیرات
    • Abbas IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اصلا شما وقتی گزینه عجله دارم رو می‌زنید هیچ راننده ای متوجه نمیشه که اون گزینه رو زدید،این گلایه هارو ببرید پیش اسنپ که کرایه های واقعا پایینی به راننده میده و حتی کرایه بعضی سفر ها با وجود گزینه عجله دارم هم پایینه،کسی هم اگه ناراحته میتونه بااوتوبوس بره مقصدش،درضمن اوبر خارجی ها کرایه خوب میگیرن
    • وحید IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      عجله دارم هم بزنید بازم برا راننده نمیسرفه با این کرایه های اندک
    • مجتبی IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من خودم راننده اسنپ و تپسی هستم.چند وقته هردو کرایه‌ها رو کم کردن.منم راحت شدم.یه مسیر ۳ کیلومتری رو انتخاب کردم و مسافر خطی سوار میکنم نفری ۷ تومن هر بار حداقل ۲ نفر و نهایتا ۵ دقیقه.خط راست،بدون کوچه و پس کوچه،بدون چاله،بدون انتظار و دستور و فرمان و بدون ترافیک و مسئولیت.خیلی هم از اسنپ بهتره.
    • باوی IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اینا تا حدودی درسته ولی به ولله قسم من به عنوان یه راننده هر روز یه جای ماشینم خرابه کافیه فقط پات برسه به تعمیر گاه هر چی یک ماه کار کردی رو باید تقدیم کنی به میکانیک
    • مجتبی IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      طوری مطلب نوشتن که انگار راننده بدبخت بنزین مجانی میزنه.قطعات مجانی میخره.خانواده و خرج و مخارج نداره و ...کسی که مطلب نوشته باید دو روز بره اسنپ کار کنه که بفهمه چی به چیه.اسنپ و تپسی هم به زودی با این اوضاع کرایه‌ها جمع میشه.اونوقت وقتی ساعت ۲شب دنبال ماشین بیوفتیم درک میکنیم
    • راننده اسنپ IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      کرایه اسنپ ناچیز است و صرف نمی‌کند حتی با این گزینه ای که میفرمایید از ولنجک تا میدان صادقیه کرایه می‌زند ۵۲۰۰۰ تومان دربست ۱۵٪ هم که اسنپ می‌برد مسافران در شهر با اسنپ تردد می‌کنند و از ماشین خود استفاده نمی‌کنند چون فوق العاده به صرفه است انقدر نمک روی زخممان نپاشید
    • داود IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر این یک دغدغه بزرگ تبدیل شده ، وعموم مردم کباب میشن اونم به دلیل بی وجدانی ونبودن قانون واقعی حق با مشتری که فقط تبدیل به شعارشده که الحمدلله دیگه شعارشم نیست دیگه هیجا،،و راننده با یکم تاخیر یا پیدا کردن یک مسیر بهتر به راحتی مسافر بدبخت قبلیو که چندین دقیقه منتظره رو لغو میکن
    • علی IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خوب مسافر محترم !!! گرون هست سوار نشو ، تاکسی دربست بگیر ، سواری دربست بگیر !! با اتوبوس برو !! تویی که میگی کار نکن تو اسنپ اگه صرف نمیکنه !! پس خودت هم سوار اسنپ نشو اگه گرون هست !!! هیچ مسافر و راننده ای رو ب زور چاقو مجبور نکردن !!!
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      من راننده اسنپ در کرمانم کرایه ها واقعا کم وکمیسیون 20 درصد واقعا زیاده ماشینمون تو این کوچه خیابونهای درب وداغون ترکید اسنپ سهمیه بنزینمون نمیده خجالت نمیکشی ما راننده های مفتی مسافتی را که مثلا بقیه تاکسی ها باصد هزارتومان نمیبرن با 30 تومان
    • فری IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا اول فکر کن بعد نظر بده طرف کرایه آزاد ۱۴۰ داره میره ۷۵ بعد میگه گرانه برادر لطفا خودت بیا تو اسنپ بعد نظر بده لطفا
    • سعید IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      چرا یکطرفه به قاضی میرید هزینه لوازم یدکی ماشین وتعیر ونگهداری ماشین ها خیلی بالا رفته اگه خودتون یک ماه با ماشین اسنپ کار کنید بعد از دل رانندگان آب میخورید
    • رمضان IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من که راضیم هرکسی که راضی نیست یک کیلومتر پیاده برود توایستگاه بااتوبوس برود ویک کبلومترمانده به. مقصد پیاده شود کشورهای دیگر که عجله دارم نداره کرایش مناسب برای راننده ولی ایران خیر کسی هم نگفته حتما اسنب بگیر اتوبوس هست اژانس هست ماشین شخصی هم هست خودتان جا رانندگان بگذارید
    • رضا AE ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      جالبه هر چی به خودشون مربوط نمیشه رو با رسانه های خودش انتشار میده ولی یکبار نشد از خودش نقد بزاره تو این دوسال. چرا یک ساله سهمیه بنزینی که نصف شده رو واریز نکردن. خبرنگار! این رو هم پیگیری کن وزیر کشور و وزیر نفت رو بیار اخبار پاسخگو باشه.
    • حسن IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شما فقط نظرات منفی رو اینجا میارید چرا اینو نمیگید ک واسه ی مسافت ۷۰_۸۰کیلومتری ۱۵۰تومن میزنه.خود مسافر ی چی بیشتر میده میگه خودم میدونم ارزششو نداره این کرایه ب این مسیر
    • علی IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      کسی که راننده اسنپ میشه همش از سر مجبوریه با این همه استهلاک وخرج ماشینو وکمسیون خود اسنپ فقط وفقط ازسر مجبوریه وسلام
    • مهدی IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      تا راننده نباشید نمیفهمید چقدر کرایه کشی بد هست. یک نوع گدایی و تکدی گری..من مجبور م. والا اصلا اسنپ و تپسی به فکر راننده نیست
      • سید IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 0
        بعضی اوقات ۱۰ کیلومتر میخوان با ۱۲ هزارتومان سفر کنن
    • ایمانی IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      چرا پایین بودن و یا همون مفت بودن کرایه ها رو ملاک یا تیتر خبراتون نمیکنید که طرف یجوری میشینه تو ماشینی که کرایش ده درصد کرایه ی تاکسی نیستش،جوری هم ازت درخواست کولر میکنه که انگار ارباب هستش و تو نوکرشی
    • آرین IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      با نمکه همه راننده اسنپ شدن این بیمار بودن اقتصاد رو نشون میده آقای خبر گزاری 🤣🤣🤣
    • فرهاد IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چه عجله دارمو نزنید راننده ببینه کرایه کمه قبول نمیکنه
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هم اسنپ میگیرم ..‌ هم راننده اسنپم.. با کرایه های مفت تومنتون بهتر از این نمیشه .. همه شدن حمال اسنپ دخل و خرجت با این هزینه ها نمیخونه
    • بینام IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چند هفته پیش بنده مبلغ اسنپ رو به حساب راننده اسنپ واریز کردم و علی‌رغم اینکه پول از حساب من کسر شده و به حساب راننده واریز شده و برگه واریز رو هم به راننده اسنپ ارسال کردم، پیامی رو چندباری است دریافت کردم که بنده بدهکارم به اسنپ!
    • بینام IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      پیام اسنپ: " اسنپی عزیز، بر اساس گزارشهای ثبت شده، شما مبلغ ..... ریال بابت هزینه سفر در هفته اخیر بدهکار هستید. اطلاعات سفرهای مذکور پیشتر از طریق پیامک به شما اعلام شده است. لطفا برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ و جلوگیری از مسدودی حساب کاربریتان، ظرف 24 ساعت آینده حساب کاربری خود را شارژ کنید."
    • مرتضی IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      تاکسی ایران را با تاکسی خارج وقانونش که صفت وسخته وحق رعایت شده مقایسه نکن.والبته فرهنگشون
    • علی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      فقط بدا کرایه های مفت اسنپ صداتون در میاد با این لوازم یدکی گرون وقطعات بی کیفیت ولی برای گوشت کیلویی خداتومن وهزینهای دیگه صداتون در نمیاد
    • علی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فقط برا کرایه های مفت اسنپ صداتون در میاد با این لوازم بدکی گرون وقطعات بی کیفیت ولی برا گوشت کیلویی خداتومن وهزینهای دیگه صداتون در نمیاد
    • آرامش IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      در پاسخ به آقایی که میگه .....خوب اسنپ کار نکن . پس جنابعالی هم اگه اسنپ گرانفروشی میکنه برو سر خیابون تاکسی زرد یا۷ اتوبوس یا دربستی بگیر .
    • ندی US ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شما فقط از یه طرف به قضیه نگاه کردید. بیشتر از یک سال و نیم هست که سهمیه بنزین راننده ها پرداخت نشده. تو کشورهای خارجی اگر سفر رو از سمت مسافر لغو کنید جریمه میشین. اینجا راننده کلی طول میکشه تا برسه به طرف بعد از پنج دقیقه منتظر شدن سفرش لغو میشه و نود و نه درصد مواقع هیچ هزینه ای به راننده نمیدن
    • کاربر راننده IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      از28بهمن کمسیون اسنپ 20درصد شده کسی چیزی نمیگه، چای بر شما که زورتون فقط به فقرا میرسه
    • جبار IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      ادمین جان، شما نشستی پشت لب تابت تبلیغ میگیری پول در میاری تنها هزینه ای هم که میکنی خرید هاست دامین هست، هروقت یک روز افتادی کف شهر مسافررکشی کردی اسنپ سرویس گرفتی و با هزار جور ادم دنگل دیونه و عصبی و خنگ و بیسواد و دزد و ساقی هم مسیر و هم سفر شدی بعد بیا مطلب بنویس
    • ناشناس IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اگر گزینه عجله دارم رو نزنید، ۳ ساعت منتظر بمونی هم نمیان!
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      کاش مردم عزیز ما روی همه چی حساس بودن یعنی الان مشکل کشور کرایه اسنپ هست واقعا متاسفم
    • ناشناس IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      راننده های اسنپ حمله کردن به سایت!
    • رضا IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      ب مسافرای عزیز پیشنهاد میکنم !!! برن ب عنوان راننده تو اسنپ ثبت نام کنن !! یک ماه هم کار کنن و مزه استهلاک ماشین و چاله و چوله و لغو سفر مسافر بعد رسیدن ب مبدا رو !!! و کرایه های مفتی رو بچشن !!! بعد بیان قضاوت بکنن ، تا کفش یکی دیگه رو نپوشیدی !! ب راه رفتنش ایراد نگیر
    • امین IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      اسنپ وانتو بگو.این همه ترافیک تهران.طرفم کلی بار ماشین میکنه و کلی کمیسون کسر میشه.واقعا دپرس شدم کاش کمی تحقیق میکردم.
    • آرش IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      آره مردم داخل تهران میرن لباس وسایل می‌خرن چند برابر گران‌تر اعتراضی ندارن فقط کرایه اسنپ که به نرخ پارسال میخوان بدن ناراحتم اعتراض میکنن.راننده استهلاک ندارن .خانواده ندارن .جزو ملت ایران حساب نمیشن کسی تا حالا نگفته که راننده بدبخت مجبوره اسنپ کار کنه وگرنه یک سرویس هم نمیگیره
    • داوود IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      تقریبا دوماه پیش بعدازپیاده کردن مسافر تویه جاده خلوت تصادف شدیدی کردم وسایلامواز توماشین بردن هزینه تعمیر ماشین پنجاه میلیون تومن شد هزینه بیمارستانو خونه نشینیم بماند حالا شمابگو ۲۰هزارتومن ارزششو داشت؟ توشرکت کارمیکردم تعدیل نیرو کردن مجبورشدم باماشین کارکنم
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      گزارشتون مغرضانه اس. حرفی از درد دل راننده نمیزنیدچرا؟ با این همه گرونی لوازم یدکی، روغن و... همه که مثل من نیستند که تومسیری که دارم میرم جایی کار دارم یه مسافری بزنند که خالی نرفته باشند اما اما با این حالم کرایه اسنپ اینقده پایین و مسخرس که ترجیح میدم خالی برم بجای کمسیون دادن به اسنپ.
    • ب IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      نظری هم درباره نرخ کم کرایه اسنپ بدهید وقتی ۴خیابان میریم برای۱۵تومن
    • شهروند آگاه IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      معلومه کرایه تاکسی اینترنتی خیلی بهت فشار اورده،برو یک ماه راننده اسنپ شو تازه اون موقع دردت دیدن داره،جیگر
    • حمیدرضا IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      مگر کسی اجبار کرده تاکسی دربست بگیرن خب نگیرن برن با خطی یا مترو برن ،،، بعدش این وسط راننده ها چه گناهی کزدن که این اصطلاک باید خدمات هم بدن ،،، بعدترش کی گفته مردم گناه دارن وقتی ۴ نفر یه اسنپ میگیره بعد کرایه خورده ۳۰ هزار تومن کمسیون هم کم بشه ازش چیزی میمونه برای راننده ناراحتن با مترو برن
    • پرویز IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      من یک راننده اسنپ هستم. با ماشین پراید. منتقد عزیز! چرا یکطرفه قضاوت میکنید؟ من ساعت ۵ صبح بیدار میشم. ساعت ۶ غروب میرم خونه. به والله بیشتر از ۷۰۰ نمیتونم کار کنم. ماشین خرج داره. مکانیک از دستمزدش نمیگذره. مسافر که میگیری، مسیرت رو عوض میکنی میرسی به مبدا ، مسافر لغو میکنه. قشنگ ۱۰ دقیقه عقب
    • محمد IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      واقعا مارانندگان اسنپ بااین کرایه‌ها ی کم هرچه مسافر گفت بایدبگیم چشم کلی وقتی سوارتاکسی میشن هرچه کرایه گفت باید بده باین کرایه‌ها ی کمی که ماهیگیری تازه ۹ماه هم پول بنزین ندادند ولی تاکسی ها هر ماه کارت سوخت‌ آن ها شارژمیشود
    • اسماعیل IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سواستفاده ازقشرظعیف جامعه به نفع سرمایه داران، برده داری نوین
    • محسن رضائی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      4 0
      پاسخ
      آخه کرایه های اسنپ خرج خود خودرو را پر نمی‌کند تا برسه به امرار و معاش زندگی امسال وقتی آرد نان گران شد تمام نان‌های فانتزی و غیره از ۶ هزار تومن به ۴۵ هزار تومن رسیده مثال از خوراک زدم برو ببین لوازم خودرو چقدر بالا رفته بعد آنوقت توقع دارید ازپایین شهر با کرایه کم برم بالای شهر
    • علی شعبانی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      همیشه همینه ی کار جدید اول دنبال اعتماد مردم بعدش شروع به کلاهبرداری مسولین باید نظرت بیشتری باید داشته باشند واقعلا حق این ملت و این مردم نیست بخدا طرف خرج زنو بچه هاشو نمی تون در بیارن ولی دزدی به راحتی داره انجام میشه خدا به دادمون. برسه امین
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      انشاالله راننده اسنپ و تپسی شوی و هزار بار برای این خبری که نوشتی تو هم خودت را لعنت کنی.
    • بهراد IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جالبترین نکته‌ی این گزارش این بود که نویسنده با راننده اوبر مصاحبه کرده و مارو از کیفیت فراوان راننده و اوبر مطلع کرده ولی متاسفانه زحمت نکشیده با راننده های اسنپ صحبت کنه ببینه ایا اونها هم راضی هستن یا خیر.مقایسه اسنپ با اوبر مثل مقایسه ایرانخودرو و بنز میمونه.کاش حداقل خبرنگارها کمی سمت مردم بودن
    • حاج رضا IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چطور توقع دارید در سال حقوق کارگرها و کارمندها زیاد بشه ولی کرایه اسنپ و...همان چند سال قبل باشه و اضافه نشه بابا خیلی با حالید
    • ایران IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام نویسنده واقعا از سر مشکلی که معلوم نیست با اسنپ دارد یا راننده متاسفانه یک طرفه نوشته برای مردم عزیز ایران و حتی شرکت اسنپ مینویسم 1.کرایه کم دور از واقعیت 2.هزینه های سرسام آور قطعات 3.بنزینی کم که حتی اون سهمیه رو یکسال ندادن 4.مشکلات جسمی راننده بیچاره با 8، 9 ساعت رانندگی 5.ترافیک شدید و..
    • هادی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من خودم راننده اسنپم و اسنپ با این قیمت های پایینی که ارسال میکنه توی شلوغی و دور بودن مبدا مسافر وبیشتر وقتا درخواست هایی میاد که باید ۱۲دقیقه تا مبدا بروی تا مسافر را سوار کنین اونم که تایم بندیش و کم نشون میده و بعد از سوار کردن تا مقصد باید دور بودن و شلوغی و تحمل کنی بخاطر یه مبلغ خیلی ناچیز
    • خسرو IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بی خیال انتخاباته شرکت کنید همه چی آرزون میشه ،پول چرک دست از فردا اینو وتپسی وماکسیم مجانیه البته بعد انتخابات
    • هادی IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      و از همون مبلغ ناچیز اسنپ به تازگی افزایش کمیسیون داشته وتوی یه مسیر مثلا ۲۰دقیقه ای و اگه مسیر راننده تا مسافر را هم حساب کنیم کلا ۳۰دقیقه یه مبلغ ۴۵۰۰۰ میبینیم که ۲۰درصدش واسنپ برمیداره و واقعا دیگه ،نه پول بنزین در میاد و نه خرج خود ماشین ،در کل مجبوریم تا مسافر افزایش قیمت و بزنه .
    • یه بنده خدا IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر بزرگ و کوچک این مملکت . لعنت بر همه همش به فکر کمسیون خودتون هستین ، اخه راننده بیچاره حیف نیست تو این وضعیت مملکت با این همه گرونی تعمیر خودرو و ... کار کنه ؟؟؟۷^^
    • ناشناس IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام‌کرایه‌اسنپ‌خیلی‌به‌صرفه‌مردم‌هست‌بعدشم صاحب‌اختیاری‌
    • امینی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بعضیا این کرایه های مفت رو هم زیاد میبینن، البته زورشون به راننده ها میرسه من خودم بعضی اوقات نیم ساعت هم سرویس قبول نکردم تا کرایه بصرفه باشه مگه دیوونه ام مفت کار کنم اونایی که ناراحتن برن دربست بگیرن با دوبرابر قیمت اسنپ
    • حسین IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      شمایی که دارید میگید کرایه زیاد 25هزار از یک جا میخوره که طرف فقط کورس بخواد سوار ماشین بشه باید چهارتا یک طرف چهار تا دیگه یک طرف میشه چهل هزار تومن تازه بعدش کمسیون نمی‌دی مسیر راسته هست بعد همین بیست پنج هزار باید همین آدم که دارن توهین میکن میتونید تاکسی سوار شید دوبرابر کرایه بدی
    • رضا IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
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      این رو هم بگید که مسافر با زدن عجله دارم هم نصف تا دو سوم کرایه آژانس رو پرداخت میکنه! ضمنا دو ماهی هم هست روزانه دو تا سه مسافر اسنپ میگیرن اما کرایه رو پرداخت نمیکنن و اسنپ هم کمیسیونش رو میگیره اما کرایه راننده رو بحسابشون واریز نمیکنه و اسنپ تلفنی ۴۰٪کمیسیون داره!!!!
    • H,s IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
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      اینا فقط زورشون به راننده بدبخت میرسه اگه راست میگید برید به مسئولان رده بالا از این وضعیت بد اعتراض کنید،راننده اسنپ از درد مجبوری داره این کار رو انجام میده چون یه جورایی مجانی داره کار میکنه ولی یه عده اصلا این چیزا سرشون نمیشه فقط میخواند کمتر پول اسنپ بدند
    • رضا د IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      روزانه۲_۳مسافر کرایه نمیدن و اسنپ هم۲ماهه کمیسیونش رو کامل میگیره اما با تماس با پشتیبانی هم کرایه راننده رو پرداخت نمیکنه! راننده تا مبدا میرسه و مسافر لغو میکنه اما هزینه کنسلی نداره! راننده به مبدا میرسه مسافر گوشیش رو خاموش کرده و راننده با لغو کردنش جریمه میشه! حتا گزینه عجله دارم هم نصف کرایه
    • IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      کرایه ریالی هزینه ماشین دلاری
    • خانم ناشناس IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
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      پاسخ
      من یه راننده خانم هستم ،تو طرح کار می کنم ،ما که متوجه نمی شویم مسافر گزینه عجله دارم رو فعال کرده ،نسبت ب مسافت وکرایه سفرو قبول می کنیم ،احتمال تصادف تو مرکز شهر تهران ۹۰ درصد هست با اون همه موتور سوار وشلوغی وترافیک یه صفحه کلاج ۳۸۰۰ جلوبندی ماشین ۱۶۰۰ درماه ۱۰ میلیون کار کردم و۱۱میلیون پول تعمیر
    • عارف مقدم IR ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      باسلام به همه ی رانندگان عزیز کشورمون یه دلیل بهتون میدم که چرا الان حرفی از اسنپ و تپسی دراومده چون کسی دیگه تو این دو شرکت تپسی و اسنپ کار نمیکنه کرایه ها کمه همه دارن ازاد کار میکنن بزار این دوشرکت بفهمن که رزق و روزی اونا از ما رانندگان هستش بزان اینطور بمونه حقشونه
    • حمید IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
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      کسانی که میگن کرایه اسنپ بالا هست نکنه ازپشت کوه اومدن وتابه حال انگار تاکسی دربست نگرفتن که ببینن چقدر هست نسبت به کرایه اسنپ. در دوماه بیش از ۱۰میلیون خرج جلوبندی کردم از دیسک و صفحه ولنت وکمک و سگ دست وغیره که میخواد این جبران بشه. لطفاً به شعور خود احترام بگذارید. برید سر خیابون تاکسی بگیرید
    • حسن US ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      شرکت اسنپ یکی از کلاه وردارهای بزرگ است بدون هیچ سرمایه یا خدمات در صد بای کمیسون می‌گیرد. رانند نه بنزین می‌گیرد نه بیمه دارد .قطعات ماشین ام خیلی گران است صرفه ندارد.پس بیخود حرف نزنید از اسنپ استفاده نکنید عادت کردید به راحتی ومفت رفتن
    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من در دوران کرونا مجبور شدم برم اسنپ کار کنم، راننده امکان این که عجله دارم را زدید را ندارد. کار در اسنپ و تپسی برده داری نوین است، کرایه ها خیلی پایین است و کیفیت خودروها بسیار پایین، کار سختی هست کمی بی انصافی است اینگونه تفکر
    • محسن IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام تمام صحبتهای دوستان زمانی درسته که نرخ کرایهای اسنپ و غیره با تورم روز افزون مملکتمون پیشرفت کنه والله بخدا با این نرخهای کرایه که مربوط به حداقل پنج سال قبل هست کار کردن حماقته چون باید یچیز هم از جیبت بزاری تا خرج ماشینت کنی همه این حمایتهایی هم که این شرکتها ازش دم میزنند در حد حرفه
    • IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      هیچ جنسی با قیمت ارزونتر با رانندگان‌ داده نمیشه پول بنزین هم که خبری نیست .اگر در بارندگی قیمت میره بالا چون تاکسی زردها کار نمیکنند و خود مردم هم از ترس تصادف ترجیه میدن با اسنپ وتپسی سفر کنند .خوب در این مواقع باید هم بیشتر کرایه بدن که بازم به کرایه معمولی دیگر تاکسیها نمیرسه.
    • حیدر IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      باسلام اکثرا توی هر خونه حداقل ی ماشین هست. اگرم نبود میشه از نزدیکتریت معتمدتون سوال کنید، یا از ی تعمیرکاربپرسید ی استارت زدن ب خودرو چقدر هزینه داره؟وعمراین استارت و باطری و اون دنده ک موتور رامیچرخونه با این کیفیت خودرو ایرانی چقدره؟ اگرنتیجه نگرفتی ک ی استارت زدن فقط ۵ هزارتومن الان هزینه داره.
    • رضا IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام نگارنده مثل اینکه دستش با رئیس سازمان تعزیرات توی یک کاسه است .آخه آدم ناحسابی ماشین دربست از این سر شهر تا اون سر شهر توی این ترافیک های لعنتی ،هزینه های سرسام آور لوازم یدکی بی کیفیت و ...واقعا برای راننده نمی صرفه .زور تعزیرات به گران‌فروشی محصولات ایران‌خودرو سایپا و .نمیرسه
    • بابک IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      واقعا چقد خنده داره تفکراتتون اگه راننده براش بصرفه درخواست رو قبول میکنه وقتی کرایه تاکسی رانی ۳۰ تومنه اسنپ میزه ۱۲ تومن ۲ هزار اون رو باز کمیسیون میگیره بنظر شما کسی میره شما که خیلی به فکر مردمید ماشین از خودتون باشه راننده استخدام کنید یا خودتون برین کارکنند بعد ببینید کار تو اسنپ بردگی هست
    • بابک IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      خوب کرایه هارو با تاکسی رانی یکی کنید گزینه عجله دارم رو بردارین الان کرایه دربست تو شهر ۳۰ تومنه اسنپ میزنه ۱۲ تومن ۲ هزار تومن کمیسیون برمی‌داره بعد توقع دارین راننده بره تازه گزینه عجله دارم میزنه میشه ۱۷ تومن بازم ۱۳ تومن کمتر از تاکسی رانیه دوسال دیگه در اسنپ تخته میشه مطمئن باشین
    • راننده IQ ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      آقای تعزیرات کوجا هستی که سهمیه بنزین را ازدی ماه پارسال قطع کردن یا قطعاتی که پارسال میخریدیم مثلا لاستیک پارسال چند بود الان چنده
    • امید ۱۲۳ IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      دوستان کافیه ۱ هفته رانندگان اعتصاب کنن تا همین مسافری که میاد اینجا میگه اسنپ زیاده بفهمه مفت داره میره اینقد مفت و مجانی رفتن حالا ۵ تومن کرایه برا عجله دارم زیاد میشه صداشون در میاد اونقد عجله ندارم بزن تا جونت در بیاد مردم برده شما نیستن مفت کار کنن همه مثل شما خرج زندگی میدن
    • علی محمد IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      خیلی بیشعوری هستیید کرایه اسنپ با گزینه عجله دارم باز هم ۵۰درصد نسبت به تاکسی تلفنی و تاکسی‌های خطی ارزان تر است اصلا میخواهیید ما رانندگان اسنپ یه پول دستی هم به مسافران بدهیم تا راضی باشند!
    • امین IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      کسی که دلش ماهی میخواد. دمشو باید تو اب یخ بزنه تو که برای ۱۰تومان ۵تومان جونت در میاد چرا با تاکسی نمیری
    • امین IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من نمیدونم رسانه یا خود مدیر عامل اسنپ چرا از راننده حمایت نمیکنن . راننده حمال شما نیست همه اومدن شب که شده خرجی خونه ببرن که شرمنده زن و بچه شون نشن. حالا شماها بیاین هی بزنین تو سر راننده بدبخت متاسفم براتون
    • اسنپ IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      دوستانیکه میگن کرایه اسنپ بالاست مسیرهای یکم طولانی رو قبل نظر دادن یه چک بکنن الکی بزن از اینجا تا 90کیلومتر اونطرفتر ببین اسنپ چند میزنه عجله دارمو هم بزنه بعد زنگ آژانس
    • آرش IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام شما وقتی نظرات ثبت شده را مطالعه کنید متوجه میشوید که حق با کیست چرا گزینه عجله دارم ثبت شده این گزینه بیخود از طرف شرکتها ثبت نمیشود و دلیل این موضوع کاملا واضح است زیرا کرایه ها در این شرکتها بخاطر جذب مسافر از کرایه واقعی بسیار بسیار کمتر میباشد و برای ایجاد انگیزه برای راننده اینکارشده
    • آرش IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام شما وقتی نظرات ثبت شده را مطالعه کنید متوجه میشوید که حق با کیست چرا گزینه عجله دارم ثبت شده این گزینه بیخود از طرف شرکتها ثبت نمیشود و دلیل این موضوع کاملا واضح است زیرا کرایه ها در این شرکتها بخاطر جذب مسافر از کرایه واقعی بسیار بسیار کمتر میباشد و برای ایجاد انگیزه برای راننده اینکارشده
    • مهدی FR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      ی راننده اسنپ خودشو بکشه تهش ی تومان کار می‌کنه ولی کوچکترین هزینه ماشین چند میلیون خرج داره از اون ی تومان ۱۵۰کمیسیون کم میشه حد اقل ۵۰پول بنزین فرسودگی ماشین فرسودگی خود راننده...بدبخت ترین آدم راننده اسنپه....
    • علی71 IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بیچاره راننده اسنپ که هم باید جونشو بزاره هم وقتشو هم ماشینش رو بعد بیایید اینطوری بنویسید من هر وقت اسنپ میگیرم کرایه رو رند میکنم به راننده پرداخت میکنم مثلا ۷۳ تومن کرایه رو ۸۰ پرداخت میکنم گناه نکردن که اسنپ کار میکنن
    • علی IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
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      یک مثال ساده گوشت قرمز در سال چند درصد گرون شده؟؟ لوازم یدکی بی کیفیت و اجرت بالای مکانیک و غیره و غیره...حقوق خود شما که از کرایه بالا میگین در سال چقدر اضافه شده بغیر پاداش و بن و ماموریت که میگیرین؟؟من یک راننده ام که کار اصلی ام همینه به چی قسم بخورم که زیر بار خرج و مخارج ماشین و خونه مونده ام؟
    • ساسان IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من گاهی اوقات خالیم رو اسنپ کار میکنم تو شهرستان خدایش عجله دارم هم که میزنن باز هم کرایه ها نسبت به مسیر مفته بیچاره اونایی که منبع درآمدشون همین اسنپ و تپسیه تا شب کارکنن فکر نمیکنم 500 تومان صافی ببرن سر سفره زن و بچشون استهلاک ها خیلی بالاست خدایی منصف باشید راننده چه گناهی داره
    • علیرضا IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      ۵۰ تومن کرایه میدین میخواهید لکسوس بیاد دنبال تون؟ کلا با گزینه عجله دارم کلا ۱۰ تومن میاد رو کرایه خیلی زیاده؟
    • شمیم RO ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      باسلام این مشکل خودشرکت هست چراکه اگه ازاول قیمت درستی باتوجه به زمان فاصله مبداتامقصدوترافیک واستهلاک ماشین محاسبه نماید نیازی به گزینه عجله دارم نیست
    • AE ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      دلیل اصلی موفقیت تاکسی اینترنتی در ایران بنزین مفتی است
    • حمیدرضا IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      همونطور که راننده بابت لغو جریمه می‌شود مسافر هم باید بابت لغو جریمه شود در ضمن خودروهای اروپایی‌ها و لوازم یکیشون رو با ما مقایسه میکنید تازه خیابان‌های داغون ما راننده هر چی در بیارد به خرج خودرو نمی‌رسد من یک ماهه تو خونه بیکار نشستم و دیگه نمیخوام برم اسنپ تو روز بارونی تصادف کردم
    • امید IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه انگار دغدغه مردم شده گزینه عجله دارم این که بخواد پنچ هزار تومن یا ده هزارتومن به کرایه اضافه بشه و این گزینه عجله دارم باعث فقر و روز به روز بدتر شدن وضعیت مردم شده..برید اگه راست میگید درباره معیشت مردم گزارش تهیه کنید درباره اجاره خانه ها...گوشت ...مرغ ولاغیر...جای تأسف داره...
    • احمدآبروشن IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام .لطفاازچهارپنج نفرراننده هم گزارش تهیه کن.وبه دردل چندتاراننده گوش بده تامتوجه بشن بعضی ازدوستان ازمشکلات رانندها.
    • علیرضا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      برو ببین شرکت اوبر ب راننده هاش چ خدماتی میده اعم از وام بیمه هزینه تعمیرو... و.... و...کرایه بالا و منطقی بیا ببین اسنپ چطو خون ب دل راننده هاش کرده بدون هیچ خدماتی با کرایه خیلی پایین ک جوابگو هزینه و استهلاک و خرابی و لاستیک و ....و....ماشین نیست .فقط یاد گرفتین مقایسه کنین خوب برو ببین چ خدماتی
    • منوچهر IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      از اين مفت تر کجای دنيا با۵۰تومن ۱۵کیلومتر راه میرن اونم تو ترافیک جاده ساوه
    • رحیم محمدی BR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      قیمت تاکسی های اینترنتی خیلی ام پایینه .کیلومتری ۲هزار بین شهری.۵هزار با ترافیک.وقتی شما بیای هزینه ی استهلاک خودرو و بنزین و کمیسونو کم کنی میبینی با عجله دارمم چیزی برای راننده نمیمونه
    • رحیم محمدی BR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      قیمت تاکسی های اینترنتی خیلی ام پایینه .کیلومتری ۲هزار بین شهری.۵هزار با ترافیک.وقتی شما بیای هزینه ی استهلاک خودرو و بنزین و کمیسونو کم کنی میبینی با عجله دارمم چیزی برای راننده نمیمونه
    • علی RO ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با شرکت های خارجی مقایسه میکنن اونا بیمه میشن تعمیراتو قطعه ماشبن با تخفیف وماشین ارزونه و...از همه مهمتر مردمش با فرهنگ هستن اینجا برای سی تومان میری دنبال مسافر اونم انگار ماشین رو خریده اقا تند برو اقا از این مسیر برو اقا اهنگتو خاموش کن بعدشم عجله دارم نزنی مجبوری با اژانس بری کسی پیدا نمیشه
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ما4نفریم صبح ساعت 2.5هروز با آژانس می‌رفتیم خونه 150میگرفت بعد از یک سال یکی بهم گفت چرا بااسنپ نمیرسد گفتم بلد نیستم بگیرم بعد یادم داده الان اون مسیر را میریم 45هزاربرای ما کارگران خیلی خوبه علکی هم نگین کرایه اسنپ خیلی خوبه البته ما به راننده 50میدیم چون واقعاً کرایه برای اون موقع کمه
    • رضا IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یعنی واقعآ خجالت داره تو این مملکت زندگی نمی‌کنید پدر ما راننده ها درو مده تو این ترا فیک و گرانی لوازم مردم ما به یاوه گفتن عادت کردن یه زره فکر کنید بعد راننده ها رو قضاوت گنید
    • امیر IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به نظرم کرایه ها خیلی پایینه و کار کردن توی اسنپ چیزی جز ضرر و زیان نیست ، امیدوارم کرایه ها افزایش پیدا کنه تا راننده ها رغبت بیشتری برای کار کردن داشته باشند ، متاسفم برای کسایی که دنبال نان بری راننده ها به عنوان ضعیف ترین قشر جامعه هستند ، فقط میشه تاسف خورد
    • محسن IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر دیگه اسنپ کار نمی‌کنیم خیلی راحت شدم امیدوارم اسنپ برشکست بشه راننده ها برن آژانس کرایه دربستی بالای 500هزارتومن بشه
    • Jag IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگر خواستید در اسنپ کار کنید باید ده ملیون در حسابتون باشه بعد از سه ماه+/-متوجه خواهید شد که سه ملیون هم بدهکارید من تاکسی خطی خریدم درآمدش بهتر است بنزین به مقدار کافی وتعمیرات باصرفه تر ولاستیک براحتی فراهم است
    • سعید IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تاکسی های اینترنتی با این کارشون تمام راننده‌اش را از دست میدن اون موقع مسافر باید چند برابر اون کرایه را بده تا دربست بگیره برسه متاسفانه مسافران همیشه به فکر خودشون هستن فکر میکنن راننده نوکیشان هست یا نباید زندگی کنه با این کرایه ها وندادن بنزین و قطعات گرون ماشین راننده باید چیکار کنه بره بمیره
    • سعید IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
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      ماشلا مسافران یاد گرفتن همین کرایه پایین هم نمیدن فرار میکنن یا میگن نداریم جالبه یک بار هم از رانند طرفداری کنید کا با بدبختی دارا زندگی میکنه فقط به فکر مسافر هستین
    • راننده اسنپ امیری ازتبریز AE ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      0 0
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      باسلام من راننده اسنپ درتبریز هستم من ازشما می خواهم بیاییدازنزدیگ درتبریز گرایه ها رابرسی کنید نصف قیمت گرایه ای گه دولت یا همان تاکسیرانی تایین نموده یعنی ما درتبریزمفت مجاتی کارمی کنیم لطفا مسولین تعضیرابیایند ازنزدیگ بررسی کنندوببینندکه چطور درحق رانندکان اسنپ درتبریز ظلم می شود
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      نویسنده این مقاله ظاهراً خودش خیلی اسنپ تپسی مسافر استفاده می‌کنه.خانم زهرا افسر راننده از خداشه مسافر نزدیک باشه زود برسه. راننده نزدیک شما نیست که دیر میرسه اما مسافره که وظیفه داره در ارز ۳ دقیقه در اروپا سوار بشه و اگر دیر شد سیستم خود به خود توقف در مبدا اضافه میکنه. حتی قیمت توقف به صرفه نیس
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      تپسی گزینه عجله ندارم هم داره پس راننده ها هم باید شکایت کنند
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      از مشکلات رانندگان مثل دیر آمدن مسافر.سهمیه بنزین راننده . لوازم یدکی گران . ارزانی شب عید هم بنویسید
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      از همون سر تیتر مقاله مشخصه نویسنده قبل نوشتن مقاله یک تحقیق کوچیک هم نکرده. هر دو تیتر اشتباهه و از روی بی اطلاعی نوشته شده. مقاله هم کاملا یکجانبه نوشته شده. تنها از نگاه مسافر اون هم مسافر بی اطلاع و البته خودخواه و بچه صفت
    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      1 0
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      روزنامه نگار محترم یکم تحقیق کن بعد بنویس گزینه عجله ندارم وجود داره با قیمت ارزانتر در تپسی. بعد از حذف عجله دارم همچنان موجوده با قیمت ارزانتر .

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