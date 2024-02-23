  1. استانها
  2. یزد
۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۳۴

وزیر اقتصاد:

نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

یزد- وزیر اقتصاد گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم و روش دولت همان روش‌های توافقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، بعدازظهر جمعه در جمع مدیران اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی استان یزد اظهار کرد: موضوع مولد سازی دارایی های مازاد دولت باید در اولویت استانها قرار گیرد که انجام آن به نفع مردم، کشور، تولید و اشتعال است.

وی بیان کرد: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم و هدف دولت همان روش های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود.

خاندوزی عنوان کرد: شاه بیت در حوزه اقتصادی موضوع پایان دادن به رکورد تورمی سنوات گذشته است و تا رسیدن به اهداف بلند مدت در این مسأله اقدام لازم با همکاری بخش های مختلف در کشور صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دشمنان علیه نظام و جمهوری اسلامی، با همکاری کشورهای همسایه و سایر کشورها همه تلاش خود را برای برون رفت از تورم سال ۹۰ به کار گرفته ایم و دولت در دو سال اخیر با همکاری بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام داده است

سرمایه گذاری خارجی در پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می رسد

خاندوزی تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی به رغم تحریم ها در پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می رسد ولی با این وجود برای سال آینده برای کنترل تورم اقدامات لازم و مناسب با همراهی و همکاری بخش های مختلف انجام می شود.

وزیر اقتصاد گفت: روحیه جمعی و همکاری بخش خصوصی با دولت، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت در کمک به حل مشکلات کشور و مردم دارد و برای انجام آن تلاش و پیگیری و تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: برای غلبه بر مشکلات و تحقق اهداف اقتصادی دولت باید از اقتصاد تمرکز گرای گذشته خارج شویم و خوشبختانه در یزد و برخی استان این مشکل وجود ندارد .

خاندوزی تصریح کرد: دولت به موضوع مشوق های سرمایه گذاری معتقد و پایبند است و باید بیش از گذشته در سایه ارتقای بخش خصوصی و دولتی در کشور به این بخش توجه کند.

کد مطلب 6035568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 0
      پاسخ
      جدی میگی؟ نرخ خودرو را چطور؟ گرانی لحطه ای را ؟ قیمت دارو؟ مافیای چپاولگر شبانه روزی را چطور؟ هر روز ادبیات جدیدی برای چپاول مردم
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 0
      پاسخ
      مردم با این نرخ زندگی میکنند و این نرخ است که ملت غنی را فقیر کرده . البته شما که در ناز و نعمت هستید ، نمیفهمید .
    • علی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      برای حفظ ارزش پول ملی نخست باید عوامل تورم زای داخلی مثل کسری بودجه، ناترازی بانکی و نقدینگی مهار شود و همزمان واحدهای تولیدی تعطیل باقی مانده سریع تر احیا شوند تولید و عرضه محصولات تقویت شود، سیاست انقباضی تشدید و نرخ بهره بانکی افزایش یابد، تراز تجاری و به تبع آن تراز پرداخت ها باید مثبت شود.
    • علی IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      تمامی نیازهای ارزی باید در بازار مبادله ارز پاسخ داده شود تا بازار غیر رسمی به کل برچیده شود، بدون محدودیت تمامی نیازها در بازار مبادله تامین شود، سفته بازی و دلالی در بازار ارز حذف شود. بخشی از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از تنش ها در سیاست خارجی است که دولت از طریق تنش زدایی باید پاسخ دهد
    • علی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      از صندوق پول بریکس و دیگر ساز و کارها مثل صندوق بین المللی پول و تسهیلات بانک جهانی برای حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت استفاده حداکثری شود، در حقوق بین الملل اقتصادی ظرفیت هایی وجود دارد که استفاده نمیشود. سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه باید بیشتر شود ده میلیارد در مقیاس حجم اقتصاد ما کم است
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به درک
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      جدی می‌فرمایید؟ ولی هزینه زندگی مردم را همین نرخ تعیین می‌کند و طبقه فقیر را فقیرتر و طبقه متوسط را به طبقه فقیر تبدیل کرده است. این صحبت اعتراف به ناتوانی جنابعالی در اداره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است. صادق باشید و استعفا بدهید.
    • سعید IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      فعلا که داره میتازونه. تو کی هستی که به رسمیت بشناسی آخه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه