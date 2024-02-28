شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسری دهلران فعال شد

بهنام تیرافکن در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن دعوت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای گفت: از آنجایی که اصل سلامت انتخابات و تحقق آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است این دادستانی یک شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرای این شهرستان فعال کرده است.

وی بیان داشت: دشمن در تلاش است با تبلیغات خود مشارکت مردم در انتخابات را کم رنگ جلوه دهند اما بدون شک حضور حداکثری و مشارکت بالا در انتخابات، تمامی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

دادستان دهلران ادامه داد: یکی از تمهیدات مهمی که در رای گیری و پای صندوق‌های رای اندیشیده شده است، گشت‌های انتظامی و قضایی است که با قید فوریت و سرعت و چنانچه تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان ویژه دهلران به عنوان مرکز حوزه انتخابیه است؛ اظهار داشت: قانونگذار در قانون انتخابات در مورد جرایم و تخلفات انتخاباتی با صراحت و شفافیت کامل سخن گفته است وقطعا اگر در روز رای گیری تخلفات از جمله خرید فروش رای و… مستند گزارش شود به قید فوریت رسیدگی و برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: متولیان صندوق‌ها و دستگاه‌های امنیتی واطلاعاتی باید مراقبت کنند تا انتخابات در سلامت و پرشور برگزار شود.

تیر افکن ادامه داد: این دادستانی آمادگی دریافت گزارشات و تخلفات انتخاباتی در خصوص خرید و فروش آرا را دارد و این منوط به ارائه مستندات از سوی شاکیان است.

وی اضافه کرد: دادستانی با افرادی که در فرآیند انتخابات اخلال ایجاد کرده و نظم و امنیت را سلب کنند بطور جدی برخورد خواهد کرد.

دادستان دهلران با بیان اینکه شهرستان دهلران به عنوان مرکز حوزه انتخابیه است؛ بیان داشت: مسئولان و عوامل انتخابات تمام مقدمات و تمهیدات مورد نیاز برای روز برگزاری انتخابات در شعب را از هم اکنون رصد و تامین کنند تا روز ۱۱ اسفند، راس ساعت پیش بینی شده رای گیری آغاز شود.