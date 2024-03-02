به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند در جریان یک عملیات منحصر به فرد بر پایه اطلاعات دقیق از سوی سرویس اطلاعات نظامی این کشور مخفیگاه عناصر داعش را در استان کرکوک هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی با جنگنده‌های اف ۱۶ خود مخفیگاه عناصر داعش را در منطقه الشای واقع در کرکوک هدف قرار دادند.

تعدادی از عناصر تروریست که در این مخفیگاه حضور داشتند به هلاکت رسیدند و محل مذکور به صورت کامل نابود شد. تجهیزات جنگی و سلاح‌های عناصر داعش در این مخفیگاه نیز منهدم شد.

نیروهای امنیتی عراق اعلام کردند که به عملیات گسترده خود علیه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش و مخفیگاه‌های آن‌ها در سراسر عراق ادامه می‌دهند.

نیروهای حشد شعبی نیز در کنار نیروهای امنیتی عراق تلاش می‌کنند عناصر تروریست را تحت پیگرد قرار داده و بازداشت کنند.