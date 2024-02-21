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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

هیات نمایندگی لبنان در سازمان ملل:

سازمان ملل، تل آویو را به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ ملزم کنند

سازمان ملل، تل آویو را به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ ملزم کنند

هیات نمایندگی لبنان در سازمان ملل متحد در واکنش به تهدیدهای رژیم صهیونیستی خواهان الزام این رژیم از سوی سازمان ملل به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ و توقف تعرض به لبنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیات نمایندگی لبنان در سازمان ملل متحد در واکنش به تهدیدهای رژیم صهیونیستی مبنی بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت با به کارگیری قدرت بیانیه‌ای صادر کرد.

هیات نمایندگی لبنان در سازمان ملل متحد اعلام کرد: طرفی که این قطعنامه را نقض می‌کند اسراییل است. شمار اقداماتی که اسراییل از سال ۲۰۰۶ تاکنون در تعرض علیه لبنان انجام داده از ۳۰ هزار مورد فراتر رفته و این موارد در شورای امنیت به ثبت رسیده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تهدیدهای اسراییل همچنان ادامه دارد و از جمله این تهدیدها، اظهارات نماینده آن در سازمان ملل است که نشانگر نیت اسراییل برای گسترش گستره جنگ و بهانه‌جویی برای حمله به لبنان است.

هیات نمایندگی لبنان در سازمان ملل متحد بیان کرد: ما از سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌خواهیم که اسراییل را به توقف تعرض‌های خود علیه لبنان و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ ملزم کنند.

کد مطلب 6034163

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