هشدار سازمان همکاری اسلامی درباره نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ما خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط برای توقف جنگ غزه هستیم.

در بیانیه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی آمده است که ما خواستار باز شدن کریدورهای بشردوستانه برای ارسال کمک‌های فوری بدون مانع به غزه هستیم.

وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی همچنین در بیانیه خود نسبت به خطر ادامه جنایت نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار داده و افزوده‌اند: «ما خواستار اقدام فوری با درخواست از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اسرائیل هستیم.»

از سوی دیگر، سخنگوی آکسفام با انتقاد از کمک‌های هوایی و ناکافی آمریکا در غزه گفته است که انداختن کمک‌های هوایی آمریکا راه حل بحران غزه نیست و ما خواستار باز شدن گذرگاه‌ها و رساندن کمک‌ها به شمال غزه هستیم.

آکسفام که یک سازمان خیریهٔ بین‌المللی برای مبارزه با فقر است، همچنین به حملات نیروهای صهیونیستی به نیروهای امدادی اشاره کرده و گفته است که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک رسانی یک الگوی مستمر در رفتار ارتش اسرائیل است که بحران امنیت غذایی در غزه را تشدید می‌کند.

به گفته سخنگوی آکسفام، وضعیت در غزه فاجعه بار است و آتش بس برای مهار خطر قحطی فوری ضروری است، چون زمان زیادی باقی نمانده است.

همزمان اما «جان کربی» از مقامات ارشد کاخ سفید در نشست خبری خود اعلام کرد که ما به همکاری با اسراییل ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که اسراییل قادر به دفاع از خود و دستیابی به توافق در مورد گروگان‌ها است.

کربی در عین حال گفته است که زمان آن فرا رسیده تا اسراییل گذرگاه‌های بیشتری را باز کند و اجازه ورود کمک‌های بیشتری را به غزه بدهد، چون جریان فعلی کمک به غزه برای رفع نیازهای ساکنان نوار ناکافی است.

جان کربی همچنین با دفاع از تل آویو مدعی شده است که طرف اسراییلی همکاری داشت و با حسن نیت درباره آتش بس مذاکره کرد و اکنون حماس باید این موضوع را تکمیل کند.

این مقام کاخ سفید در عین حال افزوده است که «جو بایدن» در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با بنی گانتز، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد، ندارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را متوقف کند.

این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها از بایدن می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را به صورت فوری متوقف کند.

این درخواست آمریکایی‌ها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.

شامگاه گذشته نیز نیروهای یمنی از هدف قرار دادن اهدافی مرتبط با آمریکا خبر دادند.

در همین ارتباط نیز، «سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی دریایی یمن دو ناو آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.

سخنگوی نظامی یمن گفته است که عملیات نظامی را با هدف قرار دادن دو ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ دنبال شده است.

به گفته سخنگوی نظامی یمن، در عملیات علیه دو ناوشکن آمریکایی از موشک‌های دریایی و پهپادها استفاده شده است.

یحیی سریع همچنین افزود که نیروهای مسلح یمن در گسترش عملیات خود علیه همه اهداف متخاصم تردید نخواهند کرد.

سخنگوی ارتش یمن علاوه بر این تاکید کرد که عملیات ما تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و عملیات نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه متوقف نخواهد شد.