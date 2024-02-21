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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

تصویب قانون ضدفلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی

تصویب قانون ضدفلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی

کنست رژیم صهیونیستی طرحی ضدفلسطینی را که چندی پیش از سوی کابینه این رژیم ارایه شده بود تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کنست رژیم صهیونیستی لایحه ضدفلسطینی ارائه شده از سوی کابینه این رژیم را به قانون تبدیل کرد.

بر این اساس کنست رژیم صهیونیستی با اکثریت آرا طرح عدم به رسمیت‌شناختن تشکیل یک جانبه کشور فلسطین را که چندی پیش از سوی کابینه این رژیم ارائه شده بود به تصویب رساند.

در همین راستا «ایتمار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: تا زمانی که من در کابینه حضور داشته باشم، کشور فلسطین بر پا نخواهد شد.

اما از سوی دیگر یاییر لاپید، رئیس جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی با انتقاد از ارائه این طرح و تصویب‌شدن آن گفت: نتانیاهو تهدید ناموجود جدیدی را برای ما ایجاد کرد، چرا که حتی یک مسؤول آمریکایی نیز مساله به رسمیت‌شناختن یک سویه کشور فلسطین را به فلسطینی‌ها ارائه نمی‌کند.

کد مطلب 6034146

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    نظرات

    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      صهیونیستها که پوسته گردو رو آبند ودر حال نابودی چطوری قانون تصویب می کنن
    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
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      صهیونیستها که کشوری ندارند.مزدوران صهیونیستی افرادی یاغی ومزدور هستند که توسط امریکا وانگلیس در فلسطین آورده شده اند. مقاومت وشیخ نشینان خلیج فارس باید این ارازل و اوباش صهیونیستها را به رگبار موشک بگیرن.

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