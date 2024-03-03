به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی حمله جدیدی را به صف دریافتکنندگان کمک در این باریکه انجام داده است.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت هولناک جدید خود، فلسطینیانی را که نزدیک میدان «الکویتی» شهر غزه منتظر رسیدن کامیونهای حامل آرد بودند هدف قرار داد.
القدره تاکید کرد که در این جنایت وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی دهها فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شدهاند.
وی افزود: نظامیان اشغالگر مرتکب جنایتهای نسلکشی و کشتار جمعی سازمانیافته میشوند؛ جنایتهایی که هزاران فلسطینی با شکمهای گرسنه را در شمال غزه هدف گرفته است.
از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که با بیرونکشیدن پیکر بیجان یک دختر بچه فلسطینی از زیر آوار یک خانه در رفح، شمار شهیدان حمله ارتش رژیم صهیونیستی به این خانه به ۲۰ نفر افزایش یافته است.
همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شمال اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه را گلولهباران کرد.
کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای از افزایش شمار شهیدان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۳۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر خبر داد. بر اساس این بیانیه شمار زخمیهای حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.
علاوه بر این وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر ۹ قتل عام دیگر علیه ساکنان نوار غزه مرتکب شده است که طی آن ۹۰ فلسطینی شهید و ۱۷۷ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
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