خسارت ۵۶ میلیارد دلاری تل آویو پس از ۶ ماه جنگ علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از ۶ ماه جنگ علیه غزه، متحمل خسارت هنگفتی شده که ۵۶ میلیارد دلار برآورد شده و در کنار آن این رژیم شاهد کسری شدید بودجه و افزایش بیسابقه بدهیهای عمومی است.
از طرف دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی یک نظرسنجی برگزار کرده که بر اساس آن ۶۸ درصد اسرائیلیها گفتهاند نتانیاهو جنگ علیه غزه را به درستی مدیریت نمیکند.
همچنین ۴۲ درصد اسرائیلیها خواستار استعفای فوری نتانیاهو به خاطر شکست هفتم اکتبر شدند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر پایه آن، ۵۰ درصد اسرائیلیها گفتهاند باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و کابینه نتانیاهو به پایان برسد.
بر پایه این نظرسنجی، تنها ۱۴ درصد اسرائیلیها گفتهاند اطمینان دارند دولت برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هر کاری که لازم بوده، انجام داده است.
۴۹ درصد اسرائیلیها نیز تاکید کردند که انگیزههای سیاسی پشت تصمیمات نتانیاهو قرار دارد.
همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۱ درصد اسرائیلیها معتقدند که نتانیاهو مسئول تنش با رئیس جمهور آمریکا است.
۴۶ درصد اسرائیلیها نیز موافقت خود را با عملیات نظامی در لبنان اعلام کردند.
از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگندههای اسرائیلی نقطهای را در رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند.
این منابع از شنیده شدن صدای انفجار در رفح در پی این حمله خبر دادند.
ساعاتی پیش نیز، گروهانهای قدس اعلام کرد یک کواد کوپتر ارتش رژیم صهیونیستی را در غزه سرنگون کرده و تحت کنترل گرفته است. گروهانهای قدس اعلام کرد یکی از مجاهدان تکتیرانداز این گروهانها یک نظامی اشغالگر اسرائیلی را در داخل خانهای در منطقه شیخ عجلین در جنوب غرب شهر غزه هدف قرار داده و از پا درآورده است.
همزمان مادر «جاکوب فلیکنجر» یکی از نیروهای امدادرسان بینالمللی انگلیسی تبار که در نوار غزه به دست ارتش رژیم صهیونیستی کشته شد، در تماس با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد.
او در این تماس تلفنی تاکید کرد که واشنگتن باید رژیم صهیونیستی را برای توقف جنگ و کشتارها در غزه تحت فشار قرار دهد.
وی عنوان کرد اگر واشنگتن اسرائیل را به تعلیق کمکها تهدید میکرد، اکنون فرزندش زنده بود.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور غذا در سخنانی اعلام کرده بود که ارتش اسرائیل به عمد کاروانهای بشردوستانه در غزه را با وجود اطلاع از مسیر آنها بمباران میکند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، اسرائیل نمیخواهد هیچ کمکی به نیازمندان غزه برسد و با این کار در حال ایجاد یک قحطی آشکار و عمدی علیه فلسطینیهاست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار تحریم اسرائیل به دلیل نادیده گرفتن تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و جنایت جنگی در غزه شده است.
همچنین سخنگوی آکسفام با انتقاد از کمکهای هوایی و ناکافی آمریکا در غزه گفته است که انداختن کمکهای هوایی آمریکا راه حل بحران غزه نیست و ما خواستار باز شدن گذرگاهها و رساندن کمکها به شمال غزه هستیم.
آکسفام که یک سازمان خیریهٔ بینالمللی برای مبارزه با فقر است، همچنین به حملات نیروهای صهیونیستی به نیروهای امدادی اشاره کرده و گفته است که هدف قرار دادن کاروانهای کمک رسانی یک الگوی مستمر در رفتار ارتش اسرائیل است که بحران امنیت غذایی در غزه را تشدید میکند.
به گفته سخنگوی آکسفام، وضعیت در غزه فاجعه بار است و آتش بس برای مهار خطر قحطی فوری ضروری است، چون زمان زیادی باقی نمانده است.
همچنین نظرسنجیها نشان میدهد که ۵۲ درصد از آمریکاییها از دولت خود میخواهند که ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کند.
این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان میدهد که اکثریت آمریکاییها از بایدن میخواهند که ارسال سلاح به اسرائیل را به صورت فوری متوقف کند.
این درخواست آمریکاییها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.
نظر شما