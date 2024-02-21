آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل خبر دادند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند آژیر خطر در شهر المطله در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از شلیک موشک از سمت جنوب لبنان به مرکز المطله خبر داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در طبریا در الجلیل سفلی خبر داده و اعلام کردند که تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مرکز نظامی رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا را با سلاح مناسب هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان همچنین مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در المرج با سلاح موشکی هدف قرار داد.

حزب الله همچنین پادگان زرعیت را نیز با سلاح مناسب هدف قرار داد.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی، مناطق حومه الضهیره و عیتاالشعب را هدف قرار داد.