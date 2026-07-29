شهادت ۱۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز سعودی - آمریکایی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، متجاوزان آمریکایی - سعودی ، پایگاههای «الحشد الشعبی» در استانهای کربلا و نینوی و موصل را هدف حملات هوایی قرار دادند.
منابع عراقی افزودند که پایگاههای مقاومت در شهر «آمرلی» در استان صلاحالدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک در شمال عراق نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.
همچنین در کربلای معلی، مواکب و ایستگاههای زائران اربعین حسینی هدف تجاوز جنایتکارانه سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.
به گفته منابع عراقی، بر اساس گزارشهای اولیه، ۱۰ تن از نیروهای تیپ ۳۰ حشد الشعبی در دشت نینوا در حملات سعودی - آمریکایی شهید شده اند.
همچنین منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب بغداد، پایتخت عراق خبر میدهند.
ارتش تروریست آمریکا و نیز وزارت دفاع سعودی در بیانیه های جداگانه تجاوز به مناطقی از خاک عراق را تایید کرده اند.
منابع یاد شده همچنین خبر دادند که اردوگاه اشرف و مقر دوم سازمان بدر در استان «دیاله» نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.
یک منبع امنیتی عراقی به الجزیره گفت که اردوگاه الفتح المبین در استان واسط، جنوب عراق، هدف حمله آمریکایی - سعودی قرار گرفته است.
منابع عراقی همچنین اعلام کردند که دشمن سعودی-آمریکایی مسجد جامع و تصفیهخانۀ آب پایگاه شهید ابومنتظر الحمیداوی را هدف قرار داد.
منابع عراقی به علاوه از حملات هوایی دشمن سعودی-آمریکایی به منطقۀ المدائن در بغداد پایتخت عراق خبر میدهند.
گزارش اولیه حاکی از زخمی شدن تعدادی از افراد است.
تصاویری از حمله آمریکا و عربستان به مراکز الحشد الشعبی در مناطق مختلف عراق
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