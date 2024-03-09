به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام در حساب کاربری خود در ایکس کشته شدن شهروندان فلسطینی بر اثر سقوط کمک‌های هوایی آمریکا را تکذیب کرد.

در همین ارتباط سنتکام گفته است: «ما از گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه پرتاب‌های هوایی بشردوستانه مطلع هستیم. ما با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی می‌کنیم. برخلاف برخی گزارش‌ها، این نتیجه پروازهای هوایی آمریکا نبوده است.»

تکذیب سنتکام در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته منابع فلسطینی تایید کرده بودند که بر اثر امدادرسانی هوایی غیراصولی به فلسطینیان در نزدیکی برج‌های مسکونی فیروز در غزه و سقوط صندوق‌های کمک‌ها بر سر مردم، ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.

کمی پیش از این نیز، سخنگوی آکسفام با انتقاد از کمک‌های هوایی و ناکافی آمریکا در غزه گفته بود که انداختن کمک‌های هوایی آمریکا راه حل بحران غزه نیست و ما خواستار باز شدن گذرگاه‌ها و رساندن کمک‌ها به شمال غزه هستیم.

آکسفام که یک سازمان خیریهٔ بین‌المللی برای مبارزه با فقر است، همچنین به حملات نیروهای صهیونیستی به نیروهای امدادی اشاره کرده و گفته بود که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک رسانی یک الگوی مستمر در رفتار ارتش اسراییل است که بحران امنیت غذایی در غزه را تشدید می‌کند.

به گفته سخنگوی آکسفام، وضعیت در غزه فاجعه بار است و آتش بس برای مهار خطر قحطی فوری ضروری است، چون زمان زیادی باقی نمانده است.

از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را متوقف کند.

این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها از بایدن می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را به صورت فوری متوقف کند.

این درخواست آمریکایی‌ها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.