نفوذ هوش مصنوعی به فضای خبر و تولید محتوا

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، همزمان با برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، بخش ویژه ای تحت عنوان «نوآوری و فناوری‌های نوین حوزه رسانه» با حمایت معاونت علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی ایجاد شده است.

این بخش بستر جدیدی برای حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه رسانه و تولید محتوا به عنوان ابزارهای جدید تولیدات رسانه‌ای در این دوره از نمایشگاه ایجاد کرده که می‌تواند فرصت خوبی برای شبکه‌سازی و تقویت ارتباط میان اعضای جدید و پیشروی حوزه تولید محتوا و رسانه با سایر اهالی رسانه فراهم کند.

حضور ٣٠ شرکت دانش بنیان حوزه رسانه و خبر در نمایشگاه رسانه‌های ایران

حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان و خلاق در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و دستاوردها و محصولات خود در حوزه تولید محتوا و رسانه را بری مخاطبان خود ارائه کرده اند؛ خبرنگار مهر گزارشی از دستاوردهای شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه تهیه کرده است که در نوشتار زیر می‌خوانید.

شرکت نوآوران ارتباطات امید شرکت دانش بنیان پژوهشی فعال در صنعت فناوری رسانه است؛ طراحی و تولید سخت افزارهای پردازش، فشرده سازی و ارسال صدا و تصویر و راهکارهای نرم افزاری برای ارائه خدمات ارزش افزوده و تعامل با مخاطبین در این شرکت منجر به تولید تعدادی محصولات جدید شده است. از جمله محصولات این شرکت می‌توان به فشرده سازهای صدا و تصویر حرفه‌ای اشاره کرد که این شرکت اولین و تنها تولید کننده داخلی آن در کشور است.

ارائه خدمات پخش زنده ابری و پخش زنده رویداد در وب سایت اختصاصی توسط دانش بنیان‌ها

یکی دیگر از محصولات این شرکت «استریمینگ» نام دارد که از ویژگی‌های آن می‌توان به قابل حمل بودن و کاربری آسان، تجمیع پهنای باند برای ارسال کیفیت بالاتر تصاویر، قابلیت استفاده از چند سیم کارت موبایل اشاره کرد. از دیگر خدمات این شرکت می‌توان به «پخش زنده ابری» اشاره کرد که از طریق آن پخش زنده بر بستر اینترنت بدون نیاز به ip ثابت، قابلیت ارسال یک کانال به چند مقصد، پخش زنده رویداد در وب سایت اختصاصی و قابلیت استفاده در vimix، obs و دیگر نرم افزارهای استریمینگ امکان پذیر است.

امکان پخش زنده همزمان برای کاربران در شبکه‌های اجتماعی

از سوی دیگر یک شرکت دانش بنیان با ارائه یک پلتفرم تحت عنوان «میرول»، امکان پخش زنده همزمان را برای کاربران فراهم می‌کند و تولید کنندگان محتوای ویدئویی می‌توانند با تنها یک پخش زنده ارسالی برنامه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدئویی به صورت زنده و همزمان پوشش دهند.

این پلتفرم ضمن حفظ کیفیت پخش، کاهش هزینه‌های مالی و سخت افزاری را برای افزایش جامعه مخاطبان و کاربران فراهم می‌کند. از قابلیت‌های این پلتفرم می‌توان به آرشیو و دانلود پخش زنده، بازپخش برنامه‌های آرشیوی، پخش اختصاصی با امکان شخصی سازی پلیر، پنل مدیریت کاربران سازمانی و گروهی و استریم فایل بارگذاری شده اشاره کرد.

آنالیز داده خاص زبان فارسی برای پردازش محتوای رسانه‌ها

یکی دیگر از شرکت‌های حاضر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، شرکت مشاوران مدیریت هما پلاس نام دارد که از سال ۱۳۸۷ به صورت کاملاً تخصصی و با گرد هم آوردن کارشناسان متخصص هوش مصنوعی و علوم داده اقدام به توسعه ابزارهای جمع آوری و آنالیز داده خاص زبان فارسی برای پردازش محتوای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این شرکت اولین سامانه «پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان» را با عنوان هشتگ راه اندازی کرده است. این سامانه اخبار، نظرات و مطالب منتشر شده در فضای مجازی را با دقت تحلیل کرده و وضعیت را به صورت لحظه‌ای به کاربران گزارش می‌دهد.

تحلیل دیدگاه‌ها و استخراج سوگیری مثبت، منفی یا خنثی / تهیه بولتن خبری خودکار

از قابلیت‌های این سامانه می‌توان به تحلیل دیدگاه‌ها و استخراج سوگیری مثبت منفی یا خنثی، دسته بندی موضوعی مطالب به صورت خودکار، امکان تهیه بولتن خبری به صورت خودکار، ارائه ابرواژه از مطالب منتخب در قالب گرافیکی مناسب، قابلیت دریافت خروجی به صورت‌های مختلف از جمله اپلیکیشن موبایل، وب سرویس، صفحه وب، فایل‌های مایکروسافت، آفیس و پی دی اف، قابلیت جستجو در اطلاعات و اعمال انواع فیلترها اشاره کرد.

راه اندازی اولین سامانه هوشمند پردازش زبان طبیعی توسط دانش بنیان‌ها

یکی دیگر از شرکتهای دانش بنیان با سامانه «تحلیل معنایی متون سمنتا» که حاصل تلاش متخصصان علوم شناختی، هوش مصنوعی و تحلیل داده در ایران است در نمایشگاه رسانه‌های ایران حضور پیدا کرده است. سمنتا به عنوان اولین سامانه هوشمند پردازش زبان طبیعی کشور، امکان تحلیل معنایی متون از جمله متون خبری منتشر شده به زبان‌های انگلیسی و فارسی را برای سیاست مداران، مدیران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علاقه مندان حوزه خبر فراهم می‌کند.

این سامانه شامل سرویس‌های شبکه‌های معنایی، جستجوی معنایی، تشخیص شخصی سازی، تشخیص لحن تهدید و فرصت و تحلیل احساس مبتنی بر جنبه است و با به کارگیری آنها در متون خبری به شناسایی و استخراج تکنیک‌های شناختی، قاب بندی ها، بازیگران اصلی، مضامین و موضوعات اصلی موجود در متون خبری منتشر شده می‌پردازد.

شرکت دانش بنیان امینا گروپ از دیگر شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه به شمار می‌رود که در زمینه تبلیغات در فضای مجازی، طراحی، سئو (بهینه سازی)، پشتیبانی وبسایت همراه با مدیریت پیج‌های شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد.

ا فزایش امنیت سایبری سایت‌ها و مدیریت تبلیغات در فضای مجازی

از خدمات این شرکت می‌توان به طراحی سایت، تهیه محتوا، طراحی گرافیک، تبلیغات در فضای مجازی، مشاوره تخصصی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، خدمات بین المللی اشاره کرد. این شرکت قادر است در حوزه طراحی سایت خدماتی چون افزایش امنیت سایبری، افزایش سرعت سایت و پشتیبانی و نگهداری سایت را ارائه دهد.

یک شرکت دیگر که با راه اندازی سامانه ترندا در زمینه پایش و تحلیل اخبار رسانه‌های آنلاین و مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد با پایش محتوایی بیش از ۳۰۰۰ رسانه مکتوب و آنلاین و پایش تمام مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جوابگوی نیاز ادارات، سازمان‌ها، روابط عمومی‌ها، گروه‌ها و اشخاص در این حوزه است.

سامانه ترندا متناسب با نیاز کاربران، اخبار و محتوای منتشر شده را پالایش و تحلیل کرده و نتایج را با ابزار بولتن ساز در قالب بولتن خبری و گزارش‌های اینفوگرافیک و تحلیلی ارائه می‌دهد. رصد و پایش اخبار، بولتن ساز آنلاین، نشر محتوا سرویس نمودارها و گزارشات، بولتن ساز آفلاین و گزارش عملکرد از خدمات قابل ارائه این شرکت به شمار می‌رود.

شرکت دانش بنیان «دیتاک» از دیگر شرکت‌هایی است که با تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله در حوزه کلان‌داده و هوش مصنوعی، خدمات و محصولات متنوعی را برای تبدیل دیتای پراکنده به دانش منسجم و کاربردی ارائه می‌کند. سامانه روابط عمومی، اتاق وضعیت فضای مجازی و گزارش‌های تحلیلی از جمله خدمات شرکت دیتاک در این حوزه هستند. این شرکت برای کمک به پژوهشگران و صاحبان کسب و کار در حوزه دیتا محصول بومی و دانش‌بنیان سکو را عرضه کرده است.

شناسایی شایعه و مدیریت بحران در فضای مجازی

این شرکت خدماتی چون مدیریت یکپارچه شبکه‌های اجتماعی، شناخت رقبا، تحلیل و مقایسه برند آنها، شناسایی شایعه تا جلوگیری یا مدیریت بحران، شناخت منبع انتشار شایعه و شبکه انتشار، روند انتشار ارائه می‌دهد.

پردازش کلان داده‌های شبکه‌های اجتماعی با هوش مصنوعی

«لایف وب» نیز شرکتی دانش بنیان است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در زمینه ارائه و اجرای راهکارهای نوین به سازمان‌ها و کسب و کارها آغاز کرده است. لایف وب کلان داده شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها و رسانه‌های چاپی را جمع‌آوری می‌کند و با پردازش مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تحلیل کمی و کیفی آن را فراهم کرده است.

سرویس‌ها و خدمات این شرکت امکان آنالیز وضعیت موجود، تحلیل رفتار مشتریان و جذب مشتریان بالقوه را فراهم آورده و در همین راستا محصولات و سرویس‌های متنوعی در اختیار سازمان‌ها، برندها، صاحبان کسب و کارها، روابط عمومی‌ها قرار گرفته است.