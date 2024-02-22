«اوپنهایمر» و «باربی» مدعیان کسب جایزه بهترین فیلمنامه سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن فیلمنامه‌نویسان آمریکا نامزدهای خود را در بخش سینما، تلویزیون، رسانه‌های جدید، اخبار، رادیو/ صوت، و نویسندگی تبلیغاتی برای سال ۲۰۲۳ اعلام کردند.

نامزدها چنین انتخاب شده‌اند:

فیلمنامه غیراقتباسی

«ایر» نوشته الکس کانوری. آمازون

«باربی» نوشته گرتا گرویگ و نوآ باومباخ. برادران وارنر

«جاماندگان» نوشته دیوید همینگسون. فوکوس فیچرز

«می دسامبر» نوشته سامی برچ. نتفلیکس

«زندگی‌های گذشته» نوشته سلین سانگ. A۲۴

فیلمنامه اقتباسی

«داستان آمریکایی» نوشته کورد جفرسون، بر اساس رمان «پاک کردن» اثر پرسیوال اورت. آمازون

«آنجا هستی خدا؟ این من هستم، مارگارت» نوشته کلی فرمون کریگ، بر اساس کتاب جودی بلوم. لاینزگیت

«قاتلان ماه کامل» فیلمنامه اریک راث و مارتین اسکورسیزی، بر اساس کتاب دیوید گرن. اپل

«نیاد» نوشته جولیا کاکس، بر اساس کتاب «راهی بیاب» نوشته دایانا نیاد. نتفلیکس

«اوپنهایمر» نوشته کریستوفر نولان، بر اساس کتاب «پرومته آمریکایی: پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر» نوشته کای برد و مارتین جی شروین. یونیورسال

فیلمنامه مستند

«بلا!» نوشته جف ال لیبرمن. ری-امرجینگ فیمز

«تمام نشد» نوشته شان مولین؛ سونی پیکچرز

«تونل کبوتر» نوشته ارول موریس. اپل

«مهر از ابتدا» نوشته دیوید تیگ. نتفلیکس

«چه اتفاقی برای خون، عرق و اشک افتاد؟» نوشته جان شاینفلد. آبراموراما

در بخش سریال درام تلویزیون «تاج»، «نفرین»، «دیپلمات»، «آخرین ما» و «جانشینی» و در بخش سریال کمدی «ابوت ابتدایی»، «بری»، «خرس»، «وظیفه منصفه» و «فقط قتل داخل ساختمان» نامزد شده اند.

مراسم معرفی برندگان به دلیل اعتصابات هالیوود با تاخیر و ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ برگزار می‌شود.