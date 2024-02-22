بامداد جمعه بیننده «سدره» باشید/ ویژه برنامه ای برای نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تهران، ویژه برنامه «سدره» همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) از کربلا معلی به صورت زنده و مستقیم از آنتن شبکه تهران پخش می شود.

این ویژه برنامه به تهیه کنندگی و اجرای مهیار عبدالهی از بارگاه ملکوتی و مطهر سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در بامداد جمعه ۴ بهمن (۱۳ شعبان) و شب نیمه شعبان بامداد یکشنبه ۶ بهمن ماه روی آنتن می‌رود.

در این برنامه درباره فضلیت شب نیمه شعبان با کارشناسان مذهبی گفت‌وگو می شود و در ادامه میان برنامه ای تولیدی از شهر کربلا پخش می شود.

ویژه برنامه «سدره» کاری از گروه معارف شبکه تهران است که در مناسبت های مختلف مذهبی روی آنتن می‌رود.