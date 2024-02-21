اهمیت حوزه سلامت بعد از کرونا بیشتر نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عیناللهی، در نمایشگاه رسانههای ایران افزود: قوانین میتوانند در پیشرفت حوزه سلامت مؤثر باشند.
وی با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، گفت: امیدواریم مردم در انتخابات پیش رو، مشارکت داشته باشند.
وزیر بهداشت، از رسانهها خواست در صدد تهیه اخبار موثق از حوزه سلامت باشند.
وی در ادامه به برگزاری همایش بینالمللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در مرکز همایشهای ایران اشاره کرد و افزود: وزرای بهداشت ۲۰ کشور در این همایش بینالمللی حضور دارند.
عین اللهی گفت: برگزاری همایش بین المللی سلامت خانواده جزو افتخارات جمهوری اسلامی ایران به حساب میآید؛ چرا که در زمینه برگزاری همایش سلامت خانواده پیشقدم شده است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: مشکلات اصلی ما در حوزه بهداشت و سلامت شهرها است. حدود دو سوم از جمعیت ایران در شهرها ساکن هستند و در عین حال مسائلی مانند تغذیه، ترافیک و آلودگی؛ سبب بسیاری از بیماریها شده است. ما باید عواملی که سبب بیماری میشوند را در کانون توجه قرار دهیم و از بروز بیماری جلوگیری کنیم.
نظر شما