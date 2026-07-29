https://mehrnews.com/x3cGMD ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۰ کد مطلب 6902317 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۰ اجتماع خونخواهی زابلیها در شب صد و چهل و نهم زابل- مردم شهر زابل در صد و چهل و نهمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6902317 کپی شد مطالب مرتبط تیرانداز سیستان و بلوچستان با کسب مدال طلا قهرمان جهان شد مهارتآموزی؛ شالوده کارآفرینی پایدار و موتور محرک توسعه اقتصادی سیستان؛ سرزمین رنگ ها و طعمهای ماندگار با قدمت چند هزار ساله برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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