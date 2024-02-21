به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در هفته هفدهم بیست و سومین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز چهارشنبه به قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد که سرخپوشان ۲ بر صفر حریف خود را شکست دادند. عیسی آل کثیر(۵۷) و مهدی ترابی(۵۹) برای پرسپولیس گل زدند.

سروش رفیعی و علیرضا بیرانوند از پرسپولیس و شجاع خلیلی زاده و سیامک نعمتی از تراکتور کارت زرد دریافت کردند.

ترکیب پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، مسعود ریگی، سروش رفیعی(۷۵ سینا اسدبیگی)، سعید صادقی، امید عالیشاه(۸۵ میلاد سورگی)، مهدی ترابی(۷۵ وحید امیری) و شهاب زاهدی(۴۶ عیسی آل کثیر).

ترکیب پرسپولیس در دیدار با تراکتور

ترکیب تراکتور

حسین پورحمیدی، شجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، سیامک نعمتی، سعید کریم آذر(۶۳ مهدی عبدی)، صفا هادی(۶۸ مهدی هاشم نژاد)، ریکاردو آلوز، سید مهدی حسینی، گوستاوو واگنین، امیرحسین حسین‌زاده(۶۸ میلوش دلتیچ) و رحمان جعفری.

شجاع خلیل زاده و امید عالیشاه کاپیتان های دو تیم

انتظاری که به سرانجام نرسید

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس صبح امروز اعلام کرده بود پنجره نقل و انتقالات این تیم باز شده است اما تلاش برای صادر شدن کارت بازی خریدهای خارجی جدید این تیم به سرانجام نرسید و اوسمار نتوانست از دو بازیکن جدید این تیم استفاده کند.

حملات نصف و نیمه دو تیم

هر چند غیبت تماشاگران به خاطر محرومیت پرسپولیس از حضور هواداران، شور و حال ورزشگاه را از بین برده بود، اما دو تیم تلاش کردند با حملاتی که روی دروازه یکدیگر طراحی می کنند موقعیت هایی را برای رسیدن به گل فراهم کنند اما نتوانستند فرصت های نزدیک به گل فراهم کنند. بااین حال موقعیت های نصف و نیمه ای رقم خورد.

زاهدی که گفته می شد از ژاپن پیشنهاد دارد بین دو نیمه تعویض شد

فرصت سوزی شهاب زاهدی

در دقیقه ۴۲ اشتباه مدافع تراکتور برای رساندن توپ به دروازه بان این تیم فرصت را در اختیار شهاب زاهدی قرار داد تا در موقعیت باز کردن دروازه تیم تبریزی قرار بگیرد اما او در موقعیتی تک به تک توپ را به بیرون زد تا بهترین فرصت میزبان برای رسیدن به گل از بین برود.

آشفتگی در حمله و تساوی نیمه اول

هر چند دو تیم در تلاش برای رسیدن به گل بودند اما در خط حمله آرامش و تمرکز کافی را نداشتند و هر بار توپ را به نزدیک محوطه جریمه رساندند با عجله و اشتباه بازیکنان فرصت را از دست دادند تا نیمه اول با تساوی به پایان برسد.

کنعانی زادگان در جدال با سیامک نعمتی بازیکن سابق پرسپولیس

بازگشت آل کثیر با گل

هر چند پرسپولیس نتوانست از دو بازیکن خارجی خود به دلیل صادر نشدن کارت بازی استفاده کند اما عیسی آل کثیر پس از یک نیم فصل دوری از سرخپوشان به جمع یاران قدیمی برگشت و در شروع نیمه دوم به جای شهاب زاهدی در ترکیب قرار گرفت و در دقیقه ۵۷ گل برتری سرخپوشان را به ثمر رساند. توپی که عالیشاه از جناح راست درون محوطه جریمه ارسال کرد با سردرگمی مدافعان تراکتور مقابل پای آل کثیر افتاد و او با ضربه ای زمینی دروازه حریف را باز کرد.

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اشتباه تراکتور و گلزنی ترابی

در دقیقه ۵۹ اشتباه خط میانی تراکتور در رساندن توپ به خط حمله فرصت ضد حمله را از در اختیار پرسپولیس قرار داد که عالیشاه یک بار دیگر تاثیرگذار ظاهر شد و پاس رو جلویی را از سمت راست محوطه جریمه برای ترابی ارسال کرد که این بازیکن با نزدیک شدن به دروازه توپ را به تور دروازه چسباند تا تیمش با دو گل از حریف پیش بیفتد.

تعویض های تراکتور برای جبران

تیم تبریزی که با دو اشتباه بازیکنانش از میزبان تهرانی خود عقب افتاد، تلاش زیادی کرد که به بازی برگردد و حداقل یکی از گل ها را جبران کند. در این راستا پاکو خمز چند تعویض هم انجام داد تا تیمش روند هجومی تری پیدا کند اما دفاع کم اشتباه پرسپولیس این فرصت را از آنها گرفت.

ویه را خوشحال از پیروزی تیمش برابر تراکتور

موقعیت های خطرناک تراکتور

سرخپوشان تبریزی که در دقایق پایانی فشار روی دروازه میزبان را بیشتر کرده بودند، در دقیقه ۸۵ تا رسیدن به یکی از گل ها پیش رفتند اما دفاع چند لایه پرسپولیس و تلاش بیرانوند اجازه این کار را به آنها نداد. یک دقیقه بعد بازهم تراکتور تا رسیدن به گل پیش رفت اما ضربه سر مهدی عبدی به تیر دروازه برخورد کرد و راهی به دروازه پیدا نکرد.

صعود سرخ ها به رده دوم

تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی ۳۳ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد تا فاصله اش با استقلال کمتر شود. تراکتور هم که در این فصل نوسان زیادی داشته است فرصت رسیدن به رده سوم را از دست داد و با ۲۸ امتیاز در رده چهارم باقی ماند.