به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله جدیدی را علیه یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان در این بیانیه اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۰ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ موضع السماقه واقع در تپه‌های اشغالی کفرشوبا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

همچنین خبرنگار الجزیره گزارش داد که از بیم رخنه پهپادی از سمت لبنان آژیر هشدار در ۷ شهرک صهیونیستی واقع در منطقه اشغالی «سهل الحوله» در «الجلیل علیا» به صدا درآمده است.

کمی پیش‌تر نیز اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۴۰ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ پس از رصد دقیق، گروهی از نظامیان صهیونیست را در برابر روستای الوزانی با تسلیحات مناسب هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام رزمندگان مقاومت اسلامی، نظامیان دشمن را به شلیک گلوله‌های دودزا برای پوشش عملیات انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها از موقعیت هدف قرارگرفته با بالگرد، وا داشت.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک الخیام واقع در بخش شرقی مرزهای جنوبی لبنان را با بمب‌های فسفری و گلوله‌های توپخانه مورد هجوم قرار داد.