وظیفه همه حافظان و قاریان روشنگری درجامعه با آیات نورانی قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی عصر امروز چهارشنبه، در مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این محفل نورانی و باشکوه و همچنین حضور قاریان حافظان قرآن کریم از کشورهای مختلف اسلامی، با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت برای هم انسان هاست گرچه بخشی از انسان‌ها هدایت‌پذیر نیستند، بر ضرورت تلاش برای ترویج فهم، تلاوت و انس با قرآن تاکید کرد و گفت‌: امروز وظیفه همه حافظان، قاریان و کسانی که با قرآن انس دارند، ترویج معارف دینی، تنویر افکار عمومی و روشنگری در جامعه با آیات نورانی قرآن کریم است.

رییس جمهور در ادامه انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی را به‌عنوان بخشی از ویژگی‌های قرآن کریم برشمرد و با اشاره به اینکه اگر مدنیتی به نام قرآن در جهان شکل بگیرد تمام بشریت حل خواهد شد تصریح کرد: گمشده امروز جهان انس با قرآن، آیات نورانی وحی و مفسران و مبلغان قرآن کریم یعنی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند و همه فعالین قرآنی باید از بستر فضای مجازی در جهت ترویج آیات نورانی قرآن بیشترین استفاده را ببرند.

رییسی با بیان اینکه جامعه بشری نیازمند نورانیت قرآن است، افزود: اینکه کسانی آیات قرآن را می‌شنوند و ایمان می‌آورند بدون اینکه پیشینیه‌ای در این رابطه داشته باشند به این معناست که آیات قرآن منطبق بر فطرت و خواست انسان‌ها است و می‌تواند تمایلات عالی را در انسان رقم بزند.

رییس جمهور در ادامه حرکت، پویایی، داشتن مقصد و هدف و امام و مقتدا را ۴ عنصر شکل دهنده امت اسلامی و قرآن کریم را محور امت عنوان کرد و افزود: مبارزه با بی عدالتی و مبارزه با ظلم و تبعیض در عالم نیز از آموخته‌های همین قرآن است و اگر امروز کشورهای اسلامی منطبق بر هدایت‌های قرآن حرکت می‌کردند آیا رژیم صهیونیستی جرات می‌کرد اینگونه مردم مظلوم و مقتدر غزه را قتل عام کند؟ آیا آمریکا جرات داشت در حمایت از این رژیم جنایتکار چندین قطعنامه برای توقف جنایت در غزه را وتو کند؟

رییسی با تاکید بر اینکه امروز در غزه تمام «شرافت» در مقابل تمام «شرارت» قرار گرفته است افزود: آنچه که امروز از ظلم بر بشریت شاهدش هستیم ناشی از مهجوریت قرآن کریم است و راهکار اصلاح اسن وضعیت بازگشت به قرآن است، تشکیل امت اسلامی با محوریت قرآن، پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، عمل به آیات و رهنمودهای قرآن کریم و مجید است.

رییس جمهور با بیان اینکه بی تردید در همه بلاها و مصائب قرآن ملجا و پناهگاه انسان است و انسان‌های متحیر و سرگردان و مایوس در این عالم به وسیله قرآن هدایت می‌شود و امید پیدا می‌کنند تصریح کرد: این نشست نورانی که از قاریان و حافظان سراسر جهان تشکیل شده، نوید همگرایی، همراهی و هم‌اندیشی با محوریت قرآن را می‌دهد و می‌تواند منادی امید، تشکیل امت واحده، و منادی مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و بیدادگری باشد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره توفیق برگزاری چنین مسابقاتی را داشته است، گفت: همگرایی، همراهی و هم‌اندیشی که در جریان برگزاری این مسابقات شاهد بودیم می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مهد قرآن و پرچمدار وحدت امت اسلامی معرفی کند.

رییسی افزود: ما دست همه مسلمانان عالم را به برادری، همگرایی و تعامل می‌فشاریم و معتقدیم که قرآن می‌تواند محور وحدت و زندگی مسالمت آمیز همه مسلمانان و همه پیروان مذاهب، اقوام و گویش‌های مختلف باشد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما می‌توانیم با اتکا به قرآن، ید واحده باشیم، اظهار داشت: امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در عمل و بیان مشوق انس و بهره گرفتن از قرآن کریم بوده و هستند و به ما تاکید کردند که به هیچ وجه در زمینه فهم و ترویج قرآن کریم متوقف نشویم.

رییسی با بیان اینکه معتقدیم فهم و ترویج قرآن می‌تواند مشوقی پویا برای همگان و مسیر رشد و تعالی باشد، تصریح کرد: قرآن به ما می‌آموزد که هدایت و حل مشکلات را در قرآن بجوییم و بر اساس تعالیم این کتاب آسمانی به دنبال سعادت باشیم.

رییس جمهور با تبریک به همه برگزیدگان این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم خاطرنشان کرد: اگرچه برخی در رشته‌های مختلف حائز رتبه‌های برتر شدند اما هر کس که با قران انس بگیرد و در محافل قرآنی حضور یابد و قلب و دل و روح خود را جایگاه قرآن قرار دهد برنده است؛ این مسابقات از آن دست رقابت‌هایی است که بازنده ندارد و همه در آن پیروز و مأجور هستند.

رییسی در این مراسم ۲۷ نفر از برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم رشته‌های مختلف قرائت و حفظ کل قرآن کریم در بخش آقایان و بانوان و دانش آموزان پسر و دختر با اهدای لوح تجلیل کرد.