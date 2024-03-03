به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای حشد شعبی عراق دومین مرحله عملیات «وعده حق» را برای تعقیب هسته‌های تروریستی داعش و انهدام توانمندی‌های آنها در استان الانبار با همکاری ارتش و سرویس‌های امنیتی و با حمایت نیروی هوایی ارتش انجام دادند.

«قاسم مصلح» فرمانده عملیات الانبار نیروهای حشد شعبی در خصوص آغاز مرحله دوم عملیات «وعده حق» گفت که این عملیات با نظارت و برنامه‌ریزی اتاق فرماندهی عملیات مشترک و بر اساس گزارش‌های دقیق اطلاعاتی و با مشارکت فرماندهی عملیات انبار، فرماندهی عملیات جزیره و فرماندهی حشد شعبی در استان الانبار و واحدهای وابسته به آن آغاز شد.

مصلح ضمن اشاره به این موضوع که دومین مرحله عملیات وعده حق بزرگترین عملیات ضدرترویستی در صحرای غربی عراق است، توضیح داد که تیپ‌های ۱۹، ۱۸، ۱۷-۱۳، ۵۴، ۵۵، ۵۷ حشد شعبی به همراه ارتش و سرویس ضد تروریسم در این عملیات مشارکت دارند.

این فرمانده ارشد حشد شعبی با بیان اینکه هدف از عملیات مشترک «وعده حق» بازرسی و پاکسازی مناطق در معرض تهدید امنیتی و انهدام لانه‌های تروریست‌ها در آنجا است، تأکید کرد که هماهنگی بین یگان‌های شرکت کننده در این عملیات برای پایان دادن به حضور تروریست‌های داعش در الانبار در سطح بالایی قرار دارد.