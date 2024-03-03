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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۶

با حضور مسئولان استانی؛

قهرمانان بازی‌های آسیایی هدایای رهبری را دریافت کردند

قهرمانان بازی‌های آسیایی هدایای رهبری را دریافت کردند

اردبیل- با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و استاندار این استان، هدایای ورزشکاران بازی‌های آسیایی استان اردبیل که از سوی مقام معظم رهبری ارسال شده بود، تقدیم آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه هدایای ارزشمند مقام معظم رهبری به ورزشکاران قهرمان بازی‌های آسیای «هانژوی چین» توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار و همچنین دیگر مسئولان به ورزشکاران افتخارآفرین استان اردبیل اهدا شد تا همچنان با روحیه مضاعف بتوانند در عرصه‌ها و میادین ورزشی افتخارآفرینی کنند.

این ورزشکاران و مدال‌آوران بازی‌های آسیایی هانژوی چین شامل «یوسف صبری» در رشته ووشو، «حسن جعفری و مصطفی شهبازی» عضو تیم گلبال کشورمان و «طلوعی» عضو رشته ورزشی معلولان استان بود که توانستند در مسابقات آسیایی مهرماه امسال از استان اردبیل خوش بدرخشند.

در این مراسم استاندار اردبیل اظهار کرد: این استان دارای استعدادهای بی‌نظیری در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه جانبازان و معلولان است و ما باید زیرساخت‌های مورد نیاز این ورزشکاران را برای آنها فراهم کنیم.

سید حامد عاملی تصریح کرد: استان اردبیل از لحاظ زیرساخت ورزش قهرمانی با کمبودهای جدی روبه‌رو است که ما سعی می‌کنیم در سال آینده با تأمین منابع از محل مولدسازی و اعتبارات ملی بخشی از این کاستی‌ها را رفع کنیم.

وی گفت: ورزشکاران این استان با حضور توانمند در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی خوش درخشیدند و این قهرمانی‌ها قطعاً بستر و زمینه شادی و ارتقای امیدآفرینی و روحیه مضاعف مردم را در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد.

استاندار اردبیل افزود: ما باید برای ایجاد فضای با شور و نشاط همراه با امیدآفرینی، به تقویت ورزش همگانی و قهرمانی روی بیاوریم و در این زمینه بسیاری از نارسایی و کاستی‌ها با تدبیری مناسب و برنامه‌ریزی درست قابل حل است.

کد مطلب 6045316

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