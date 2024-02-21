به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با گذشت ۱۳۸ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همچنین حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه عملیاتهای مقاومت فلسطین در نوار غزه علیه نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مراکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک «الزیتون» واقع در شهر غزه را با خمپارههای سنگین هدف قرار داده است.
علاوه بر این گردانهای قدس از درگیری شدید با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای پیشروی شهر خانیونس با استفاده از سلاح تیربار خبر داد.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) نیز از هدف قراردادن یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در غرب شهرک «الامل» واقع در خانیونس در جنوب نوار غزه با استفاده از «گلوله یاسین ۱۰۵» خبر داد.
گردانهای «شهدا الاقصی» نیز بیان کرد که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر خانیونس با چندین خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
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