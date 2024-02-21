مبارزان قسام تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قسام اعلام کرد که یکی از تک‌تیراندازان این گردان‌ها یک نظامی صهیونیست را در محله الزیتون در شرق غزه به طور مستقیم هدف قرار داده است.

قسام همچنین اعلام کرد: مبارزان ما یک تانک از نوع مرکاوا را در جنوب منطقه الزیتون هدف قرار دادند.

مبارزان قسام این تانک را با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

در بیانیه قسام همچنین به شکار یک نظامی صهیونیست ازسوی رزمندگان مقاومت در این منطقه نیز اشاره شده است.

پیش از این نیز، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که دو خودروی زرهی اشغالگران را در محله الزیتون در شرق غزه با بمب‌های بشکه‌ای ثاقب هدف قرار داده و منهدم کرده است.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز اعلام کرد نیروها و ادوات جنگی اشغالگران را در شرق شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده است.

از سوی دیگر جنگنده های دشمن صهیونیست منزلی را در اردوگاه الجدید در النصیرات در مرکز غزه بمباران کردند.