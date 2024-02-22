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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

افزایش شمار شهدای غزه به ۲۹۴۱۰ شهید و شمار مجروحان به ۶۹۴۶۵ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۲۹۴۱۰ شهید و شمار مجروحان به ۶۹۴۶۵ نفر

وزارت بهداشت نوار غزه ضمن اعلام آمار جدید شهدای نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون تصریح کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته مرتکب ۹ جنایت کشتار جمعی با ۹۷ شهید و ۱۳۲ مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه آمار جدید شهدا و مجروحان از آغاز نبرد طوفان الاقصی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۲۹ هزار ۴۱۰ شهید و شمار مجروحان به ۶۹۴۶۵ افزایش یافت.

این وزارتخانه افزود که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ جنایت کشتار جمعی در مناطق مختلف نوار غزه مرتکب شد که در آن ۹۷ نفر شهید و ۱۳۲ نفر مجروح شدند.

به گفته مقامات این وزارتخانه، پیکرهای شماری از شهدا همچنان زیر آوار و کنار خیابان‌ها قرار دارد و اشغالگران از دسترسی خودروهای امدادی و امدادگران به آنها یا کمک به مجروحان جلوگیری می‌کنند.

کد مطلب 6034671

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