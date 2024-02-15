  1. استانها
  2. تهران
۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

رییس ستاد انتخابات استان تهران:

فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان آماده پخش است

فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان آماده پخش است

تهران-رییس ستاد انتخابات استان تهران از پخش فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان خبر داد و گفت: انتشار فیلم‌های انتخاباتی داوطلبان مجلس نیز در مهلت مقرر از رسانه ملی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان تهران که با حضور حجت الاسلام میر اشرفی رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران، محمد باقر اعلمی مدیر شبکه تهران سیما و فرمانداران استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری انتخابات به توافق صورت گرفته با شبکه تهران اشاره کرد و اظهار کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، فیلم‌های تبلیغاتی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری آماده پخش و فیلم‌های انتخاباتی داوطلبان مجلس شورای اسلامی و همچنین مناظرات انتخاباتی آنها بر اساس ضوابط تعیین شده در مهلت مقرر از رسانه ملی پخش خواهد شد.

وی با اشاره به زمان باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات، برگزاری همایش‌های بزرگ و برنامه‌های ویژه را در افزایش شور و نشاط انتخاباتی در جامعه بسیار مؤثر دانست و گفت: فرمانداران ضمن دعوت از اقشار و گروه‌های مختلف پیگیر مطالبات آنها بوده و اجازه دهند تا مردم دغدغه‌های خود را بیان کنند.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: وظیفه اصلی ما در برگزاری انتخابات علاوه بر پرداختن به چهار راهبرد مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اجرای صحیح، دقیق و به موقع انتخابات است، لذا باید مانورهای انتخاباتی با جدیت بیشتری از سوی فرمانداران پیگیری شود.

جوهری همچنین از فرمانداران خواست تا گزارش اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی خود را جهت انعکاس به وزارت کشور به دبیرخانه ستاد انتخابات ارائه کنند.

کد مطلب 6025220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها