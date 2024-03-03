به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از حمله جدید خود به محل حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان در این بیانیه اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ نظامیان دشمن را در کوه نذر با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آنان را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

پیش از این نیز حزب‌الله لبنان ۴ عملیات دیگر را علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده بود که با احتساب این حمله موشکی شمار عملیات‌های حزب‌الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در روز جاری به ۵ عملیات می‌رسد.