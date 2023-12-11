نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ معرفی شدند/ رقابت «باربی» و «اوپنهایمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، با معرفی نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۴ «باربی» با ۹ نامزدی پیشتاز بخش سینما شد و پس از آن «اوپنهایمر» با ۸ نامزدی در جایگاه بعدی قرار گرفت. «قاتلان ماه کامل» و «بیچارگان» هر یک با ۷ نامزدی در رده بعدی قرار گرفتند.

نتفلیکس با ۱۳ نامزدی در میان همه استودیوها و توزیع کنندگان پیشتاز شد و پس از آن برادران وارنر با ۱۲ نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفت.

در بخش تلویزیونی هم سریال «جانشینی»، «خرس»، «تنها قاتلان در ساختمان» هر یک با ۵ نامزدی و «تاج» با ۴ نامزدی جای گرفتند. در مجموع اچ‌بی‌او یا مکس با ۱۷ نامزدی در صدر همه توزیع کنندگان تلویزیونی قرار گرفت و پس از آن نتفلیکس با ۱۵ نامزدی جای گرفت.

گلدن گلوب ۲۰۲۴ برای اولین بار از زمانی که حامی دیرینه آن یعنی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود جای خود را به دیک کلارک پروداکشنز و الدریج داد، برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه جوایز گلدن گلوب دیگر تحت نظارت انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نیست، یک گروه جدید که از نظر نژادی و قومیتی متفاوت است و از ۳۰۰ روزنامه‌نگار از سراسر جهان تشکیل شده، نامزدها و برندگان امسال را انتخاب می‌کند.

هشتاد و یکمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب به صورت زنده از بورلی هیلتون از شبکه CBS پخش می‌شود. این مراسم یکشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۵ بعدازظهر شروع می‌شود.

نامزدهای سینمایی عبارتند از:

بهترین فیلم سینمایی – درام

«آناتومی یک سقوط»، «قاتلان ماه کامل»، «مایسترو»، «اوپنهایمر»، «زندگی های گذشته» و «منطقه مورد علاقه»

بهترین فیلم سینمایی موزیکال یا کمدی

«ایر»، «داستان آمریکایی»، «باربی»، «دارندگان»، «می دسامبر»، «بیچارگان»

بهترین فیلم انیمیشن

«پسر و مرغ ماهی‌خوار»، «المنتال»، «مرد عنکبوتی در دنیای عنکبوتی»، «فیلم برادران سوپر ماریو»، «سوزوم»، «آرزو»

بهترین دستاورد سینمایی و باکس آفیس

«باربی»، «نگهبانان کهکشان سوم»، «جان ویک: فصل ۴»، «ماموریت غیرممکن هفتم-قسمت اول»، «اوپنهایمر»، «مرد عنکبوتی در دنیای عنکبوتی»، «فیلم برادران سوپر ماریو»، «تیلور سوییفت»

بهترین فیلم سینمایی – زبان غیرانگلیسی

«آناتومی یک سقوط» از فرانسه، «برگ‌های افتاده» از فنلاند، «من کاپیتان» از ایتالیا، «زندگی گذشته» از آمریکا، «جامعه برف» از اسپانیا، «منطقه مورد علاقه» از بریتانیا

بهترین بازیگر مرد در فیلم درام

بردلی کوپر برای «مایسترو»، لئوناردو دی کاپریو برای «قاتلان ماه کامل»، کولمن دومینگو برای «راستین»، بری کیوگان برای «سالتبرن»، کیلیان مورفی برای «اوپنهایمر»، اندرو اسکات برای «همه ما غریبه ها»

بهترین بازیگر زن در فیلم درام

آنت بنینگ برای «نیاد»، لیلی گلادستون برای «قاتلان ماه کامل»، ساندرا هولر برای «آناتومی یک سقوط»، گرتا لی برای «زندگی های گذشته»، کری مولیگان برای «مایسترو»، کیلی اسپانی برای «پریسیلا»

بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی

فانتازیا بارینو برای «رنگ بنفش»، جنیفر لارنس برای «بدون احساسات سخت»، ناتالی پورتمن برای «می دسامبر»، آلما پیستی برای «برگ‌های افتاده»، مارگو رابی برای «باربی»، اما استون برای «بیچارگان»

بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی

نیکلاس کیج برای «سناریوی رویایی»، تیموتی شالامه برای «وونکا»، مت دیمون برای «ایر»، پل جیاماتی برای «دارندگان»، خواکین فینیکس برای «بیو ترسیده»، جفری رایت برای «داستان های آمریکایی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل سینمایی

ویلم دافو برای «بیچارگان»، رابرت دنیرو برای «قاتلان ماه کامل»، رابرت داونی جونیور برای «اوپنهایمر»، رایان گاسلینگ برای «باربی»، چارلز ملتون برای «می دسامبر»، مارک روفالو برای «بیچارگان»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل سینمایی

امیلی بلانت برای «اوپنهایمر»، دانیل بروکس برای «رنگ بنفش»، جودی فاستر برای «نیاد»، جولیان مور برای «می دسامبر»، روزاموند پایک برای «سالتبرن»، داواین جوی راندولف برای «دارندگان»

بهترین کارگردان فیلم سینمایی

بردلی کوپر «مایسترو»، گرتا گرویگ «باربی»، یورگوس لانتیموس برای «بیچارگان»، کریستوفر نولان «اوپنهایمر»، مارتین اسکورسیزی «قاتلان ماه کامل»، سلین سانگ «زندگی های گذشته»

بهترین فیلمنامه سینمایی

گرتا گرویگ، نوآ بامباخ برای «باربی»، تونی مک نامارا برای «بیچارگان»، کریستوفر نولان برای «اوپنهایمر»، اریک راث، مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل»، سلین سانگ برای «زندگی های گذشته»، ژوستین تریه و آرتور هراری برای «آناتومی یک سقوط»

بهترین ترانه فیلم

«او نزد من آمد»، ۳ ترانه از «باربی»، «فیلم برادران سوپر ماریو»، «راستین»

بهترین موسیقی متن

جرسکین فندریکس برای «بیچارگان»، لودویگ گورانسون برای «اوپنهایمر»، جو هیسایشی برای «پسر و مرغ ماهی‌خوار»، میکا لوی برای «منطقه مورد علاقه»، دانیل پمبرتون برای «مرد عنکبوتی در دنیای عنکبوتی»، رابی رابرتسون برای «قاتلان ماه کامل»