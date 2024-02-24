نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در کاشان و آران و بیدگل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل از سوی ستاد انتخابات استان اصفهان اعلام شد.

لیست این نامزدها به شرح زیر است...

محسن نبوتی

حبیب اله دانه گردی

علی اکبر مرتضائی قهرودی

سیدرضا تقاعدی

مهدی خدادادیان برزکی

مهدی اخباری آرانی

عباس ایمانیان بیدگلی

مسعود خبازی آرانی

جواد عطوفی

حسین عسکری پور

محسن رسولیان

مهدی ابراهیم پورفینی

سعید قندی

محمد ملائی

محمدرضا اشکشی

مجید سربلوکی

کمال بلالی بیدگلی

امین آرانی

علیرضا شاه فضل قمصری

رضا دهقانی بیدگلی

حسین بابائی حسکوئی

سیداصغر خادم

سیدحامد نیک سیرت

علیرضا مطیع

غلامرضا رحمانی

عباس عبدالهی مشکانی

علی قنبری کاشانی

سیدمحمدرضا لاجوردی

رضا عظیمی

محمد باغ شیخی

مهدی رضا

مهدی رضایی

علیرضا سبحانی نسب

مهرداد بهزادنیا

مهران سرمدیان

حامد هادی

علی احمدی

سعید گل کاریان آرانی

حسین یزدی جوشقانی

حسین جعفری قهی

محمدعلی شریفی فینی

ابوالفضل لقب دوست آرانی

غلامرضا شریفی

غلامرضا زیارتی

آیت سنجرآرانی

مسعود سلیمی سرتختی

عباس جامعی قمصری

علیرضا رضازاده چیمه

سیدرضا غفوری ارمکی

محمدحسین پناهنده

الهیار نزادی نیاسر

محمدرضا قانع

حسین عسگرپورآرانی

مصطفی معینی ارانی

علی حیدری ساری

محسن حسین پور

حسن علمداری

احسان زرنکی نوش آبادی

محمدحسین رمضانی زارع

احمد رزاقی آرانی

علی اکبر فرزین فر

حسن فدایی

مسعود تواضعی

حسین خرمیان

هادی نجف زاده

حسین یوسفی فر

خلیل کوچکی راوندی

سیدمسلم سادات الحسینی نوش آبادی

حسین حنطه

زهرا ابراهیمی مجرد

رقیه رهبری فرد

آزاده زینوندلرستانی

معصومه مژده

طیبه عموسلطانی آرانی