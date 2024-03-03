درگیری نیروهای مقاومت با اشغالگران در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به منطقه الظهر واقع در بیت امر در شمال الخلیل یورش بردند.

کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی از حمله گسترده این نظامیان صهیونیست به اردوگاه نور شمس واقع در شهر طولکرم حکایت دارد.

اردوگاه عسکر جدید در شرق شهر نابلس نیز بامداد امروز شاهد حمله نظامیان صهیونیست بوده است. این عناصر متجاوز علاوه بر حمله به این اردوگاه اقدام به تخریب خیابان‌های آن با استفاده از بولدوزرهای خود کردند.

منطقه صوریف و اردوگاه العروب واقع در شهر الخلیل نیز جزو بخش‌هایی بود که اشغالگران صهیونیست به آن‌ها حمله کردند.

این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین عناصر صهیونیست را در جریان یورش آن‌ها به اردوگاه نور شمس گلوله باران کردند.

روز گذشته نیز منابع صهیونیست از عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند. رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک شهرک نشین با سلاح سرد هدف قرار گرفت.

این عملیات در شهر الظاهریه در جنوب الخلیل در کرانه باختری رخ داد.