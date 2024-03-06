به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که «لوید آستین»، وزیر دفاع این کشور در دیدار با «بنی گانتز»، نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت انسانی در غزه ابراز کرد.

پنتاگون همچنین ادعا کرده است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای باز کردن یک کریدور دریایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، از جمله از طریق قراردادهای تجاری با شرکت‌های واسطه هستیم.

همزمان با این ادعای وزارت دفاع آمریکا، «جان کربی» از مقامات ارشد کاخ سفید در نشست خبری خود اعلام کرد که ما به همکاری با اسراییل ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که اسراییل قادر به دفاع از خود و دستیابی به توافق در مورد گروگان‌ها است.

کربی در عین حال گفته است که زمان آن فرا رسیده تا اسراییل گذرگاه‌های بیشتری را باز کند و اجازه ورود کمک‌های بیشتری را به غزه بدهد، چون جریان فعلی کمک به غزه برای رفع نیازهای ساکنان نوار ناکافی است.

جان کربی همچنین با دفاع از تل آویو مدعی شده است که طرف اسراییلی همکاری داشت و با حسن نیت درباره آتش بس مذاکره کرد و اکنون حماس باید این موضوع را تکمیل کند.

این مقام کاخ سفید در عین حال افزوده است که «جو بایدن» در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با بنی گانتز، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد، ندارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را متوقف کند.

این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها از بایدن می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را به صورت فوری متوقف کند.

این درخواست آمریکایی‌ها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.

پیشتر نیز سناتور دموکرات کنگره آمریکا، «برنی سندرز» در سخنانی با انتقاد از ادامه جنگ در غزه خواستار توقف صدور همه تسلیحات از آمریکا به رژیم صهیونیستی شده بود. این سناتور آمریکایی درباره صدور اسلحه از آمریکا به اسراییل در میانه جنگ غزه اعلام کرد که به خاطر مردم فلسطین و جایگاه و آبروی خودمان در جهان، ما نباید دلار دیگری به ماشین جنگی نتانیاهو بدهیم.

شامگاه گذشته نیز نیروهای یمنی از هدف قرار دادن اهدافی مرتبط با آمریکا خبر دادند. در همین ارتباط نیز، «سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی دریایی یمن دو ناو آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.

سخنگوی نظامی یمن گفته است که عملیات نظامی را با هدف قرار دادن دو ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ دنبال شده است.

به گفته سخنگوی نظامی یمن، در عملیات علیه دو ناوشکن آمریکایی از موشک‌های دریایی و پهپادها استفاده شده است.

یحیی سریع همچنین افزود که نیروهای مسلح یمن در گسترش عملیات خود علیه همه اهداف متخاصم تردید نخواهند کرد.

سخنگوی ارتش یمن علاوه بر این تاکید کرد که عملیات ما تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و عملیات نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه متوقف نخواهد شد.

از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا مدعی شده است که زمان برقراری آتش بس فوری میان رژیم صهیونیستی و حماس فرا رسیده است. «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» خواست آتش‌بس فوری رژیم صهیونیستی را بپذیرد.