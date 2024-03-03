به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت رحلت آیت‌الله محمد امامی کاشانی تصریح کرد: این روحانی پارسا و مجاهد که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تأثیرگذار در نهادهای مهم سیاسی و فرهنگی کشور از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه تهران، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمر شریف خود را در دفاع و صیانت از آرمان‌های انقلاب، خدمت به نظام اسلامی و مردم سپری کرد و خدمات ماندگاری بر جا گذاشت که یقیناً در خاطر مردم قدرشناس ایران اسلامی برای همیشه باقی خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إذا ماتَ المؤمن الفقیه ثلُمَ فی ألإسلام ثُلمة لا یَسُدّها شَیء

رحلت عالم وارسته و یار دیرین امام و انقلاب، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب تأثر و اندوه خاطر گردید.

این روحانی پارسا و مجاهد که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تأثیرگذار در نهادهای مهم سیاسی و فرهنگی کشور از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه تهران، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمر شریف خود را در دفاع و صیانت از آرمان‌های انقلاب، خدمت به نظام اسلامی و مردم سپری کرد و خدمات ماندگاری بر جا گذاشت که یقیناً در خاطر مردم قدرشناس ایران اسلامی برای همیشه باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران