به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به فلسطینیانی که در میدان «الکویت» شهر غزه منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند بیانیه‌ای را صادر کرد.

جهاد اسلامی بیان کرد: در جنایت خصمانه‌ای جدید، نظامیان اشغالگر صدها شهروندی را که در میدان «الکویت» واقع در جنوب شهر غزه منتظر رسیدن کامیون‌های آرد برای غذادادن به کودکان گرسنه خود بودند هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشتارها و جنایت‌های پیاپی‌ای که در نوار غزه رخ داده و رخ می‌دهد دلیل دیگری بر ماهیت جنایت‌کارانه رفتارهای ارتش اشغالگر بنا به دستورات ژنرال‌ها و مقامات سیاسی آن است.

این جنبش در ادامه بیانیه خود اعلام کرد: حمله صهیونیست‌ها به نوار غزه پلیدی‌ها را آشکار ساخت و انحطاط شدید و چشم‌پوشی آنچه را جامعه بین‌الملل خوانده می‌شود نسبت به کشتار جمعیِ رخ‌داده در غزه به ثبت رساند. این، جامعه بین‌الملل است که به اشغالگران مجوز کشتار را داده است، اما در عین حال مقاومت ملت ما در برابر تجاوزهای پیاپی را تحریم و جرم‌انگاری می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: جهانیان به ویژه نظام‌های عربی و اسلامی باید در قبال توقف این جنایت‌ها و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بدون انتظار برای صدور هرگونه مجوزی از سوی اشغالگران به مسوولیت خود عمل کنند؛ به ویژه آنکه برخی کشورها هیچ اقدامی را برای هم‌وطنان ما در غزه انجام نمی‌دهند، اما مرزها و بندرهای خود را برای شکستن حصر رژیم (صهیونیستی) گشوده‌اند.