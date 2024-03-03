به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه هدایای ارزشمند مقام معظم رهبری به ورزشکاران قهرمان بازی‌های آسیای «هانژوی چین» توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار و همچنین دیگر مسئولان به ورزشکاران افتخارآفرین استان اردبیل اهدا شد تا همچنان با روحیه مضاعف بتوانند در عرصه‌ها و میادین ورزشی افتخارآفرینی کنند.

این ورزشکاران و مدال‌آوران بازی‌های آسیایی هانژوی چین شامل «یوسف صبری» در رشته ووشو، «حسن جعفری و مصطفی شهبازی» عضو تیم گلبال کشورمان و «طلوعی» عضو رشته ورزشی معلولان استان بود که توانستند در مسابقات آسیایی مهرماه امسال از استان اردبیل خوش بدرخشند.

در این مراسم استاندار اردبیل اظهار کرد: این استان دارای استعدادهای بی‌نظیری در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه جانبازان و معلولان است و ما باید زیرساخت‌های مورد نیاز این ورزشکاران را برای آنها فراهم کنیم.

سید حامد عاملی تصریح کرد: استان اردبیل از لحاظ زیرساخت ورزش قهرمانی با کمبودهای جدی روبه‌رو است که ما سعی می‌کنیم در سال آینده با تأمین منابع از محل مولدسازی و اعتبارات ملی بخشی از این کاستی‌ها را رفع کنیم.

وی گفت: ورزشکاران این استان با حضور توانمند در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی خوش درخشیدند و این قهرمانی‌ها قطعاً بستر و زمینه شادی و ارتقای امیدآفرینی و روحیه مضاعف مردم را در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد.

استاندار اردبیل افزود: ما باید برای ایجاد فضای با شور و نشاط همراه با امیدآفرینی، به تقویت ورزش همگانی و قهرمانی روی بیاوریم و در این زمینه بسیاری از نارسایی و کاستی‌ها با تدبیری مناسب و برنامه‌ریزی درست قابل حل است.