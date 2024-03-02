دستیار هوش مصنوعی موبایل از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، تاکنون شرکت های فناوری بزرگ دستیارهای هوش مصنوعی مانند سیری، الکسا و گوگل اسیستنت را به بازار معرفی کرده اند. اکنون شرکت چینی تکنو نیز دستیار هوش مصنوعی «الا» را معرفی کرده که فقط برای تنظیم زنگ ساعت یا پخش موسیقی نیست.

این دستیار صوتی کاملا شخصی با هدف تبدیل شدن به محلی برای فروش و خلق محتوا ابداع شده است. هرچند برخی از ویژگی های آن مشابه دیگر ابزارهای هوش مصنوعی موجود هستند، اما این یک راه حل ایده آل برای مشکلات بسیاری از کاربران موبایل است.

طبق اطلاعات موجود پیش بینی می شود این ابزار بتواند قابلیت های زیر را فراهم کند:

الا می تواند عکس بسازد و به عبارت دیگر اگر کاربر برای تصویرسازی ایده های ذهنی اش با چالش روبرو است، الا می تواند کلمات را عکس تبدیل کند و وجهه ای خلاقانه به پروژه های فرد بیفزاید. این ویژگی هوش مصنوعی مولد مشابه محصولDall-E شرکت اوپن ای آی است.

علاوه بر آن دستیار هوشمند تکنو می تواند به عنوان مترجم عمل کند و به این ترتیب چالش زبان های خارجی برطرف می کند. تکنو مدعی است هوش مصنوعی آن می تواند موانع زبانی با ویژگی هایی مانند ترجمه تماس، ترجمه شبکه اجتماعی و حتی تولید زیرنویس برای ویدئوها را برطرف کند.

در کنار این موارد ابزار مذکور به فرد اجازه می دهد افراد غریبه را از عکس های خود حذف و استیکرهای شخصی سازی شده بسازد. این ویژگی شباهت زیادی به قابلیت Magic Eraser گوگل دارد که یکی از نکات جالب موبایل های پیکسل به شمار می رود.

همچنین هوش مصنوعی الا جستجوی عکس را ساده تر می کند با کمک آن یافتن عکس ایده آل ساده تر می شود. هوش مصنوعی تکنو به کاربر اجازه می دهد با کمک توصیفاتی ساده گالری عکس هایش را جستجو کند و در زمان فرد صرفه جویی و همچنین وی را از دردسر اسکرول بی پایان عکس ها خلاص می کند.

هرچند زمان دقیق عرضه این دستیار هوشمند اعلام نشده اما پیش بینی می شود این ویژگی ها در تابستان امسال به موبایل های تکنو افزوده شوند. سیستم عامل موبایل های تکنو(HiOS)با کمک این ارتقای هوش مصنوعی تجربه استفاده از موبایل راحت تر و خلاقانه تر فراهم می کند.