به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بالاترین مقام صنایع دستی جهانی یعنی آقای «سعد قدومی» که دفترشان در سوئیس است، مهمان ما بودند و سخنرانی بسیار خوبی کردند و هم ایشان و هم سایر مهمانان نسبت به توانمندی‌های جمهوری اسلامی نکات خوبی را گفتند.

وی ادامه داد: ما چند روز قبل هم حضور آقای زوراب که بالاترین مقام گردشگری جهانی است را داشتیم؛ با اینکه جو شدیدی برای ایشان ایجاد کرده بودند تا به ایران نیاید و در این جشنواره شرکت نکند که این را در ملاقاتش با آقای رئیس جمهور هم مطرح کرد. البته آقای زوراب نه تنها به این جو شدید اعتنا نکردند بلکه ادای احترام سنگینی نسبت به جایگاه و تمدن و گردشگری ایران داشتند. ایشان در صفحه اینستاگرام خودشان ۶، ۷ پست مهم درباره جایگاه جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری گذاشتند و از همه مردم دنیا دعوت کردند که بیایید ببینید ایران چه جای مهمی است. البته سیمکارت بدون فیلتر نداشت که برایشان جور کردیم.

ضرغامی اظهار داشت: وقتی اینفلوئنسری دعوت می‌کنیم باید یک سیمکارت بدون فیلتر داشته باشد چرا که ما او را صدایش کرده‌ایم که بیاید بگوید در ایران چه خبر است. درست است عربستان برای تبلیغ گردشگری مسی را دعوت کرده اما ما ده‌ها میلیون دلار پول نداریم و اگر داشته باشیم هم نمی‌دهیم. به هر حال توانستیم تعدادی سیمکارت بدون فیلتر تهیه کنیم و به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی بدهیم و خوشبختانه انعکاس جشنواره گردشگری و هم جشنواره صنایع دستی ما بسیار خوب بود.