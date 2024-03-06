اهدای نشان ارادت جذابیت جشنواره رضوی را افزایش داد

امیر دانش مراغی که حایز رتبه اول بخش شکسته نستعلیق خوشنویسی بیستمین جشنواره رضوی شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اثرش بیان کرد: اثری که به جشنواره رضوی ارایه کردم برگرفته از اشعار برخی شاعران درباره امام رضا علیه‌السلام و مضمون سلام علی آل طه بود. طی سه دوره پیاپی رتبه اول این بخش از جشنواره را کسب کرده‌ام. جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام یکی از معتبرترین جشنواره‌های هنری است که در کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی، بخش خوشنویسی این جشنواره از اعتبار خاصی برخوردار است و قدمت زیادی دارد که هر ساله با کیفیت بالا برگزار می‌شود.

این هنرمند خوشنویس بیان کرد: کیفیت آثاری که به این بخش از جشنواره ارسال می‌شود نیز بالاست چرا که هنرمندان سطح بالا و خوشنویسان تراز اول کشور در آن شرکت می‌کنند که با این وصف آثار کیفی تری ارایه می‌شود.

وی با بیان این‌که دعوت برگزیدگان به اختتامیه در مشهد ایده بسیار خوبی بود، گفت: اهدای نشان ارادت به برگزیدگان رغبت بیشتری برای شرکت در دوره بعدی این جشنواره بین هنرمندان و خوشنویسان ایجاد کرده است. اگر برای تمام بخش‌های مختلف جشنواره یک اختتامیه کلی در یک روز به میزبانی مشهد برگزار شود تا نشان ارادت را در شهرالرضا دریافت کنند، بر جذابیت این جشنواره می‌افزاید.

دانش مراغی گریزی به جوایز این بخش زد و با بیان این‌که سطح جوایز جشنواره رضوی در بخش خوشنویسی پایین‌تر از جشنواره‌های دیگر است، اظهار کرد: جشنواره رضوی از جایگاه معنوی خاصی بین هنرمندان برخوردار است و نیز اهدای نشان ارادتی که امسال به جشنواره اضافه شده بود به نظرم جایزه نقدی را جبران کرد.

دانش مراغی در پایان گفت: حرمت این جشنواره به بلندای نام امام رضا علیه السلام و تولید اثر برای ایشان است که همین برای رغبت حضور هر ارادتمند و هنرمندی کافی است‌.حضور در این جشنواره برای هر هنرمندی مایه مباهات است و لذا امسال نیز همچون دوره‌های قبل با قوت در این جشنواره شرکت خواهم کرد.