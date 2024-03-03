دبیرکل مجمع تقریب مذاهب، رحلت آیت الله امامی کاشانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی پیامی رحلت آیتالله امامی کاشانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ
ارتحال مجتهد عالیقدر حضرت آیتالله امامی کاشانی، یار دیرین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، موجب تأسف و تألم شد.
ایشان عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای اسلام و ارزشهای اهلبیت (علیهم السلام) و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت و ثمرات ارزشمندی را از خود بر جای گذاشت.
اینجانب فقدان این فقیه وارسته را به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، روحانیت معزز، اساتید و طلاب مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، مردم شریف تهران و کاشان و بیت مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض کرده و برای آن فقید سعید رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
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