به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای لبنانی، در صد و سی و هشتمین روز از جنگ غزه، تبادل آتش در مرز لبنان و فلسطین اشغالی میان حزبالله و ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و رژیم اشغالگر امروز مناطقی را در جنوب لبنان با بمبهای فسفری هدف قرار داد.
ارتش اشغالگر چندین حمله توپخانهای به اطراف شهرکهای الضهیره و یارین و الجبین در جنوب لبنان انجام داد که خبرنگار المیادین اعلام کرد که این حملات با بمبهای فسفری صورت گرفته است.
در طرف مقابل، حزبالله نیز به عملیاتهای موشکی خود علیه مواضع و پایگاههای ارتش دشمن ادامه میدهد و تا این ساعت ۳ بیانیه در این زمینه صادر کرده است.
طبق بیانیههای حزبالله، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت ۷:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ فوریه موضع نظامی نیروهای دشمن در شهرک «ایفن مناحیم» را با سلاح های مناسب هدف قرار داده و تلفات مستقیم به اشغالگران وارد کردند.
در بیانیه دوم حزبالله هم آمده است که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت ۷:۳۰ صبح امروز یک موضع نظامی دیگر نیروهای اشغالگر را در شهرک «شومیرا» با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات مستقیم به دشمن وارد کردند.
بر اساس بیانیه سوم حزبالله، رزمندگان این جنبش ساعت ۱۰ به وقت محلی ۲ ساختمان را که نظامیان صهیونیست در شهرک «آفیفیم» در آن تجمع کرده بودند، با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات مستقیم به اشغالگران وارد آوردند.
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