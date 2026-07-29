عربستان حمله به عراق را با ادعای «دفاع مشروع» توجیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع عربستان مدعی شد که ریاض به‌دنبال تشدید تنش نیست، اما در صورت هرگونه تعرض، به آن پاسخ خواهد داد.

وزارت خارجه عربستان همچنین مدعی شد که حملات اخیر بر اساس حق دفاع مشروع و مطابق با منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل انجام شده است.

این وزارتخانه همچنین ادعا کرد: عربستان در پی حفظ حاکمیت و امنیت خود است و در صورت مواجهه با هرگونه تهدید، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

در ادامه وزارت خارجه عربستان با متهم کردن گروه‌های مقاومت همسو با ایران به تشدید تنش ادعا کرد: این اقدامات در حالی صورت گرفته که ریاض برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تلاش می‌کرد.

همزمان، شبکه شفق‌نیوز به نقل از حشد الشعبی گزارش داد که در پی حمله مشترک آمریکا و عربستان به مواضعی در استان بصره در جنوب عراق، دو تن از نیروهای حشد الشعبی زخمی شده‌اند.