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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

تلاش آمریکا برای باج‌خواهی اقتصادی از عراق پس از شکست در جنگ نرم

تلاش آمریکا برای باج‌خواهی اقتصادی از عراق پس از شکست در جنگ نرم

نماینده ائتلاف فتح عراق تأکید کرد که آمریکا تلاش می‌کند تا هر دولتی را در صورت کسب موفقیت و نزدیک‌تر شدن به مردم خود، دچار شکست اقتصادی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، یکی از نمایندگان ائتلاف فتح عراق وزارت خزانه داری آمریکا را به ممانعت در مسیر اصلاحات اقتصادی دولت عراق از طریق بازی با برگه دلار متهم کرد.

«علاء الناشی» در این خصوص به المعلومه گفت که پرونده اقتصادی مهم‌تر از سیاست و جنبه‌ای است که دشمنان به‌ویژه آمریکا روی آن تمرکز می‌کنند تا هر دولتی را در صورت کسب موفقیت و نزدیک‌تر شدن به مردم خود، به شکست بکشانند.

وی تصریح کرد که دولت عراق موظف است که برای کنترل بحران دلار تصمیمات محکمی اتخاذ کند چرا که آمریکا پس از شکست در جنگ نرم علیه عراق، توجه خود را به سمت بخش اقتصادی معطوف کرده است.

علاء الناشی خاطرنشان کرد که افزایش نرخ دلار در بازارهای محلی یک پرونده سیاسی برای فشار بر محمد شیاع السودانی و دولت او است.

گفتنی است که نرخ دلار اخیراً در بازارهای عراق شاهد افزایش چشمگیر بوده و قیمت هر دلار به بیش از ۱۵۲ دینار رسیده است که بیم تداوم این افزایش وجود دارد.

کد مطلب 6044784

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