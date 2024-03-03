نخستین موبایل اولترای موتورلا با قابلیت هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، موتورلا تیزری از رونمایی نخستین موبایل هوشمند برند اولترا در چین منتشر کرد که Moto X۵۰ Ultra نام دارد. این شرکت در پستی در شبکه اجتماعی ویبو، موبایل مجهز به هوش مصنوعی مذکور را رقیبی برای موبایل های تولید کره جنوبی خواند که ویژگی های همین فناوری را دارند.

موبایل جدید موتورلا احتمالا در آوریل ۲۰۲۴ میلادی رونمایی شود.

در تیزر مذکور Moto X۵۰ Ultra تصویری از یک خودروی مسابقه فرمول یک با اسپانسری لنوو دیده می شود که نشان دهنده عملکرد سریع و ویژگی های دستگاه است. این دستگاه نخست در چین رونمایی خواهد شد.در تیزر مذکور طراحی موبایل نشان داده شده و بالاخره پنل پشتی با گوشه های خمیده و ماژول دوربین در بالا سمت چپ آن دیده می شود. همچنین به نظر می رسد پنل پشت دستگاه از چرم گیاهی ساخته شده که وزن آن را کاهش می دهد.

از لحاظ سخت افزاری Moto X۵۰ Ultra احتمالا مجهز به تراشه اسنپ دراگون ۸Gen۳ یا MediaTek Dimensity ۹۳۰۰ SoCباشد. هر دو تراشه پرچمدار مختص پردازش واحدهای هوش مصنوعی هستند که می توانند مدل های زبانی بزرگ( نوعی از هوش مصنوعی مولد) را فعال کنند. همچنین به نظر می رسد دستگاه دارای یک باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری باشد که از شارژ سریع ۱۲۵ واتی پشتیبانی می کند. همچنین ادعا شده دستگاه از شارژ بی سیم ۵۰ واتی نیز پشتیبانی می کند.