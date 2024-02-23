به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، بعدازظهر جمعه در جمع مدیران اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی استان یزد اظهار کرد: موضوع مولد سازی دارایی های مازاد دولت باید در اولویت استانها قرار گیرد که انجام آن به نفع مردم، کشور، تولید و اشتعال است.

وی بیان کرد: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم و هدف دولت همان روش های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود.

خاندوزی عنوان کرد: شاه بیت در حوزه اقتصادی موضوع پایان دادن به رکورد تورمی سنوات گذشته است و تا رسیدن به اهداف بلند مدت در این مسأله اقدام لازم با همکاری بخش های مختلف در کشور صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دشمنان علیه نظام و جمهوری اسلامی، با همکاری کشورهای همسایه و سایر کشورها همه تلاش خود را برای برون رفت از تورم سال ۹۰ به کار گرفته ایم و دولت در دو سال اخیر با همکاری بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام داده است

سرمایه گذاری خارجی در پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می رسد

خاندوزی تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی به رغم تحریم ها در پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می رسد ولی با این وجود برای سال آینده برای کنترل تورم اقدامات لازم و مناسب با همراهی و همکاری بخش های مختلف انجام می شود.

وزیر اقتصاد گفت: روحیه جمعی و همکاری بخش خصوصی با دولت، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت در کمک به حل مشکلات کشور و مردم دارد و برای انجام آن تلاش و پیگیری و تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: برای غلبه بر مشکلات و تحقق اهداف اقتصادی دولت باید از اقتصاد تمرکز گرای گذشته خارج شویم و خوشبختانه در یزد و برخی استان این مشکل وجود ندارد .

خاندوزی تصریح کرد: دولت به موضوع مشوق های سرمایه گذاری معتقد و پایبند است و باید بیش از گذشته در سایه ارتقای بخش خصوصی و دولتی در کشور به این بخش توجه کند.