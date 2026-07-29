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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت

فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛ استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.

تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6902318

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    نظرات

    • IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      2 2
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      ماشا الله بزن که خوب می زنی
    • کهنه سرباز IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      2 3
      پاسخ
      تا زمانی آرامکو را نزنی قائله نمی خوابد تمام
    • ناصر خلیلی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      1 1
      پاسخ
      بزن بزن که داری خوب میزنی اجرکم عنداله...
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      0 1
      پاسخ
      تو را به خدا .عربستان و امارات را حسابی بزنید ... باعث تمام بدبختی‌های مردم ایران این دو کشور هستند.

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