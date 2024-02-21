به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، جمعی از مسئولان دستگاههای نظارتی به همراه علیرضا مهدیزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و جمعی از مدیران شرکت از بخشهای مختلف تأسیسات منطقه عملیاتی خارک بازدید کردند.
این گروه پس از حضور در منطقه عملیاتی خارک با یک فروند بالگرد عازم سکوی فروزان شد و ضمن بازدید از این سکو، توضیحاتی در مورد فرآیند تولید نفت از این میدان مشترک ازسوی مدیر منطقه خارک و رئیس سکو به آنان ارائه شد.
مسئولان دستگاههای نظارتی در ادامه از دکل حفاری مستقر در میدان و سکوی سرچاهی F18 میدان فروزان نیز بازدید کردند و در جریان فعالیتهای انجامشده در این زمینه قرار گرفتند.
بازدید از پایانه شناور خلیجفارس در منطقه عملیاتی بهرگان، بخش دیگری از برنامه این سفر بود که جانشین منطقه بهرگان و رئیس این پایانه توضیحات لازم را در این زمینه به بازدیدکنندگان ارائه کردند.
این گروه در ادامه وارد منطقه عملیاتی خارک شد و از بخشهای مختلف تأسیسات و کارخانههای موجود در خشکی بازدید کرد که در این مرحله نیز توضیحات مورد نظر از سوی مدیران و مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران داده شد.
برگزاری نشست در منطقه خارک و بررسی مسائل و مشکلات تولید نفت در دریا از دیگر برنامههای این بازدید فشرده بود.
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