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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۰

اجتماع خونخواهی زابلی‌ها در شب صد و چهل و نهم

اجتماع خونخواهی زابلی‌ها در شب صد و چهل و نهم

زابل- مردم شهر زابل در صد و چهل و نهمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6902317

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