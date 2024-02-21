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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

زورگیر مسلح در کهنوج دستگیرشد

زورگیر مسلح در کهنوج دستگیرشد

کرمان_ جانشین انتظامی شهرستان کهنوج از دستگیری سارق مسلح زورگیر در کمتر از ۲ ساعت و جلوگیری از وقوع موارد مشابه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمانی گفت: با بررسی صحنه سرقت و با اشرافیت اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات، هویت و محل اختفای سارق مسلح شناسایی و این متهم در یک عملیات غافلگیرانه ۲ ساعت پس از سرقت دستگیر شد.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی، مهمات و گوشی تلفن همراه شاکی به همراه ۸ دستگاه گوشی و دیگر اقلام سرقتی از مخفیگاه این متهم افزود: در پی دستگیری این سارق از وقوع سرقت و زورگیری‌های بعدی نیز جلوگیری شد که این موضوع مهمترین دستاورد حوزه پیشگیری از جرایم خشن بوده و بسیار مورد تاکید پلیس است.

کد مطلب 6034098

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