زورگیر مسلح در کهنوج دستگیرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمانی گفت: با بررسی صحنه سرقت و با اشرافیت اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات، هویت و محل اختفای سارق مسلح شناسایی و این متهم در یک عملیات غافلگیرانه ۲ ساعت پس از سرقت دستگیر شد.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی، مهمات و گوشی تلفن همراه شاکی به همراه ۸ دستگاه گوشی و دیگر اقلام سرقتی از مخفیگاه این متهم افزود: در پی دستگیری این سارق از وقوع سرقت و زورگیری‌های بعدی نیز جلوگیری شد که این موضوع مهمترین دستاورد حوزه پیشگیری از جرایم خشن بوده و بسیار مورد تاکید پلیس است.