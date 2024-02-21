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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

بازدید جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی از تأسیسات نفتی خارک

بازدید جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی از تأسیسات نفتی خارک

جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی از تأسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارک بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی به همراه علیرضا مهدی‌زاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و جمعی از مدیران شرکت از بخش‌های مختلف تأسیسات منطقه عملیاتی خارک بازدید کردند.

این گروه پس از حضور در منطقه عملیاتی خارک با یک فروند بالگرد عازم سکوی فروزان شد و ضمن بازدید از این سکو، توضیحاتی در مورد فرآیند تولید نفت از این میدان مشترک ازسوی مدیر منطقه خارک و رئیس سکو به آنان ارائه شد.

مسئولان دستگاه‌های نظارتی در ادامه از دکل حفاری مستقر در میدان و سکوی سرچاهی F18 میدان فروزان نیز بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه قرار گرفتند.

بازدید از پایانه شناور خلیج‌فارس در منطقه عملیاتی بهرگان، بخش دیگری از برنامه این سفر بود که جانشین منطقه بهرگان و رئیس این پایانه توضیحات لازم را در این زمینه به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

این گروه در ادامه وارد منطقه عملیاتی خارک شد و از بخش‌های مختلف تأسیسات و کارخانه‌های موجود در خشکی بازدید کرد که در این مرحله نیز توضیحات مورد نظر از سوی مدیران و مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران داده شد.

برگزاری نشست در منطقه خارک و بررسی مسائل و مشکلات تولید نفت در دریا از دیگر برنامه‌های این بازدید فشرده بود.

کد مطلب 6033819

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