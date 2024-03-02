اجبار دانشجویان مسلمان در کنیا برای رفتن به کلیسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دانشگاه در کنیا به اجبار دانشجویان مسلمان برای حضور در کلیسا متهم شد.

رییس پارلمان کنیا روز شنبه به وزارت آموزش این کشور دستور داد تا به ادعاهایی در خصوص اینکه دانشگاهی در این کشور دانشجویان مسلمان را به انجام اعمال مسیحیان وادار می کند، رسیدگی کند.

منابع مطلع می گویند دانشگاه «دی استار»، که یک دانشگاه خصوصی مسیحی در نزدیکی نایروبی پایتخت کنیا، به دانشجویانی را که به کلیسا نمی روند، نمره نمی دهد.

طبق گزارش های محلی، این دانشگاه این اتهامات را رد کرده است.

«محمد علی» نماینده پارلمان کنیا، که این اتهامات را علیه دانشگاه «دی استار» مطرح کرده می گوید این برخلاف حق مردم برای آزادی مذهبی است.

وزیر آموزش و پرورش کنیا اما می گوید مقامات دانشگاه اعلام کرده اند که این یک نهاد مسیحی با اعتقادات و ارزش های خاص خود است و دانشجویان که درآن ثبت نام می کنند، می پذیرند که از ارزش‌های مسیحی پیروی کنند و در فعالیت‌های معنوی آن شرکت کنند.