پهپاد هرمس ۹۰۰؛ پرنده قاتل ارتش رژیم صهیونیستی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهان‌های قدس و گردان‌های مجاهدین از گروه‌های مقاومت فلسطین روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از نوع هرمس ۹۰۰ را برفراز منطقه بیت لاهیا سرنگون کرده اند.

هواپیمای بدون سرنشین هرمس با نام کامل Elbit Hermes پهپادی با سایز متوسط، چند منظوره و ساخت رژیم صهیونیستی است که دو نمونه ۴۵۰ و ۹۰۰ دارد.

هرمس ۹۰۰ مدل پیشرفته‌تر پهپاد هرمس ۴۵۰ است. طول بال تا بال این هواپیمای هدایت پذیر بدون سرنشین ۱۵ متر است و بالطبع می‌تواند با وزن بیشتری عملیات پرواز و برخاستن از روی زمین را انجام بدهد. این پهپاد را می‌توان با پهپادهای مدل MQ۱ و یا پهپادهای گروه Heron که استفاده زیادی در ارتش اسرئیل دارند مقایسه کرد.

هرمس ۹۰۰ در مقایسه با هرمس ۴۵۰ می‌تواند در ارتفاع بالاتری پرواز کرده و و این عمل را در ارتفاع ۳۰ هزار پایی از سطح زمین انجام دهد. مدت زمانی هم که این هواپیما می‌تواند پرواز کند نیز افزایش یافته و می‌تواند بین ۳۰ تا ۴۰ ساعت پرواز کند.

پهپادهای هرمس ۹۰۰ همچنین به سیستم تیک آف و فرود اتوماتیک نیز مجهز هستند و سیستم‌های به کار رفته در آن نیز در مقایسه با هرمس ۴۵۰ بسیار پیشرفته‌تر هستند و توانایی حمل ۳۰۰ کیلوگرم تجهیزات و مواد منفجره را نیز دارند. علاوه بر این می‌توان این پهپاد را به چهار فروند موشک هوا به زمین نیز مجهز کرد.

سرعت پهپادهای هرمس به ۲۲۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. این نوع پهپاد دارای سنسورهای دیجیتالی است و از فناوری اشعه فرابنفش نیز بهره مند است. مأموریت‌های این پهپاد بسیار گسترده بوده و شامل فعالیت‌های جاسوسی، شناسایی، پشتیبانی از نیروهای زمینی، تصویربرداری، ایجاد پارازیت و البته اجرای عملیات ترور می‌شود.

رژیم صهیونیستی استفاده از پهپادهای هرمس ۹۰۰ را تقریباً از ۱۰ سال پیش آغاز کرده و این نوع پهپادها را به کشورهای مختلف نیز فروخته است. رژیم صهیونیستی از این پهپاد در نوار غزه و مرزهای لبنان در عملیات‌های جاسوسی، شناسایی و ترور خود استفاده می‌کند.